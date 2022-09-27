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Морські піхотинці минулої доби знищили 2 ворожі танки, гаубицю "Мста - С" та 2 склади з боєприпасами, - ВМС. ВIДЕО
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26 вересня, військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.
Як зазначається, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 2 танки, самохідну гаубицю "Мста - С", 2 бойові броньовані машини та 2 склади з боєприпасами.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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Дмитрий Величко f50a5c94
показати весь коментар27.09.2022 15:20 Відповісти Мені подобається 6
Чайка Київ
показати весь коментар27.09.2022 15:38 Відповісти Мені подобається 5
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