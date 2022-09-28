УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13751 відвідувач онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
16 783 21
війна (56174) трофеї (171)

Трофейний танк Т-80У тягне трофейну гаубицю МСТА-Б. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни затрофеїли ворожий танк Т-80У та гармату МСТА-Б.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці опублікували в мережі фрагмент буксирування трофейної гаубиці трофейним танком.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справну ворожу БМП-3 захопили дніпропетровські тероборонівці. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+31
Знову "Ленд ліз" з кацапстану.
показати весь коментар
28.09.2022 09:35
+26
Скоро трофейний крейсер буде тягнути трофейний підводний човен )
показати весь коментар
28.09.2022 09:36
+19
Мста-С(амохідна), а це Мста-Б(уксирувана)
показати весь коментар
28.09.2022 09:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову "Ленд ліз" з кацапстану.
показати весь коментар
28.09.2022 09:35 Відповісти
У гармати колеса унікальні.
показати весь коментар
28.09.2022 09:35 Відповісти
Крутяться - і добре
показати весь коментар
28.09.2022 09:43 Відповісти
Відремонтують! Головне - щоб ствол був не "зношений" А колеса познаходять!

Куме? А Ви чули - при «Укроборомпромі» відкривають новий філіал і наймають спеціалістів-ремонтників Називається «УкрВоєншрот» Будуть розбирать підбиту трофейну російську військову техніку для створення ремкомплектів для техніки ЗСУ та поповнення їх новими бойовими одиницями...
показати весь коментар
28.09.2022 09:57 Відповісти
Скоро трофейний крейсер буде тягнути трофейний підводний човен )
показати весь коментар
28.09.2022 09:36 Відповісти
Надо первыми у Северной Кореи выкупить снаряды к гаубицами и пушкам. И нам пригодятся по такому парку техники, и кацапам не достанутся. То есть двойной интерес у нас.
показати весь коментар
28.09.2022 09:36 Відповісти
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
28.09.2022 09:40 Відповісти
Мста-С(амохідна), а це Мста-Б(уксирувана)
показати весь коментар
28.09.2022 09:44 Відповісти
Два види цієї гаубиці: Мста -Б ( буксирувана), Мста -С (самохідна)
показати весь коментар
28.09.2022 11:36 Відповісти
Мста - Т (трофейная)
показати весь коментар
28.09.2022 13:06 Відповісти
В 2019 была готова уже к массовому выпуску гаубица "Богдана" 155 мм. Ее тоже в асфальт укатали. А 152 мм снаряды фиг найдешь и фиг кто передаст.
показати весь коментар
28.09.2022 09:52 Відповісти
Ні, не в 2019 точно. Тоді ще була купа недоліків, які треба було виправляти. Але якась перспектива була.
показати весь коментар
28.09.2022 10:24 Відповісти
Именно в 2019.
показати весь коментар
28.09.2022 21:47 Відповісти
Ось в чому різниця! Вони тирять унитази, стіралки, а наші трофеять те що треба!
показати весь коментар
28.09.2022 10:26 Відповісти
В стране война шла с 2014 года, уже произошли Изварино, Иловайск, ДАП, Дебальцево, непрекращающиеся артиллерийские обстрелы. И что же? Наладили выпуск танков и БТРов? -Ніт, как здесь любят выражаться. - Почему? А объяснить это можно только, если танков в ВСУ, как гуталина у Матроскина.
Но, как же: - "Абрамсы" и "Леопарды" нам не поставляли до сих пор. Как тогда объяснить?
В начале ноября 2019 года выложили скандальную новость о том, что за 10 лет завод им. Малышева произвёл для Украины аж один(!) танк! Новость подали о том также, что это шокировало Зеленского.Зеленский "в шоке", что завод Малышева с 2009 года выпустил только один танк для ВСУ.
Что же изменилось при новой власти. - Ничего. Ровным счётом. Зато рапортовали:Владимир Зеленский: За два года в рамках программы «Большое строительство» обновлено и построено более 40% основной сети дорог Украины - Официальное интернет-представительство Президента Украины.
А теперь радуемся трофеям.
показати весь коментар
28.09.2022 10:28 Відповісти
Угу ... Особливо дивлячись на цю дорогу.
показати весь коментар
28.09.2022 10:54 Відповісти
Всетаки надо не забьівать шо закрьіли контракт на ,,Оплот"(імхо бабло с него попереднікі спі$ділі)а ето при пустом бюджете огого
показати весь коментар
28.09.2022 12:17 Відповісти
для кого ця *******? зеля може бути в шоці від чого завгодно,а рота т-62 краще за ОДИН Оплот,а іменно стільки т-64 можна модернізувати по ціні одного Оплоту,і як бачимо не прогадали,а про БТР взагалі срана зелена *******,кожного року замовлялися БТР-4 та БТР-3,бронемашини Варта,Козак та навіть дослідна партія Дозорів
показати весь коментар
28.09.2022 14:40 Відповісти
В 2019 не эту пургу выкладывать надо было, а цифры сколько с 2014 было модернизировано, восстановлено и передано в ВСУ. Тогда бы в 2022 кацапы по Киевской области как по бульвару не катались. Но умным 73 процентам было по приколу и по барабану.
показати весь коментар
28.09.2022 21:57 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
28.09.2022 16:15 Відповісти
 
 