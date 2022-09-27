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Український боєць веде полоненого окупанта і співає пісню про вояків УПА: "Файна пісня?". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн веде полоненого та співає пісню про вояків УПА "Йшли селом партизани", авторства поета Ярослава Нудика та композитора Сергія Самолюка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що український воїн, співаючи, весь час тримає полоненого на прицілі автомата. Той самостійно йде, шкандибаючи. Вочевидь має некритичне поранення в ногу.
"Файна пісня. Нє?", - запитує боєць полоненого і отримує ствердну відповідь.
Топ коментарі
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https://www.youtube.com/watch?v=aQCyi3U-3oU
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https://charter97.org/ru/news/2022/9/27/517467/
Быстро рашист стал понимать украинский язык, когда у его зада покрутили автоматом
По землі українській, невільній землі,
І у кожного зброя була за плечами,
І у кожного смуток і біль на чолі.
Їм сумно за всю Україну,
За ту спалену хату, за зрубаний сад,
За ту пісню що чув ти колись солов'їну,
Але їм вже не було дороги назад.
Бо дорога назад - то неволя,
А ховатися в лісі не будемо ми,
Ми підемо вперед і здобудемо волю,
України своєї ми вірні сини.
Хто з них пісню почав я не знаю,
І вона пролунала на весь рідний Край,
Щоб знали усі - Україна повстала,
Ти лети наша пісне аж за небокрай.
І не всі повернулись із бою додому,
І не всіх дочекалася рідна сім'я,
Пам'ятайте ж ви їх, пам'ятайте такими,
Пам'ятай же ти їх українська земля !
https://youtu.be/uXgClt_OX0s