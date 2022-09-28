Фарс, який Росія влаштувала на окупованій території, нічого не змінить для України, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 216 дня повномасштабної війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо Статут ООН, ми визнаємо базові принципи співжиття народів і ми будемо діяти й надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, Європі та світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей: і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини, і в Криму.
Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату – ми знали заздалегідь. Нібито явку, нібито відсотки. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього фарсу – були вкинуті у засоби масової інформації. Росія навіть не ховається.
Єдина раціональна відповідь на таку зухвалість окупанта – ще більше підтримки для України. І я дякую нашим партнерам, які підтверджують таку підтримку: оборонну, фінансову, санкційну", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Президент Володимир Зеленський вважає, що погрози Росії щодо застосування ядерної зброї доводять, що РФ не має права володіти ядерною зброєю і має бути ізольованою від цивілізованого світу.
Джерело: виступ президента на ГА ООН 27 вересня
Пряма мова: "Погрози застосування ядерної зброї стали постійним наративом російських посадовців і пропагандистів.
Це доводить, що Росія не має права володіти ядерною зброєю, оскільки не здатна гарантувати безпеку світу навіть від погроз застосування ядерної зброї".
Деталі: За словами Зеленського, Росію потрібно залишили у повній ізоляції у відповідь на все те, що вона робить.
Пряма мова: "Не може залишатись постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето держава, яка прямо зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи і ще при цьому погрожує ядерними ударами".
Деталі: Президент вважає, що Росія має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення ускладнено процедурно, її участь має бути призупинена.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/27/7369373
https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1571857198011092995
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Чтобы мобикам сказать "на территорию россии нападают, вы защищаете территорию россии"
О они уже , как бы , защитники родины, а не оккупанты на чужой территории".
Увидите какая агрессивная риторика будет пропагандистов после первого октября "Отечество в опасности! Вы защищаете родину!"