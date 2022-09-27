Бійці 92-ї бригади полонили першого ЧМОбіка поблизу Куп’янська: "Служу три дня. Призван из Ростовской области". ВIДЕО
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На Харківщині поблизу Куп’янська бійці 92-ї бригади полонили першого ЧМОбіка (ред.- частково мобілізованого).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонений Олексій Пашков запевняє, що перебував на службі всього три дні і був мобілізований з Ростовської області РФ. Через відсутність командирів та забезпечення вирішив податися в дизертири і планував перейти кордон та повернутися назад в Росію. Однак, заблукав і потрапив у полон. При собі полонений мав персональні цивільні та військові документи.
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