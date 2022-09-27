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У РФ закінчились військові, найманці та "добровольці". Тепер залишається загнати "слухняних" громадян, - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наразі стратегічна ініціатива у війні на боці України. Погрози Путіна застосувати ядерну зброю - це намагання її перехопити.

Про головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

"Думаю, що ми зараз маємо тільки битися максимально ефективно та впроваджувати зміни. Зараз ініціатива стратегічна на нашому боці. Не на боці Росії. Всі ці розмови з мобілізацією, ударами ядерною зброєю, все це намагання Путіна перехопити стратегічну ініціативу. Але вона вже від нього не залежить, що б вони там на вважали. Вони такими словами намагаються перетворити війну в Україні з агресивної на війну вітчизняну. Вони цей наратив 22 роки використовували і зараз будуть світову війну, яку фактично розв'язав Путін, перетворюватимуть у нову Велику Вітчизняну війну", - наголосив журналіст.

Бутусов додав, що для цього росіянам треба пояснити, навіщо їх гонять вмирати під Хаймарсами. 

"Для противника це ще один захід мобілізації живої сили для того, щоб продовжувати війну і отримати основний дефіцит, якого в них не вистачає - людський ресурс. У них вже закінчились усі найманці, добровольці, кадрові військові, зеки. Тепер залишається загнати тих, хто слухняний та слухається державної пропаганди. Ось це розраховано на цей "останній акорд". Про боєздатність не йдеться, але вони намагаються кількісно всюди, де у них не вистачає людей, додати їх. Тобто замінити кадрові частини в Росії, замінити частини другої лінії, сформувати резервні підрозділи, поповнити мобілізованими бойові частини в першій лінії. Вони мобілізують не 300 тис, а стільки, скільки їм треба буде загнати і всі ці "діри" заткнути гарматни м'ясом", - пояснив головний редактор Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Росія кидатиме мобілізованих туди, де в них руйнується фронт. Передусім на Харківщину, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Смотрю я на нашу Галактику. 100 миллардов звезд! 10 миллиардов планетных систем! И надо же поселить москалей на одной планете с нами.
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27.09.2022 11:58
+16
Космический корабль NASA врезался в астероид в прямом эфире. А в это время вторая армия мира ставит в строй калек а главнокомандующий срет в чемодан и говорит что это ядерный чемодан. Вот дал Бог соседа.
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27.09.2022 11:49
+12
Військові полягли удобрювати землю України. Черга за тими хто кричав кримнаш.
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27.09.2022 11:55
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В Росії є багато хто має ідеологію загарбницької політики -ось тому і йдуть н війну є такі що за гроші йдуть а є такі що і без грошей ладні померти аби захистити путіна.
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27.09.2022 11:47 Відповісти
самые упоротые путинисты имперцы за 7 месяцев уже или 200 или без конечностей ,ну понятно что небольшой процент остался жив и уже давно воюет.
все упоротые кто реально хотел пойти на войну уже там с 1 или со 2 месяца войны
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27.09.2022 12:01 Відповісти
Судячи з бунтами і заднім ходом мобілізації, то напевно і росія як така закінчилася.
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27.09.2022 11:48 Відповісти
Всі бунтарі зараз в черзі на кордоні з Грузією, от коли закриють виїзд тоді щось почнеться
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27.09.2022 11:50 Відповісти
Не знаю навіть чи хтось реально розуміє там,що вихід не втеча,а зміна уряду.
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27.09.2022 11:54 Відповісти
Це тільки мала частина, що має можливість виїхати, має гроши та авто. На кацапії нема волонтерів та державної фінансової підтримки як у нас. Тож більша частина населення однозначно залишиться, у тому числі й ті, що невдоволені діями *****. Так що це тільки початок.
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27.09.2022 12:03 Відповісти
Космический корабль NASA врезался в астероид в прямом эфире. А в это время вторая армия мира ставит в строй калек а главнокомандующий срет в чемодан и говорит что это ядерный чемодан. Вот дал Бог соседа.
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27.09.2022 11:49 Відповісти
Смотрю я на нашу Галактику. 100 миллардов звезд! 10 миллиардов планетных систем! И надо же поселить москалей на одной планете с нами.
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27.09.2022 11:58 Відповісти
Смотрю я на нашего козака Мамая, - может заигрался он на бандуре, про шашку свою забыл? Вот и маємо. Выходит нам надо быть универсалами и чуйку не терять.
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27.09.2022 12:47 Відповісти
Это, кстати, один из ключевых моментов пропаганды. В Совке шла пропаганда будущего, где гражданином является человек-творец. Там были фантастические рассказы и снимались фантастические (научно-фантастические) фильмы. На России с чмоней же пошла пропаганда прошлого. То есть мертворожденный бред с религиозными темами. Народ превратили в стадо рабов крепостных, которым Япончик обещает райские горы после смерти за их миллиардные состояния и по 5 детей от всех любовниц. То есть это жесткое различие между ними и нами. Они пропитаны прошлым и в будущем у них ничего нету. Все, что они могли сделать, - это наша же бабка с флагом СССР как олицетворение пропаганды, которая просто этот флаг ради сохранения жизни подняла оккупантам. Больше ничего у них нету, ничего народу предложить не могут, только насилием способны держать управление и ничем иным. И это началось еще до Путина и Ельцина. Смотрим фильм "Батальоны просят огня", в котором пропаганда просто описывает путь: "сдохни как кинутый мусор без оружия и шансов выжить, а мы победим в войне за счет тебя". Это 1985-ый год, как раз КГБ пришла к власти, когда старые партийцы-евреи отдряхлели и не могли управлять совком. Ну и КГБ, которое курировало православие и промывку мозгов у идиотов, распространило эту практику на все 300 млн человек. Получилось что получилось.
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27.09.2022 12:11 Відповісти
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27.09.2022 12:16 Відповісти
Вторая армия третьего мира,а скоро станет четвертого или сразу пятого!!!
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27.09.2022 14:01 Відповісти
Кацапам не потрібно пояснювати. Їм потрібно показувати. І так щоб відчули на власній шкірі. Ми вже давно говоримо одні слова але вкладаємо в них різний зміст. А от добрячий пєндель це універсально.
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27.09.2022 11:51 Відповісти
"Не вірю в силу слова, а вірю в силу піздюлєй!" (с) Лесь Подерв*янський
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27.09.2022 12:16 Відповісти
Військові полягли удобрювати землю України. Черга за тими хто кричав кримнаш.
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27.09.2022 11:55 Відповісти
Ту державну пропаганду слухають лише до вручення повістки.
Далі кожен за себе, срати на державу.
Всі, хто вірив пропаганді, або вже воюють, або вже не воюють.
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27.09.2022 11:55 Відповісти
Свіжина приїде ...
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27.09.2022 11:58 Відповісти
Це добре - слухняна кацапська рабсила буде слухняно відбудовувати Харків і Миколаїв!
Робочий день з 08:00 до 20:00, меню - "щи, капуста тушёная, капуста квашеная". По неділях - "прогулка" по території табору для в/п із піснею "путін - *****".
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27.09.2022 12:06 Відповісти
Рабська праця не ефективна. Крім того щоб забухать кацапи будуть красти і продавати все до чого лапи дотягнуться. Кацапи це віртуози в імітації будь якої продуктивної діяльності. Після них все потрібно перероблювати. Придатні лише для "подай" і "принеси". Максимум що їм можна довірити це розбір завалів та прибирання сміття. Ну от приберуть і на фіг з України!
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27.09.2022 12:40 Відповісти
Намагаються провернути старий жуковський трюк з німецькими кулеметниками. Тобто звести їх з розуму безконєчними мішенями. Але привиті бучами навряд здригнуться.
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27.09.2022 13:14 Відповісти
 
 