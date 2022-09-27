"Меня выдернули как и вас, назначили полком, я ничего не знаю. Грыжи, колени, полуслепой. Живу на таблетках": "мотивуючий" інструктаж російських мобілізованих. ВIДЕО

У мережі виклали відео інструктажу російських мобілізованих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інструктаж відбувається у Батайську (Ростовська область). Старший за званням скаржиться, що його висмикнули з відпустки та призначили командувати полком. Потім він звертається до мобілізованих із хворобами: "У меня тоже грыжи, колени, полуслепой. Живу на таблетках".

Про майбутнє мобілізованих росіян та їх забезпечення командир полку нічого не знає.

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"Я не знаю даже, с вами ли я уйду на задачу. Куда поедем, не знаю. Чем будем обеспечены, не знаю. Следом за вами будет набираться еще один полк, главное, чтобы не параллельно. А то будете спать как в тюрьме по очереди", - повідомив він мобілізованим.