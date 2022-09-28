Фарс, який Росія влаштувала на окупованій території, нічого не змінить для України, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 216 дня повномасштабної війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо Статут ООН, ми визнаємо базові принципи співжиття народів і ми будемо діяти й надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, Європі та світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей: і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини, і в Криму.

Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату – ми знали заздалегідь. Нібито явку, нібито відсотки. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього фарсу – були вкинуті у засоби масової інформації. Росія навіть не ховається.

Єдина раціональна відповідь на таку зухвалість окупанта – ще більше підтримки для України. І я дякую нашим партнерам, які підтверджують таку підтримку: оборонну, фінансову, санкційну", - сказав Зеленський.

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