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"Нас разъеб#ли сильно. 8 человек уехали без ног, без рук": Окупант просить батька ухилитись від мобілізації, щоб не потрапити на війну. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовець РФ розповідає батьку про оточення українським військом та просить його ухилитись від мобілізації.

Про це свідчить перехоплення розмови окупанта з батьком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Під час розмови загарбник заявив, що українські захисники завдають втрат окупантам. 

"Нас роз'#бали дуже сильно. 8 осіб поїхали до госпіталя без ніг, без рук. 8 людей забрали вчора. Невідомо, що відбувається, тому що по рації кажуть, що ми чи то в колі, чи то хрін зна де", - каже військовий РФ.

Також він радить батьку "не суватися" в Україну та уникати мобілізації.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
Кордон Орди з Грузією
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27.09.2022 17:57
+35
А вы что, правда за 20 лет всех этих «можем повторить» и «деды воевали» не догадывались, что «повторять» и «воевать» будут вами?
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27.09.2022 18:06
+32
Кива ?
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27.09.2022 18:00
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Кордон Орди з Грузією
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27.09.2022 17:57 Відповісти
Кива ?
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27.09.2022 18:00 Відповісти
Братан родной, от мамы другой!
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27.09.2022 18:06 Відповісти
Кива что ли?
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27.09.2022 18:04 Відповісти
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27.09.2022 18:47 Відповісти
Ну, а какая же ещё мразь?!!
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27.09.2022 19:48 Відповісти
Молочний брат мабуть того придурка.Мама того що на фото в крим на случку с папой ківи їздила.
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27.09.2022 21:07 Відповісти
Кива, Кива, що таке?
Приготуй собі пакет!
Кива, Кива, не біжи!
Вже немає куди йти!
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27.09.2022 22:29 Відповісти
Где то я уже ето видел. А, в фильме Игра Престолов...
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27.09.2022 18:05 Відповісти
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27.09.2022 18:10 Відповісти
Кацапидли вже вичили грузинську? Хочк побачити кацапа який співає пісню Вахтанга:"Шито-крито, шито-маргалито",
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27.09.2022 20:20 Відповісти
бачу схвильовані лиця....
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28.09.2022 01:10 Відповісти
Абсолютно пох.. їхні проблеми.
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27.09.2022 17:58 Відповісти
Ноги в руки и нах ...в зверинец .
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27.09.2022 17:58 Відповісти
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27.09.2022 18:01 Відповісти
А вы что, правда за 20 лет всех этих «можем повторить» и «деды воевали» не догадывались, что «повторять» и «воевать» будут вами?
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27.09.2022 18:06 Відповісти
Действительно - не только не догадывалась, а и даже не задумывались!
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27.09.2022 18:23 Відповісти
Це стаття і аудіозапис,якраз про те що яйце курку вчить. Татко в кацапа дуд,дубом.Йому син-спасайся,бо здохнеш,а він буде повістка...Обов*язково буде.Піди ж ,дурню кацапський,і договорись в воєнкома,якщо можеш,раніше.....
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27.09.2022 21:45 Відповісти
Частично демобилизировались...
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27.09.2022 18:02 Відповісти
Регулярная армия закончилась - заносите нерегулярную !
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27.09.2022 18:02 Відповісти
///
На могиле родителей ***** в Питере оставили послание с намеком об Украине

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27.09.2022 18:03 Відповісти
прімітє мєри, забєрітє єво к сєбє
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27.09.2022 18:07 Відповісти
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27.09.2022 18:03 Відповісти
стадо баранов..... им сказали на убой, значит на убой......
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27.09.2022 18:10 Відповісти
Нічього - ми тут "рішім"...
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27.09.2022 18:05 Відповісти
Ага, а як же...ага
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27.09.2022 18:10 Відповісти
...у нас своя точка на трассе, там снимем гипс, выпотрошим его и фсе будет упорядке...
И про военкома незабудте, с собой берите...
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27.09.2022 18:12 Відповісти
Без рук , без ніг , без мізків , і без білої лади Ото баби зрадіють ))))
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27.09.2022 18:15 Відповісти
Аркадий был отцом примерным -

Отправил сына воевать.

И путину остался верным -

В штаны с лихвой успел насрать.
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27.09.2022 18:15 Відповісти
Аркадий был отцом примерным -

Отправил сына воевать.

И путину остался верным -

В штаны с лихвой успел нас-рать.
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27.09.2022 18:20 Відповісти
съездил в Україну, одна нога тут - другая там, где руки не знаю
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27.09.2022 18:20 Відповісти
Потерялись.
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27.09.2022 19:15 Відповісти
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27.09.2022 18:40 Відповісти
вот это по-баронски))
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27.09.2022 23:48 Відповісти
не в кругу ,а в очке) руцкий ванька сдавайся
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27.09.2022 19:06 Відповісти
Так ми ще не починали, очікуємо на ленд-ліз. Тікай Саня поки ноги цілі.
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27.09.2022 19:52 Відповісти
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27.09.2022 20:15 Відповісти
https://t.me/Ukraine_365News/37423
Руская патреотка негодует, что сына забрали на войну
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27.09.2022 20:44 Відповісти
Самка мабуть радовалась новинам як "наваляли хохлам". А тепер що ж? Немає у мене ані жалі до цих тварюк, ані співчуття.
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27.09.2022 20:53 Відповісти
Іди на @@ уй руська ку@ рва 😠
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28.09.2022 00:25 Відповісти
Я по маме россиянка))))))))))))))))))))))))))))))))
Гражданство определяют по маме?
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28.09.2022 01:06 Відповісти
Surface Tension - Ми вас всіх уб'єм (CENSORED )
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28.09.2022 19:47 Відповісти
 
 