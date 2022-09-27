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Зеленський (17376) санкції (6827) Франція (1964) псевдореферендум (179)

Зеленський главі МЗС Франції Колонні: Ми очікуємо чітких санкцій ЄС проти РФ за псевдореферендуми. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч в Києві з міністром з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

Президент заявив, що очікує чітких санкцій ЄС проти РФ за псевдореферендуми, які вона проводить на окупованих територіях України.

"Щодо псевдореферендумів, які проводить РФ під дулами зброї. І реакція на це повинна бути не на словах. Ми очікуємо як чітких санкцій у восьмому санкційному пакеті проти агресії РФ, так і окремих сигналів - що буде, якщо РФ визнає ці псевдореферендуми, а також що країни НАТО повинні зробити й показати всьому світу, що вони гарантують безпеку будь-якій державі на європейському континенті", - заявив Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
А чому Слуги та ОПЗЖ де факто створили коаліцію?
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27.09.2022 18:50
+8
після всього, що наворочали Зе і його команда він ще щось очікує?? Вимагає щось..асфальтом би по мордяці йому..
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27.09.2022 18:48
+8
**** кацапо -рашистская Новинский сегодня купил стратегически важные медные рудники‼️ОП дерьмака , кому война , кому мать родна и пособничество террористической банде рашисто
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27.09.2022 19:02
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c Израиля надо начинать сперва чучело
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27.09.2022 18:36 Відповісти
Лицемер,начни с себя Где конфискация и санкции на рашистских олигархов имеющих сотни миллиардов в Украине и 8 месяцев спонсирующие КРОВАВЕЙШУЮ ВОЙНУ ТЕРРОР РАЗРУШЕНИЕ Украины⁉️⁉️
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27.09.2022 18:58 Відповісти
**** кацапо -рашистская Новинский сегодня купил стратегически важные медные рудники‼️ОП дерьмака , кому война , кому мать родна и пособничество террористической банде рашисто
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27.09.2022 19:02 Відповісти
Санкцій немає. Путінскі посіпаки війни Шукшина та Бабкіна їдуть до Німеччини заробляти євро, не зважаючи на те, що пуйло закликає любити рублі.

Якщо в вас є контакти МЗС, прохання надати інформацію. Доречі, Шукшина - організатор репресій в РФ, хвалиться тим, що посадила противника війни у тюрму.

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27.09.2022 18:37 Відповісти
зеля пожалів відеречко смачних жаб.. от тоді був би результат
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27.09.2022 18:40 Відповісти
після всього, що наворочали Зе і його команда він ще щось очікує?? Вимагає щось..асфальтом би по мордяці йому..
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27.09.2022 18:48 Відповісти
А чому Слуги та ОПЗЖ де факто створили коаліцію?
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27.09.2022 18:50 Відповісти
А які дії будуть з боку України проти рф за псевдореферендуми?
Може варто рф поставити ультиматум, що їх мобілізовані будуть знищені на українській землі, якщо путін не виконає вимогу відкликати війська наприклад з-під Херсону?

Мета такого нашого ультиматуму - не переконання путіна.
Зараз під загрозою мобілізації рашистські барани шукають інформацію про реальні події за межами телевізору. Було-б важливо саме зараз:

1) у розпал мобілізації сказати їм, що вони будуть знищені
2) показати, що винним у цьому буде персонально путін
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27.09.2022 18:55 Відповісти
Некоторые источники сообщают что Зе и Пу по телефону бакланчат кажен день..та брешуть блогеры...хотят подписчиков в Ютьюбе набрать мильон... Зе не стукачок Оманский..все по чесноку...😝
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27.09.2022 19:05 Відповісти
Це тільки мене нервує ця ваєнная зільоная маєчка?
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27.09.2022 19:09 Відповісти
Украину скупают по тихому не только Новинский и Абрамович,братья вРоттенбеоги, Виктор Вексельберг и прочие братаны путлера...типа Ковальчуки...деньги любят войну,а не тишину...
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27.09.2022 19:10 Відповісти
Мавзолейный хмырь доволен...в Италии его братан Сильвио Берлускони опять во власти..,некоторые говорят что паБеду одержала первая женщина Джорджа Мелони,хотя як по мне..то Дон Берлускони по факту будет править.. бабло мавзолейное привалило...
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27.09.2022 19:18 Відповісти
які нах...й санкції???
вата яка має нал ганяє по світу як щурі по конюшні
навіть наші "побратими" грузія казахстан та багато країн
досі впускають руских
а немчура зовсім запрошує на політпритулок
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27.09.2022 20:49 Відповісти
Провёл встречу с мадам Колонна, а не с "Колонной".
Вовочка, садись, двойка.
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28.09.2022 00:03 Відповісти
 
 