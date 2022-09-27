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Український боєць веде полоненого окупанта і співає пісню про вояків УПА: "Файна пісня?". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн веде полоненого та співає пісню про вояків УПА "Йшли селом партизани", авторства поета Ярослава Нудика та композитора Сергія Самолюка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що український воїн, співаючи, весь час тримає полоненого на прицілі автомата. Той самостійно йде, шкандибаючи. Вочевидь має некритичне поранення в ногу.

"Файна пісня. Нє?", - запитує боєць полоненого і отримує ствердну відповідь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Допит російського "визволителя" з інгушського міста Назрань. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+96
Скільки правди в рядках цієї пісні... дякую воїне !
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27.09.2022 14:04
+49
Нація відроджується попри зграйку малоросів при владі. Це дуже добре, є майбутнє України і ми це майбутне захистимо разом!
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27.09.2022 14:07
+46
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!

ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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27.09.2022 14:14
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Скільки правди в рядках цієї пісні... дякую воїне !
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27.09.2022 14:04 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!

ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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27.09.2022 14:14 Відповісти
Якась форма на фото не така. Дивна
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27.09.2022 14:38 Відповісти
Схожа на москальську...😏
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27.09.2022 16:09 Відповісти
Форма зс рф - ратник 2.
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27.09.2022 16:51 Відповісти
..вибачаюсь, а це українська форма?
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27.09.2022 14:42 Відповісти
Ось і мені здалось, що на фото руснява пліснява
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27.09.2022 14:46 Відповісти
це фото 2014 року точно, фігурує на сайтах тих часів, але хто саме на ньому - то вже складно знайти. Тоді українську армії ще не "обікрав" Порошенко, і наші бійці носили хто що знайшов.
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27.09.2022 14:50 Відповісти
Одна з найкращих писэнь Вызвольных Змагань. Уси воны вид Бога, сердця и души. История, яку творымо и зараз. Навики. ГЭРОЯМ СЛАВА!
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27.09.2022 14:57 Відповісти
Так. Цэ з 14року. Добровольци.
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27.09.2022 14:58 Відповісти
Народ дужэ допомагав, алэ багато хто купував усэ за свои.
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27.09.2022 15:00 Відповісти
Украинская. Народная. Добровольческая.
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27.09.2022 15:01 Відповісти
Схожа на форму московитов...
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27.09.2022 16:11 Відповісти
Это кацапская военная форма "ратник", они этой формой сильно хвастались в 2014м, типа "форма будущего". На фотке кацапские оккупанты захватывают военный украинский объект.
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27.09.2022 15:01 Відповісти
Бачу, користувачі сайту в захваті, як рашисти захоплювали Крим в 14-му, бо фото зроблена під час блокування української військової частини в Криму 😕
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27.09.2022 17:42 Відповісти
Хлопці, ви що геть подуріли??? нащо ви тих двох москальських під@сів побоках нашого Тризуба поставили??? це фотка москалоти під час окупації нашого Криму... Не ганьбіться, приберіть це посміховисько негайно!!!
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27.09.2022 21:07 Відповісти
Величко, трололо руснявое, тебя до сих пор не прибили? недосмотр ))))
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27.09.2022 22:13 Відповісти
Наші воіни неперевершені - подяка Вам , дорогі наші синочки 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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27.09.2022 14:06 Відповісти
Нація відроджується попри зграйку малоросів при владі. Це дуже добре, є майбутнє України і ми це майбутне захистимо разом!
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27.09.2022 14:07 Відповісти
і не тільки при владі
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27.09.2022 14:10 Відповісти
як би то зграйка. ці мерзоти окупували всі щаблі влади.
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28.09.2022 08:13 Відповісти
потом его поменяют и он будет рассказывать, шо его зверски пытали
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27.09.2022 14:09 Відповісти
Укр. питать російською спрашивать...звєрскі спрашивалі харошая лі пєсня...також укр.лихий - рос. ліхой...яка мова - такий й народ.
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27.09.2022 14:17 Відповісти
я просто згадала дві фотки обміняних полонених - одну - нашого Азовця, в якого після полону ребра стирчать та рука без 4 см. кістки - і другого- військовополоненого росіянина - морда якого з жиру тільки не тріскає. і який на раші розповідає, що в Україні в полоні його голодом морили.
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27.09.2022 14:24 Відповісти
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27.09.2022 14:29 Відповісти
зверски пытали звидкы ты прыйихав
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27.09.2022 14:46 Відповісти
Мне нравится песня Тараса Чубая...буде нам з тобою що згадати...♥️🖤🔱
Слава ЗСУ ♥️🖤✊💪
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27.09.2022 14:10 Відповісти
Хіба існує шось на землі, шо може перемогти таких синів України ?! Слава Україні !!
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27.09.2022 14:10 Відповісти
Героям Слава!
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27.09.2022 14:12 Відповісти
Пісня, дійсно, файна. Дуже схожа за смістом на "Гімн безсмертної батави". Він мене завжди надихає вірою в ЗСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=aQCyi3U-3oU
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27.09.2022 14:10 Відповісти
Отличная, Супер песня!
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27.09.2022 14:48 Відповісти
Чудова пісня, крик душі українців.
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27.09.2022 15:33 Відповісти
Сонечка наші, козаченьки, бережи, допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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27.09.2022 14:13 Відповісти
🙏🙏🙏
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27.09.2022 16:18 Відповісти
красень просто і так гарно співає..., нехай його бог береже...
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27.09.2022 14:15 Відповісти
Бережи тебе,Герою, Святий Боже! 🙏🙏🙏
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27.09.2022 16:39 Відповісти
чому орк не співає
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27.09.2022 14:18 Відповісти
Takuju pesnu nelzja poganit peniem orka...
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27.09.2022 14:40 Відповісти
👍🤝☺️
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27.09.2022 16:41 Відповісти
бо перший день у полоні
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27.09.2022 14:44 Відповісти
🤣
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27.09.2022 14:55 Відповісти
орк видать получил пендалей , потому ему не до пения
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27.09.2022 15:10 Відповісти
Дуже файно.
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27.09.2022 14:18 Відповісти
Путин ***** почему не сказал?
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27.09.2022 14:20 Відповісти
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27.09.2022 14:22 Відповісти
Dobriji on, drugoi bi snacala kak polozeno zakinul bi granatu, a potom bi vxodil, slovami; oi izvinite, privichka armeiskaja...
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27.09.2022 14:47 Відповісти
Нашi воiни найкращi в свiтi! Бережи вас Господь!
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27.09.2022 14:31 Відповісти
Оце так перевиховання! Дуже файно!
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27.09.2022 14:31 Відповісти
Думаю, їм ніяке перевиховання не допоможе. Та й для чого? Треба своїх дітей виховувати, а цих утилізувати.
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27.09.2022 14:43 Відповісти
Дуже файно
Слава ЗСУ! Слава Україні! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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27.09.2022 14:39 Відповісти
29-го нам предстоит отправка в Херсон», - говорит россиянин.(свежий)
https://charter97.org/ru/news/2022/9/27/517467/
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27.09.2022 14:44 Відповісти
И это мокшанское стадо расчитывало нас победить? Нацию, которая сложила и поет такие песни? Одно из лучших видео, которое видел. Спасибо. СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.09.2022 14:46 Відповісти
Слава Господу! 🙏🙏🙏 Героям Слава! 💙💛
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27.09.2022 16:44 Відповісти
Короче, вместо денацификации путлер получил украинизацию кацапской армии !
Быстро рашист стал понимать украинский язык, когда у его зада покрутили автоматом
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27.09.2022 14:55 Відповісти
До они, пока шли, успели подружиться
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27.09.2022 15:18 Відповісти
А в припев , подсрачник , гоп..
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27.09.2022 15:47 Відповісти
Йшли селом, йшли селом партизани,
По землі українській, невільній землі,
І у кожного зброя була за плечами,
І у кожного смуток і біль на чолі.

Їм сумно за всю Україну,
За ту спалену хату, за зрубаний сад,
За ту пісню що чув ти колись солов'їну,
Але їм вже не було дороги назад.

Бо дорога назад - то неволя,
А ховатися в лісі не будемо ми,
Ми підемо вперед і здобудемо волю,
України своєї ми вірні сини.

Хто з них пісню почав я не знаю,
І вона пролунала на весь рідний Край,
Щоб знали усі - Україна повстала,
Ти лети наша пісне аж за небокрай.

І не всі повернулись із бою додому,
І не всіх дочекалася рідна сім'я,
Пам'ятайте ж ви їх, пам'ятайте такими,
Пам'ятай же ти їх українська земля !

https://youtu.be/uXgClt_OX0s

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27.09.2022 15:58 Відповісти
хороший український воїн, доки доведе до місця полону, рашкастанець і мову вивчить, слава потім перепишуть... а відповідь на пороль зна Героям Слава ..мабуть вже заздологіть підготувався
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27.09.2022 16:20 Відповісти
а в кінці відео,черга з автомата)
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27.09.2022 16:36 Відповісти
Дякую! Так настрій давно ніхто не підіймав! Аплодую стоячи
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27.09.2022 20:21 Відповісти
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27.09.2022 21:49 Відповісти
за 5 хвилин орка перевоспитав
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27.09.2022 23:39 Відповісти
 
 