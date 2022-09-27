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Морські піхотинці минулої доби знищили 2 ворожі танки, гаубицю "Мста - С" та 2 склади з боєприпасами, - ВМС. ВIДЕО

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26 вересня, військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 2 танки, самохідну гаубицю "Мста - С", 2 бойові броньовані машини та 2 склади з боєприпасами.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці минулої доби знищили 2 ворожі гармати з обслугою та боєкомплектом, гаубицю "Акація" та склад з автобронетехнікою, - ВМС

Автор: Ірина Дашківська
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27.09.2022 15:20 Відповісти
Наші ж ви котики, морські, бережи, допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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27.09.2022 15:38 Відповісти
 
 