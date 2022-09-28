13 709 23
Жінка зустрічає українських воїнів під час зачистки від окупантів Куп’янська-Вузлового: "Мої хороші! Мальчики мої! Десь і Ромчик наш. Десь і Богданчик". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У мережі опублікований відеозапис фрагменту зачистки українськими воїнами Куп’янська-Вузлового та емоційної зустрічі з місцевою жінкою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі спочатку зафіксований рух українських піхотинців на околиці населеного пункту. Потім наші воїни рухаються вже по одній з вулиць селища.
"Мої хороші! Мальчики мої! Десь і Ромчик наш. Десь і Богданчик", - зі сльозами на очах обіймає бійців жінка, що вийшла їм назустріч.
Топ коментарі
+30 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар28.09.2022 10:17
+27 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар28.09.2022 10:21
+24 Яр Холодний
показати весь коментар28.09.2022 10:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Після Демченка стілець наглядача за розвідкою України іще теплий.