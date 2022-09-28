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Український снайпер ліквідував окупанта. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Український снайпер знищив одного з російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного пострілу український воїн опублікував у соцмережах.
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