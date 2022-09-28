16 783 21
Трофейний танк Т-80У тягне трофейну гаубицю МСТА-Б. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни затрофеїли ворожий танк Т-80У та гармату МСТА-Б.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці опублікували в мережі фрагмент буксирування трофейної гаубиці трофейним танком.
Топ коментарі
+31 phantom4
показати весь коментар28.09.2022 09:35
+26 LoraUA
показати весь коментар28.09.2022 09:36
+19 Vasily Androshchook
показати весь коментар28.09.2022 09:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Куме? А Ви чули - при «Укроборомпромі» відкривають новий філіал і наймають спеціалістів-ремонтників Називається «УкрВоєншрот» Будуть розбирать підбиту трофейну російську військову техніку для створення ремкомплектів для техніки ЗСУ та поповнення їх новими бойовими одиницями...
Но, как же: - "Абрамсы" и "Леопарды" нам не поставляли до сих пор. Как тогда объяснить?
В начале ноября 2019 года выложили скандальную новость о том, что за 10 лет завод им. Малышева произвёл для Украины аж один(!) танк! Новость подали о том также, что это шокировало Зеленского.Зеленский "в шоке", что завод Малышева с 2009 года выпустил только один танк для ВСУ.
Что же изменилось при новой власти. - Ничего. Ровным счётом. Зато рапортовали:Владимир Зеленский: За два года в рамках программы «Большое строительство» обновлено и построено более 40% основной сети дорог Украины - Официальное интернет-представительство Президента Украины.
А теперь радуемся трофеям.