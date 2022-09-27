"Нас разъеб#ли сильно. 8 человек уехали без ног, без рук": Окупант просить батька ухилитись від мобілізації, щоб не потрапити на війну. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовослужбовець РФ розповідає батьку про оточення українським військом та просить його ухилитись від мобілізації.
Про це свідчить перехоплення розмови окупанта з батьком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.
Під час розмови загарбник заявив, що українські захисники завдають втрат окупантам.
"Нас роз'#бали дуже сильно. 8 осіб поїхали до госпіталя без ніг, без рук. 8 людей забрали вчора. Невідомо, що відбувається, тому що по рації кажуть, що ми чи то в колі, чи то хрін зна де", - каже військовий РФ.
Також він радить батьку "не суватися" в Україну та уникати мобілізації.
Топ коментарі
+37 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар27.09.2022 17:57
+35 Павло ШОвте
показати весь коментар27.09.2022 18:06
+32 AbOriginal_UA
показати весь коментар27.09.2022 18:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Приготуй собі пакет!
Кива, Кива, не біжи!
Вже немає куди йти!
На могиле родителей ***** в Питере оставили послание с намеком об Украине
И про военкома незабудте, с собой берите...
Отправил сына воевать.
И путину остался верным -
В штаны с лихвой успел насрать.
Отправил сына воевать.
И путину остался верным -
В штаны с лихвой успел нас-рать.
Руская патреотка негодует, что сына забрали на войну
Гражданство определяют по маме?