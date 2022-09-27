"Нас разъеб#ли сильно. 8 человек уехали без ног, без рук": Окупант просить батька ухилитись від мобілізації, щоб не потрапити на війну. АУДIО

Військовослужбовець РФ розповідає батьку про оточення українським військом та просить його ухилитись від мобілізації.

Про це свідчить перехоплення розмови окупанта з батьком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Під час розмови загарбник заявив, що українські захисники завдають втрат окупантам.

"Нас роз'#бали дуже сильно. 8 осіб поїхали до госпіталя без ніг, без рук. 8 людей забрали вчора. Невідомо, що відбувається, тому що по рації кажуть, що ми чи то в колі, чи то хрін зна де", - каже військовий РФ.

Також він радить батьку "не суватися" в Україну та уникати мобілізації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти підбили "підсумки" псевдореферендумів ще на початку вересня, - СБУ. АУДIО