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Українські бійці знищили російський танк дроном-камікадзе, - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові ліквідували ударом безпілотника-камікадзе російський танк на Херсонському напрямку.

Відео оприлюднила СБУ в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Другий російський танк ховався в посадці, але його "демілітаризували" скиданням кумулятивного заряду", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Вдале полювання на російських "Тигрів": бійці ССО знищили екіпажі трьох танків та одну БМП. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
А тут ми можемо спостерігати процес розмноження кацапскіх свинособак в живій Природі.
https://twitter.com/Pieceofloaf/status/1574135724470829056
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27.09.2022 19:54
+5
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27.09.2022 19:09
+5
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27.09.2022 19:10
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27.09.2022 19:09 Відповісти
В телеграмі відкривається.
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27.09.2022 20:32 Відповісти
Запропонуй подібну у своїй оперативності...

Можеш навіть зробити.
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27.09.2022 20:45 Відповісти
а без телеграма ніяк?
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27.09.2022 20:50 Відповісти
Читайте попередній коментар.
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27.09.2022 21:02 Відповісти
тобто ніяк
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27.09.2022 21:07 Відповісти
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27.09.2022 19:10 Відповісти
Знищили це коли танк згорів і не підлягає відновленю, а це просто дрон змарнували. Скоріше за все щоб отримати гроші, як премію.
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27.09.2022 19:29 Відповісти
кацапів убив бездушний робот
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27.09.2022 19:31 Відповісти
Хлопці! Не плутайте поняття. Знищений або пошкоджений - різні поняття.
Одна справа, коли від влучання детонує боєзапас, або виникає пожежа, що знищує все начиння танка і робить його не ремонтопридатним, а інша, коли розіб'ють пару ящиків з тонкостінного заліза які кріпляться на башті чи на надгусеничних щитках.
Це не применшує подвигу воїнів, але хайпожери біля журналістики, своїми недолугими заголовками, викликають кепкування читачів.
В ці заголовки можна було б і повірити, але ж, ті ж самі хайпожери, розміщують відео, на якому зовсім інша картина...
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27.09.2022 19:44 Відповісти
А тут ми можемо спостерігати процес розмноження кацапскіх свинособак в живій Природі.
https://twitter.com/Pieceofloaf/status/1574135724470829056
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27.09.2022 19:54 Відповісти
Убивати рашистів ***** в Україні за принесену ними смерть, це Богу угодна справа!!
⚔️‼️🇺🇦❤️👏✌️✊👍💀💀💀⚔️‼️🇺🇦
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27.09.2022 20:10 Відповісти
Ну і що цей квадрик зробить танку, подряпає фарбу? Може оператору вибирати метою скупчення піхоти, автомобілі,то чому він може зашкодити.
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28.09.2022 02:30 Відповісти
Цензоры. Вы же вроде не дураки. Объясните, как посмотреть это видео если не пользуешься кацапским "телеграмом". Регистрироваться, да?
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28.09.2022 04:04 Відповісти
Telegram, FUСК YОU!
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28.09.2022 12:22 Відповісти
 
 