Порятунок життя у бою медиками 3-ї БТГР 80-ї десантно-штурмової бригади. ВIДЕО 18+

Медики 3-ї БТГР 80-ї десантно-штурмової бригади зафільмували фрагмент своєї роботи в бойових умовах.

Відеозапис, на якому військові лікарі надають допомогу пораненим українським воїнам, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та закликав зібрати кошти, щоб купити автомобілі для підрозділу.

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"Бойові медики одного з найбоєздатніших наших підрозділів - 3-і БТГР 80-і десантно-штурмової бригади зняли це відео своєї роботи на фронті. Їм треба допомога у придбанні нових машин для порятунку життів справжніх героїв. У батальйона вражаючий шлях успішних битв з росіянами - Каховка, Баштанка, Білогорівка, Верхньокам'янське, і після усього цього вони зіграли дуже важливу роль у Балаклійському прориві, максимально стрімко вдарили по тилах ворога, вийшли на комунікації, і продовжують бити російських окупантів зараз. Ніхто крім нас не зможе допомогти нашим десантникам. Дякуємо вам за наш захист, Юрію Бондар!" - пише Бутусов у коментарі до відео та публікує реквізити для допомоги фронтовим медикам.

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