Російські мобілізовані в елітну Таманську дивізію про свою приреченість на війні з Україною: "Ни стрельб, ни тактики, ни теории - них#я". ВIДЕО
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Російські мобілізовані в перший танковий полк елітної Таманської дивізії повідомили, що їх у найближчі два дні відправлять в окупований Херсон без будь-якого навчання та підготовки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це один з "частково мобілізованих" розповів у короткому відео, яке опубліковане у соцмережах.
Топ коментарі
+51 Олександр Дніпро
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+47 Дмитрий Величко f50a5c94
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+27 MausMike
показати весь коментар27.09.2022 12:04
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Мертвые души, Мясо
Да восторжествует Цивилизация!!! Морок должен быть погребен, где ему и место!
Вам же розповідали, що кожний руський - то природжений воїн.
Так що, в атаку.
Нарисовал жирную Z, засунул тампакс в одно место, подстелил прокладки, поцеловал иконку с гундяем и вуаля - ты бессмертный !
бо потім за вами будуть стояти заградотряди кадирівців , і будуть
вас безжалісно розстрілювати 😠