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Порятунок життя у бою медиками 3-ї БТГР 80-ї десантно-штурмової бригади. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Медики 3-ї БТГР 80-ї десантно-штурмової бригади зафільмували фрагмент своєї роботи в бойових умовах.

Відеозапис, на якому військові лікарі надають допомогу пораненим українським воїнам, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та закликав зібрати кошти, щоб купити автомобілі для підрозділу.

"Бойові медики одного з найбоєздатніших наших підрозділів - 3-і БТГР 80-і десантно-штурмової бригади зняли це відео своєї роботи на фронті. Їм треба допомога у придбанні нових машин для порятунку життів справжніх героїв. У батальйона вражаючий шлях успішних битв з росіянами - Каховка, Баштанка, Білогорівка, Верхньокам'янське, і після усього цього вони зіграли дуже важливу роль у Балаклійському прориві, максимально стрімко вдарили по тилах ворога, вийшли на комунікації, і продовжують бити російських окупантів зараз. Ніхто крім нас не зможе допомогти нашим десантникам. Дякуємо вам за наш захист, Юрію Бондар!" - пише Бутусов у коментарі до відео та публікує реквізити для допомоги фронтовим медикам.

 Pay Pal [email protected]

 Ощадбанк 5167 4989 8079 9138

Бондар Юрій IBAN UA183257960000026204504953385

Приват Банк 4149 4998 0484 0971

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У РФ закінчились військові, найманці та "добровольці". Тепер залишається загнати "слухняних" громадян, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+9
Дай Боже сил та здоров'я нашим захисникам
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27.09.2022 14:03
+9
За мир в очах,за велике будівництво,за Оман з шашликамі,за розпахнуті двері на Півдні,за сім мільярдів на місяць-за все відповіси,курво їбане.
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27.09.2022 14:08
+7
Напишіть повні реквізити, бо не досить UA BIC PRANUA2X як зразок. Вишлю і досить швидко і достатньо. Напишіть повні дані,будь ласка. Дивилася відео ще зранку. Хочу допомогти.
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27.09.2022 12:45
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Напишіть повні реквізити, бо не досить UA BIC PRANUA2X як зразок. Вишлю і досить швидко і достатньо. Напишіть повні дані,будь ласка. Дивилася відео ще зранку. Хочу допомогти.
показати весь коментар
27.09.2022 12:45 Відповісти
+
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27.09.2022 13:07 Відповісти
Дай Боже сил та здоров'я нашим захисникам
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27.09.2022 14:03 Відповісти
За мир в очах,за велике будівництво,за Оман з шашликамі,за розпахнуті двері на Півдні,за сім мільярдів на місяць-за все відповіси,курво їбане.
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27.09.2022 14:08 Відповісти
+
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27.09.2022 16:24 Відповісти
+ + + не жалейте скиньте сколько сможете ! Парни реально спасаю жизни !
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27.09.2022 19:42 Відповісти
+ Благослови вас боги за спасение жизней!!!
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27.09.2022 20:47 Відповісти
+
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27.09.2022 23:04 Відповісти
Львівська десантура.... Герої!!!
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28.09.2022 00:15 Відповісти
 
 