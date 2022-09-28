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Український снайпер ліквідував окупанта. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Український снайпер знищив одного з російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного пострілу український воїн опублікував у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер ССО знищує групу російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+28
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28.09.2022 09:57
+26
Тампон! Тампон давай!
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28.09.2022 09:59
+24
В новый пакет помощи США Украине на 1,1 миллиард долларов войдут дополнительные М142 HIMARS.
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28.09.2022 09:56
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28.09.2022 09:52 Відповісти
Жигулі !!!!
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28.09.2022 10:08 Відповісти
Главное - целиться в глаз, чтобы шкуру не попортить.. )
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28.09.2022 11:12 Відповісти
к кобзону пошел
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28.09.2022 09:53 Відповісти
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28.09.2022 09:57 Відповісти
Кобзон трошки стомився для такої кількості співати, йому на допомогу Боря Моісєєв відправився
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28.09.2022 16:42 Відповісти
Любопытной Варваре голову оторвали.
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28.09.2022 09:54 Відповісти
знищення кацапа це не просто добре, це в першу добре через знищення ракового патогену , що загрожує безпеці цивілізації
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28.09.2022 09:54 Відповісти
Хорошо ,только мало . А вообще молодец. Видишь кацапа ,убей .
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28.09.2022 09:56 Відповісти
В новый пакет помощи США Украине на 1,1 миллиард долларов войдут дополнительные М142 HIMARS.
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28.09.2022 09:56 Відповісти
Тампон! Тампон давай!
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28.09.2022 09:59 Відповісти
- Куме! А як ви отримуєте інформацію про втрати кацапів?
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!
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28.09.2022 10:01 Відповісти
майстер,поміж дерев!
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28.09.2022 10:39 Відповісти
Вот и всьо и нету Билла
Жадность Билла погубила
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28.09.2022 10:43 Відповісти
Снайперу величезний респект, щоб у нього рученьки не боліли.
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28.09.2022 11:18 Відповісти
Відпрацював на відмінно.Такий постріл,та ще поміж дерев...Супєр!
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28.09.2022 11:25 Відповісти
йолипали, .338 Lapua Magnum, це просто рвань... Якщо він в броніку був, то 200 точно...
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28.09.2022 23:29 Відповісти
 
 