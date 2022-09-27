Українські бійці знищили російський танк дроном-камікадзе, - СБУ. ВIДЕО

Українські військові ліквідували ударом безпілотника-камікадзе російський танк на Херсонському напрямку.

Відео оприлюднила СБУ в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Другий російський танк ховався в посадці, але його "демілітаризували" скиданням кумулятивного заряду", - йдеться у повідомленні.

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