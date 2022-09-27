Російські мобілізовані в елітну Таманську дивізію про свою приреченість на війні з Україною: "Ни стрельб, ни тактики, ни теории - них#я". ВIДЕО

Російські мобілізовані в перший танковий полк елітної Таманської дивізії повідомили, що їх у найближчі два дні відправлять в окупований Херсон без будь-якого навчання та підготовки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це один з "частково мобілізованих" розповів у короткому відео, яке опубліковане у соцмережах.

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