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Ракета російського ЗРГК "Панцирь-С1" пішла за "непередбачуваною траєкторією" і поцілила окупанта, що фільмував пуск. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Ракета, що була випущена з новітнього російського ЗРГК "Панцирь-С1", полетіла за "непередбачуваною траєкторією" і поцілила в солдата армії РФ, який знімав пуск.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "дружнього вогню" опублікований в соціальних мережах. На відео видно три пуски у штатному режимі, а ось під час четвертого щось пішло не так. Після вильоту ракета почала рухатися майже по горизонтальній траєкторії. За мить пролунав вибух і зйомка припинилася. Дата і місце зйомки невідомі.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+81
Какая справедливая ракета!
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27.09.2022 17:04
+60
стакановец

@alkachka1

·

13h

Мозг не сломайте: "Весь коллективный Запад и НАТО напали на Россию, на территории суверенной Украины, где мирно стояли наши войска оккупировавшие территорию Украины, с целью присоединения этих территорий к РФ путём референдума среди оставшихся в живых, после наших бомбёжек"
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27.09.2022 17:10
+53
Рідкісного везіння кацап...
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27.09.2022 17:04
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Рідкісного везіння кацап...
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27.09.2022 17:04 Відповісти
это феерично
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27.09.2022 17:19 Відповісти
Какая справедливая ракета!
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27.09.2022 17:04 Відповісти
навіть залізяки починають розуміти кого треба нещадно знищувати. "пуля-дура" а про ракету цього не скажеш.
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27.09.2022 21:17 Відповісти
Бумеранг Карми вміє міняти личини.
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27.09.2022 17:05 Відповісти
Він вижив - так не цікаво !
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27.09.2022 17:06 Відповісти
сіє історія замалчіваєт
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27.09.2022 17:26 Відповісти
Зато теперь будет сраться всю свою оставшуюся жизнь. Раз по 12-17 в день, не считаю утра вечера и ночи.
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27.09.2022 17:37 Відповісти
nea, ce kamera japonska vyžila
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29.09.2022 01:17 Відповісти
карма она такая....
просил - еще - получи !!! ))))
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27.09.2022 17:06 Відповісти
Ракета с правильными мозгами.
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27.09.2022 17:06 Відповісти
Ще трохи нижче треба було
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27.09.2022 17:07 Відповісти
Сподіваюся з людей ніхто не постраждав крім орків?
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27.09.2022 17:07 Відповісти
ещьо
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27.09.2022 17:07 Відповісти
Доєсчьокався ***** піздлівий - тримай! - ******!!!😎
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27.09.2022 17:07 Відповісти
"Єщьо... Єщьо... ***@ть "- мабуть третя була лишня. 😁
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27.09.2022 17:08 Відповісти
Шайтан-ракета, - сказал "русский" солдат и здох.....
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27.09.2022 17:09 Відповісти
nea, - po-moemu on poslednim slovom to li abata jakogo to s neizvestnogo monastyria zval, toli jebata...
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29.09.2022 01:19 Відповісти
Це доказ існування "штучного" інтелекту!
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27.09.2022 17:09 Відповісти
стакановец

@alkachka1

·

13h

Мозг не сломайте: "Весь коллективный Запад и НАТО напали на Россию, на территории суверенной Украины, где мирно стояли наши войска оккупировавшие территорию Украины, с целью присоединения этих территорий к РФ путём референдума среди оставшихся в живых, после наших бомбёжек"
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27.09.2022 17:10 Відповісти
Хто має мозок, той не зламає. Не читайте кацапських газет перед обідом. Після теж.
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27.09.2022 18:36 Відповісти
Під Лиманом ЗСУ звільнила село Рідкодуб
https://korrespondent.net/ukraine/4520238-vsu-osvobodyly-selo-redkodub-donetskoi-oblasty
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27.09.2022 17:10 Відповісти
давно на цензорі не було посилань на цей говносайт...
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27.09.2022 20:44 Відповісти
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27.09.2022 17:10 Відповісти
А можно повторить только уже калибром или искандером и желательно в жилой зоне расейсого города ?
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27.09.2022 17:10 Відповісти
Было уже. Там правда снимали поодаль
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27.09.2022 17:11 Відповісти
Я хочу многократно
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27.09.2022 17:28 Відповісти
Прям как касапы под чеченами. Ящо, ящо, **...ть
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27.09.2022 17:10 Відповісти
Заходить Аслан або Вахід із роздроченим чліном - "***** подано!"
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27.09.2022 19:47 Відповісти
...оскар
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27.09.2022 17:12 Відповісти
голлівуд в шоці
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27.09.2022 17:24 Відповісти
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27.09.2022 17:12 Відповісти
Прикольная вундервафля
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27.09.2022 17:13 Відповісти
Ракеті-респект...
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27.09.2022 17:15 Відповісти
Карма настигла парашинського пропагандона.
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27.09.2022 17:15 Відповісти
Снимающий не отдал оператору панциря задолженную бутыль шмурдяка.
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27.09.2022 17:16 Відповісти
Так оно сдохло ?
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27.09.2022 17:16 Відповісти
якщо виклали в інет - не здохли(
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27.09.2022 17:23 Відповісти


Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·

3 ч

И вот те, кто сдавал квартиры "только славянам" побежали к казахам, киргизам, грузинам... Братья казахи. Киргизы. Грузины.

Ну, вы поняли, да?
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27.09.2022 17:17 Відповісти
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27.09.2022 17:20 Відповісти
Karma is a bitch!
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27.09.2022 17:17 Відповісти
як в очко:
- еще
- еще
- себе!
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27.09.2022 17:19 Відповісти
---ти бачив як комар сцить?-----ні...--оце і є невидима траекторія
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27.09.2022 17:22 Відповісти
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27.09.2022 17:24 Відповісти
патриарх кирилл заявил, что смерть на войне в Украине "смывает грехи" . Этот дебилл в "ватном раю" .
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27.09.2022 17:28 Відповісти
Якраз той випадок коли ракета виявилася розумніша за кацапа.)
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27.09.2022 17:30 Відповісти
Как версия, оператор панциря нарочно пальнул по оператору рашен ТВ, чтобы тот не снимал.
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27.09.2022 17:30 Відповісти
Судячи з останнього вигуку кацапоида ракета-збочениця намагалася згвалтувати клієнта у несприйнятній для нього формі.
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27.09.2022 17:36 Відповісти
HUGE respect to missile.
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27.09.2022 17:37 Відповісти
..все нормально,рюзке ракетка, куды хатю туды летю...
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27.09.2022 17:37 Відповісти
еще . еще . еще -- ***** вашу мать дебилов
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27.09.2022 17:56 Відповісти
слава богу, что исторические кадры остались целыми...
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27.09.2022 17:58 Відповісти
А от нєхєр було *******... ракєті під сопло 🤔🧐😁😝😝😝😝🤪😜
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27.09.2022 18:03 Відповісти
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27.09.2022 18:27 Відповісти
Забыли , дописать, и разорвало очко .
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27.09.2022 19:01 Відповісти
всім кацабам по ракеті
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27.09.2022 19:02 Відповісти
Видно що в деяких ракетах ерефії проявляеться штучний інтелект
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27.09.2022 19:16 Відповісти
Чомусь згадалося
Снял свою смерть на видео (18+) Трагедия при сносе здания в Липецке
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27.09.2022 19:44 Відповісти
Видимо у рашистов такая традиция: четвертый выстрел по своим... Ну чтобы ЗСУ в обстрелах гражданского населения обвинить. Но по рабссейской рукожопости что то опять пошло не так...
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27.09.2022 19:57 Відповісти
В России повились ракеты с искусственным интеллектом.
И даже с моралью.
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27.09.2022 20:04 Відповісти
Останні кадри можно дивитись безліч разів
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27.09.2022 23:50 Відповісти
Можуть, коли хотять. Ось зробили смарт- снаряд
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27.09.2022 23:52 Відповісти
взявший меч от меча погибнет
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27.09.2022 23:57 Відповісти
Нажаль тварина залишилась живою і опублікувала відео 😃
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28.09.2022 02:26 Відповісти
 
 