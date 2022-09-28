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Жінка зустрічає українських воїнів під час зачистки від окупантів Куп’янська-Вузлового: "Мої хороші! Мальчики мої! Десь і Ромчик наш. Десь і Богданчик". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У мережі опублікований відеозапис фрагменту зачистки українськими воїнами Куп’янська-Вузлового та емоційної зустрічі з місцевою жінкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі спочатку зафіксований рух українських піхотинців на околиці населеного пункту. Потім наші воїни рухаються вже по одній з вулиць селища. 

"Мої хороші! Мальчики мої! Десь і Ромчик наш. Десь і Богданчик", - зі сльозами на очах обіймає бійців жінка, що вийшла їм назустріч.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ визволили Куп’янськ-Вузловий - одну з найбільших залізничних логістичних розв’язок на Харківщині, - ОВА

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+30
Тут не має коментів,сльози і турбота про захист країни. Осінь, дощ. Бережіть себе
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28.09.2022 10:17
+27
Ради такого вартує жити.
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28.09.2022 10:21
+24
У фільмі-епопеї "Визволення" є епізод: Стара жінка при дорозі зустрічає війська І з танка до неї стрибає танкіст: "Мамо! Я вернувся!" Дай бог, щоб таке і ця жінка почула!
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28.09.2022 10:24
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Тут не має коментів,сльози і турбота про захист країни. Осінь, дощ. Бережіть себе
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28.09.2022 10:17 Відповісти
Кто мог подумать, что в 21 веке, тварь кремлёвская повторит трагические события 1945 годов. Украина орала европейскому сообществу на протяжении восьми лет об войне, чтоб включили санкции не слышали ,торговали с кацапами и не только европейские ********, а и местные при котором Медвейчук и банда ОПЗЖ и не только расцвела ,да так расвела,что в каждом кабинете чиновника резидент продажный сидел. Гетьман говорите? Ага.Дякувальщики хреновы.
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28.09.2022 10:18 Відповісти
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28.09.2022 10:32 Відповісти
Влада, якщо вона українська, мала думати. Будемо говорити після війни, де хто сидів.
Після Демченка стілець наглядача за розвідкою України іще теплий.
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28.09.2022 21:14 Відповісти
Ради такого вартує жити.
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28.09.2022 10:21 Відповісти
Це мабуть "Кракен"!
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28.09.2022 10:23 Відповісти
Так Куп'янськ вже давно наш. Чи Куп'янськ-Вузловий - це не Куп'янськ? За назвою схоже на залізничну станцію в межах міста.
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28.09.2022 10:23 Відповісти
Ку́п'янськ-Вузлови́й - селище міського типу Харківської області, підпорядковане місту Куп'янськ. Засноване в 1895 р. Великий залізничний вузол, станції Куп'янськ-Вузловий та Курилівка. Куп'янськ-Вузловий сполучений залізницею зі станціями Харків, Валуйки, Святогірськ, Білгород, Попасна, Куп'янськ-Південний.
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28.09.2022 10:26 Відповісти
Залізнична станція Куп-вузловий десь на відстані 5 км від м.Куп'янськ. Та ще й на протилежному (східному) березі р.Оскіл. По факту - це окремі населені пункти, розділені річкою.
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28.09.2022 10:41 Відповісти
Большая узловая станция, сортировка, горки, сцепка итд. Почти на границе с РФ. А Купянск как город, рядом почти, и пассажирский вокзал, в узловом только товарняки итд.
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28.09.2022 13:22 Відповісти
У фільмі-епопеї "Визволення" є епізод: Стара жінка при дорозі зустрічає війська І з танка до неї стрибає танкіст: "Мамо! Я вернувся!" Дай бог, щоб таке і ця жінка почула!
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28.09.2022 10:24 Відповісти
Москалі пів селища пофарбували у власівські кольори, а толку.
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28.09.2022 10:40 Відповісти
Буде ще це свято на усіх визволених українських землях. Слава Україні!
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28.09.2022 11:19 Відповісти
Дякую вам наші мужні Герої!!!
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28.09.2022 15:04 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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28.09.2022 21:16 Відповісти
Ком в горле. Слезы
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28.09.2022 21:20 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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28.09.2022 21:24 Відповісти
 
 