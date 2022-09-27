Ракета російського ЗРГК "Панцирь-С1" пішла за "непередбачуваною траєкторією" і поцілила окупанта, що фільмував пуск. ВIДЕО

Ракета, що була випущена з новітнього російського ЗРГК "Панцирь-С1", полетіла за "непередбачуваною траєкторією" і поцілила в солдата армії РФ, який знімав пуск.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "дружнього вогню" опублікований в соціальних мережах. На відео видно три пуски у штатному режимі, а ось під час четвертого щось пішло не так. Після вильоту ракета почала рухатися майже по горизонтальній траєкторії. За мить пролунав вибух і зйомка припинилася. Дата і місце зйомки невідомі.

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