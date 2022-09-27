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Російські мобілізовані в елітну Таманську дивізію про свою приреченість на війні з Україною: "Ни стрельб, ни тактики, ни теории - них#я". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російські мобілізовані в перший танковий полк елітної Таманської дивізії повідомили, що їх у найближчі два дні відправлять в окупований Херсон без будь-якого навчання та підготовки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це один з "частково мобілізованих" розповів у короткому відео, яке опубліковане у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У РФ закінчились військові, найманці та "добровольці". Тепер залишається загнати "слухняних" громадян, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+51
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27.09.2022 12:04
+47
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27.09.2022 12:02
+27
Головне пакетики не забудьте.
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27.09.2022 12:04
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ну и славненько.....
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27.09.2022 12:02 Відповісти
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27.09.2022 12:02 Відповісти
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27.09.2022 12:37 Відповісти
Так это же прекрасно.
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27.09.2022 12:03 Відповісти
Кацап еле удержался, чтобы не заплакать .
Мертвые души, Мясо
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27.09.2022 12:25 Відповісти
Падаль. Просто падаль.
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27.09.2022 12:35 Відповісти
Так хай ідуть на Кремль або негайно здаються.
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27.09.2022 17:00 Відповісти
***** отправил свежий фарш 200 в херсон . и рашабыдло едет как скот на мясокомбинат . а может лучше в тюрьму или в плен чем за ***** и гундяя подыхать . а хаймарсы по понтонам ****** без промаха
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27.09.2022 18:05 Відповісти
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27.09.2022 12:04 Відповісти
Що думать ,вони вже придумали. Відібрать смартфони ,щоб не знімали)
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27.09.2022 12:04 Відповісти
А зачем кацапам теория? они и без нее прекрасно превращаются в груз 200.
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27.09.2022 12:04 Відповісти
Скрепы вместо теории.
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27.09.2022 12:39 Відповісти
Головне пакетики не забудьте.
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27.09.2022 12:04 Відповісти
ЗСУ маэ утилiзувати велику кiлькiсть кацапських iдiотiв.
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27.09.2022 12:55 Відповісти
ну это даже лучше для нас, а то не дай бог за 1-2 месяца улучшили бы навыки, а так побырику утилизировать кацапов с наименьшими потерями для наших и все дела)
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27.09.2022 12:04 Відповісти
Для чого готувати? Вже доказано і вони погодилися, - срати ВСУ хотіли на їх підготовку, яка б вона крута не була, вона ніяка.
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27.09.2022 12:05 Відповісти
кацапчик майже заплакав
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27.09.2022 12:06 Відповісти
Да как не заплакать, если знает уже, что его там ждёт?
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27.09.2022 20:09 Відповісти
Пакет
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27.09.2022 12:06 Відповісти
Как "что делать"? Пакет покупай ! ))))
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27.09.2022 12:07 Відповісти
та почекайте трохи. доїдете до України - будуть вам такі "стрєльби", шо будуть вас по кусочках в пакетик збирати...
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27.09.2022 12:07 Відповісти
В России все кругом плохо, разваливается. Рогозин из-за профессиональной непригодности довел «Роскосмос» до банкротства, попал в немилость. Его отправляют подальше от Кремля, он может получить новую должность на оккупированных Россией украинских территориях
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27.09.2022 12:08 Відповісти
Европейцы всех стран, вступайте в украинскую армию, тренируйтесь и едьте мочить орков!

Да восторжествует Цивилизация!!! Морок должен быть погребен, где ему и место!
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27.09.2022 12:09 Відповісти
Пуйло і тут всіх на...бав і аналітитік, тоже, які чекали місяць до посилення параші на війні.
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27.09.2022 12:09 Відповісти
А навіщо добривам якась там підготовка, тим більш стрільби?
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27.09.2022 12:11 Відповісти
"а зачем вам стрельбы, тактика, теория если у дидов всего этого тоже небыло?" )))
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27.09.2022 12:12 Відповісти
Все правильно- "можем повторить" повинно бути максимум реалістичним
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27.09.2022 17:33 Відповісти
в каком ещё "дальнейшем"?
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27.09.2022 12:14 Відповісти
А воно вам треба.
Вам же розповідали, що кожний руський - то природжений воїн.
Так що, в атаку.
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27.09.2022 12:14 Відповісти
Будущие отходы для черных мешков!Повыздыхайте все свинособаки.................................
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27.09.2022 12:14 Відповісти
Це вони то приречені? Здатися або знести владу кацапії. Жертвами просто бути якось навіть доя орків занадто
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27.09.2022 12:14 Відповісти
История повторяется они в 1943-ем отправляли на форсирование Днепра десятки тысяч необученных полтавчан и черкащан,теперь пусть на своей шкуре попробуют.
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27.09.2022 12:14 Відповісти
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27.09.2022 12:19 Відповісти
Залужний вже шукає варіанти вирішення проблеми з мобілізацією до РФ.
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27.09.2022 12:22 Відповісти
Китайцям продати на добрива
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27.09.2022 12:39 Відповісти
какая вам, мудакам, тактика, - вперед и с песней, буратины=)
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27.09.2022 12:23 Відповісти
Вік інтернета а вони з себе корчат Іванушек -- дурачків .
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27.09.2022 12:23 Відповісти
Часткова могилізація: що зберуть - закопають, що не зберуть - песики з'їдять.
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27.09.2022 12:24 Відповісти
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27.09.2022 12:32 Відповісти
Михайле , дорогий ти наш Воїне , здоров'я тобі і сил вижити в цьому пеклі і жити ще довго і щасливо 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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27.09.2022 14:33 Відповісти
Ты зачем раб вообще пошел на мобилизацию?
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27.09.2022 12:32 Відповісти
А нафига всё это?
Нарисовал жирную Z, засунул тампакс в одно место, подстелил прокладки, поцеловал иконку с гундяем и вуаля - ты бессмертный !
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27.09.2022 12:33 Відповісти
забыли про ленточку колорадскую, как символ на лоб повязать
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27.09.2022 17:00 Відповісти
******
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27.09.2022 12:35 Відповісти
тафай!-тафай!!!..вам ищо до бырлына идти!)))
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27.09.2022 12:38 Відповісти
хвалений "русский дух"
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27.09.2022 12:42 Відповісти
мразі,підготовлені з моменту,коли вилізли П....-убиватьнасиловатьмародерить.
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27.09.2022 12:44 Відповісти
руцький *****:семки бери!
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27.09.2022 12:47 Відповісти
руцький еплан:семки бери!
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27.09.2022 12:50 Відповісти
Атлічна)) як що хтоб тама боярки підсуетів
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27.09.2022 12:55 Відповісти
Це добре... !!! Дати ім палиці і в атаку
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27.09.2022 13:00 Відповісти
Пока ехали к месту - было весело - было много водки и бояры - мы сейчас этих хохлов порвём валенками. Сейчас трезвый - и понял, шо маркировка Груз 200 - это его выигрыш в рулетку.
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27.09.2022 13:09 Відповісти
По вас, путинскому мясу и HIMARSы отстреляются, и снайперы, и ДРГ, и ВСУ - в общем, желающих отудобренить вас в Украине много!
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27.09.2022 13:13 Відповісти
Ванюха,так тебе уже наконец-то дошло,куда ты попал?
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27.09.2022 13:15 Відповісти
дешеве кацапське мясо...
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27.09.2022 13:25 Відповісти
так вам і треба, бл*дям!
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27.09.2022 13:45 Відповісти
Беги парень, беги...
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27.09.2022 13:53 Відповісти
Поки вас тупих телепнів не відправили на украінську землю - тікайте ,
бо потім за вами будуть стояти заградотряди кадирівців , і будуть
вас безжалісно розстрілювати 😠
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27.09.2022 14:36 Відповісти
Не плачь, ска. До Херсона ты не доедешь.
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27.09.2022 14:33 Відповісти
"Ни стрельб, ни тактики, ни теории - них#я" ... только сыра земля в перспективе ... и собаки
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27.09.2022 14:36 Відповісти
А давайте затянем уркаганскую "...не жди меня мама, хорошего сына..."
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27.09.2022 15:08 Відповісти
Кацапня, всюди виє, чтьо ета пастановка - нєту нікакіх даказательств, чтьо ета не пєрєадєтий укронацофашоправосєк. От так))
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27.09.2022 15:30 Відповісти
Периходь кацапчику. У нас над військовополоненими знущаються з особливою жорстокістю: заставляють чистити зуби, вмиватися, мити руки перед їжею...
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27.09.2022 15:37 Відповісти
Але горілки не дають!...
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27.09.2022 17:03 Відповісти
беги
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27.09.2022 16:11 Відповісти
Одни *****, дерганый , глаза закрывает, не понимая , куда и зачем ..
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27.09.2022 16:25 Відповісти
Умри с честью, друг! Нет ничего в России зачётнее..
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27.09.2022 17:31 Відповісти
Зброя є - хай щось думають...
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27.09.2022 18:40 Відповісти
А за пакеты высчитать из зряплаты!!!
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27.09.2022 22:42 Відповісти
Що робить- що робить… розвернути техніку на росгвардію
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28.09.2022 00:20 Відповісти
 
 