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Ракета російського ЗРГК "Панцирь-С1" пішла за "непередбачуваною траєкторією" і поцілила окупанта, що фільмував пуск. ВIДЕО
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Ракета, що була випущена з новітнього російського ЗРГК "Панцирь-С1", полетіла за "непередбачуваною траєкторією" і поцілила в солдата армії РФ, який знімав пуск.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "дружнього вогню" опублікований в соціальних мережах. На відео видно три пуски у штатному режимі, а ось під час четвертого щось пішло не так. Після вильоту ракета почала рухатися майже по горизонтальній траєкторії. За мить пролунав вибух і зйомка припинилася. Дата і місце зйомки невідомі.
Топ коментарі
+81 Алекс Скела
показати весь коментар27.09.2022 17:04
+60 V 2af7597c
показати весь коментар27.09.2022 17:10
+53 mrSmith
показати весь коментар27.09.2022 17:04
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просил - еще - получи !!! ))))
@alkachka1
·
13h
Мозг не сломайте: "Весь коллективный Запад и НАТО напали на Россию, на территории суверенной Украины, где мирно стояли наши войска оккупировавшие территорию Украины, с целью присоединения этих территорий к РФ путём референдума среди оставшихся в живых, после наших бомбёжек"
https://korrespondent.net/ukraine/4520238-vsu-osvobodyly-selo-redkodub-donetskoi-oblasty
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·
3 ч
И вот те, кто сдавал квартиры "только славянам" побежали к казахам, киргизам, грузинам... Братья казахи. Киргизы. Грузины.
Ну, вы поняли, да?
- еще
- еще
- себе!
Снял свою смерть на видео (18+) Трагедия при сносе здания в Липецке
И даже с моралью.