Зеленський главі МЗС Франції Колонні: Ми очікуємо чітких санкцій ЄС проти РФ за псевдореферендуми. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч в Києві з міністром з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонною.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
Президент заявив, що очікує чітких санкцій ЄС проти РФ за псевдореферендуми, які вона проводить на окупованих територіях України.
"Щодо псевдореферендумів, які проводить РФ під дулами зброї. І реакція на це повинна бути не на словах. Ми очікуємо як чітких санкцій у восьмому санкційному пакеті проти агресії РФ, так і окремих сигналів - що буде, якщо РФ визнає ці псевдореферендуми, а також що країни НАТО повинні зробити й показати всьому світу, що вони гарантують безпеку будь-якій державі на європейському континенті", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо в вас є контакти МЗС, прохання надати інформацію. Доречі, Шукшина - організатор репресій в РФ, хвалиться тим, що посадила противника війни у тюрму.
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Може варто рф поставити ультиматум, що їх мобілізовані будуть знищені на українській землі, якщо путін не виконає вимогу відкликати війська наприклад з-під Херсону?
Мета такого нашого ультиматуму - не переконання путіна.
Зараз під загрозою мобілізації рашистські барани шукають інформацію про реальні події за межами телевізору. Було-б важливо саме зараз:
1) у розпал мобілізації сказати їм, що вони будуть знищені
2) показати, що винним у цьому буде персонально путін
вата яка має нал ганяє по світу як щурі по конюшні
навіть наші "побратими" грузія казахстан та багато країн
досі впускають руских
а немчура зовсім запрошує на політпритулок
Вовочка, садись, двойка.