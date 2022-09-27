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Українські бійці знищили російський танк дроном-камікадзе, - СБУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові ліквідували ударом безпілотника-камікадзе російський танк на Херсонському напрямку.
Відео оприлюднила СБУ в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Другий російський танк ховався в посадці, але його "демілітаризували" скиданням кумулятивного заряду", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 Стороннімв Богдан
показати весь коментар27.09.2022 19:54
+5 Bel Amor
показати весь коментар27.09.2022 19:09
+5 Дмитрий Величко f50a5c94
показати весь коментар27.09.2022 19:10
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Будь ласка, зачекайте...
Можеш навіть зробити.
Одна справа, коли від влучання детонує боєзапас, або виникає пожежа, що знищує все начиння танка і робить його не ремонтопридатним, а інша, коли розіб'ють пару ящиків з тонкостінного заліза які кріпляться на башті чи на надгусеничних щитках.
Це не применшує подвигу воїнів, але хайпожери біля журналістики, своїми недолугими заголовками, викликають кепкування читачів.
В ці заголовки можна було б і повірити, але ж, ті ж самі хайпожери, розміщують відео, на якому зовсім інша картина...
https://twitter.com/Pieceofloaf/status/1574135724470829056
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