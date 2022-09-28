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Казахстан (499) Росія (47133) мобілізація (1443)

Блогер тролить росіян-ухилянтів, що втекли до Казахстану: "Вы против войны? Чей Крым? Крымчан, не Украины?. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Казахстанський блогер вирішив потролити росіян-ухилянтів, які начебто проти війни, питаннями про територіальну цілісність України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, питання про те чий Крим та Донбас блогер задавав двом хлопцям призовного віку, які втекли від мобілізації до Казахстану

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Меня выдернули как и вас, назначили полком, я ничего не знаю. Грыжи, колени, полуслепой. Живу на таблетках": "мотивуючий" інструктаж російських мобілізованих. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+44
Женіть їх нафіг, бо стануть павлодарцями і будуть вирішувати, чия це земля.
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28.09.2022 11:21
+43
"Кацапа нужно просто *******!
Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."
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28.09.2022 11:30
+23
Тих що кричали можем павтаріть тролять всі кому не ліньки.
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28.09.2022 11:20
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Тих що кричали можем павтаріть тролять всі кому не ліньки.
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28.09.2022 11:20 Відповісти
Женіть їх нафіг, бо стануть павлодарцями і будуть вирішувати, чия це земля.
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28.09.2022 11:21 Відповісти
"Кацапа нужно просто *******!
Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."
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28.09.2022 11:30 Відповісти
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28.09.2022 11:47 Відповісти
Как ещё не предъявили территориальные претензии "бандформированиям" пингвинов на островах антарктического архипелага!
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28.09.2022 13:18 Відповісти
Правильно, женить их друг на друге и выгнать.
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04.10.2022 23:35 Відповісти
у рабів землі немає ! у рабів є господар ! вони біжать від злого господаря до доброго .
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28.09.2022 11:23 Відповісти
Назад таких надо отправлять
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28.09.2022 11:23 Відповісти
Якісь вони кволі. Здається в них зі сраки пляшка стирчить.
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28.09.2022 11:27 Відповісти
Казахи, пам'ятайте, вас вже обрано наступною ціллю.
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28.09.2022 11:27 Відповісти
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28.09.2022 11:28 Відповісти
Це мусить бути пароль для вступу на землю до цивілізації
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28.09.2022 11:36 Відповісти
Пи/арасня.
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28.09.2022 11:37 Відповісти
Подивіться на них, залякані, зашугані, убогі створіння, "брати" бляха, мені марсіани більше брати, чим ось це позорисько.
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28.09.2022 11:40 Відповісти
они вышли из гулага, что вы хотите. И это еще интеллигенция которая догадалась что надо сваливать...А сколько там тупых осталось, у которых павлодар - тоже россия...
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28.09.2022 12:28 Відповісти
який на фіг гулаг? ця падлота гулага в очі не бачила. Це ж якійсь срані пітерці чи москалі, які поколіннями живуть на тому що роззоряють інші країни (регіони) які їх п"яна солдатня захоплювала і гвалтувала (освобождала от гнета местних релігіонзних, буржуазних, іностранних і так далее нужное подчеркнуть, елементов). Це упирі. І вони не проти щоб вбивали українців, їм все було по кайфу, коли вбивали грузин, чеченців, молдаван і сирійців, вони просто хочуть на війну в телеграмі або по телеку дивитися, самі йти подихати вони не хочуть.
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29.09.2022 00:25 Відповісти
Швондер купил пузырь Боярышника и пришел в гости к Шарикову...
Здаров чувак,говорит...Шариков с похмелья... всегда готов товаристч Швондер...,давай стакан похмелю...,Шариков каже не хочу,мне сегодня на работу...,опять кого то душить будешь?душили душили, уже не в тренде...стрелять буду беглецов от Могилизации,путлер приказал...,значит ты терь из СМЕРШа?канефна,путлер целый Маузэр подарил и 10 ящиков патронов...
Весело тебе теперь, каже Швондер...
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28.09.2022 11:47 Відповісти
Вчені ще не знайши в який спосіб можливо знайти контакт і спілкуватися з комахами, інфузоріями і кацапами.
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28.09.2022 11:58 Відповісти
та то вчені, а люди вже давно знайшли.
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29.09.2022 00:27 Відповісти
Ви десь бачили результат від спілкування з інфузоріями і кацапами?
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29.09.2022 08:31 Відповісти
за інфузорії не скажу, але з кацапами мудрі люди завжди тільки бомбулями спілкуються. кацапи це істоти які розуміють тільки криваві бомбуля і тільки такою мовою з ними і треба розмовляти. І результати можна кожен день дивитися.
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29.09.2022 17:31 Відповісти
******* кацапів корисна справа, але це не спілкування, бо його як я вже казав ще не винайшли. Це науковий факт.
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29.09.2022 21:37 Відповісти
Кто бы мог подумать, что "МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ" было про тех дИдов, которые миллионами дезертировали в первые дни нападения на СССР и сдавались в плен.

Так надо было СРАЗУ об этом говорить, мы бы ещё трафареты помогли держать, когда вы эти лозунги на машинах писали!
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28.09.2022 12:01 Відповісти
Задроти...
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28.09.2022 12:04 Відповісти
Да надо рыло бить этим свинособакам.
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28.09.2022 12:05 Відповісти
Что это кацапское чмо может сказать про Крым, Павлодар или Луганск? Если оно только перед границей букву ЗЮ с авто сняло и футболку с ликом вождя в туалете на погранпереходе наизнанку надело что бы не палится.
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28.09.2022 12:09 Відповісти
Два ватных ******* клипающие свинособачьими глазками........................фу ***.....................................
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28.09.2022 12:12 Відповісти
Які ж вони жалюгідні. Ну, не можете з себе вичавити власну думку - то відмовьтесь на камери говорити. Усе. Але ж ні, вони белькочуть і продовжуть оте своє "ета сложний вапрос". Тікають, але тягнуть із собою той клятий рузкіймір, в якому "єсть афіціальная как би вєрсія" і ще є кухонна, і треба пильнувати де й коли яку версію озвучуєш. От гидота
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28.09.2022 12:12 Відповісти
ага, ці "жалюгідні" зараз цілий Світ окацаплять, вилупки, а рашка тільки оговтається одразу про них згадає, агентами і так ціла Європа засрана як ленін горобцями.
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29.09.2022 00:29 Відповісти
Посмотрели на блогера ещё раз, решили что пи#ды таки сейчас отгребут и, о чудо, Павлодар стал казахстанским без вариантов!
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28.09.2022 12:29 Відповісти
казаху респект!!!
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28.09.2022 12:29 Відповісти
28 сентября трагический день в истории Польши..
Именно в этот день в 1939 году войска германского и кремлёвского Вермахта завершили штурм Брестской крепости и провели в Брест-Литовске совместный парад паБеды,типа разгромили Польшу под ноль...в плен попало около 30 000 солдат и офицеров войска польского...которых позже Гитлер отдал крысам Джугашвили и их почти всех расстреляли в Катыни
Вечная память погибшим...😥
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28.09.2022 12:32 Відповісти
A eti po vidu ni samie atpetie , kakie tagda astalnie .....tut budet balshoi ****** , kagda ani prizivutsa i nachnut svai prava kachatj !!!
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28.09.2022 12:55 Відповісти
Ключевое: "это как посмотреть". Приехали и смотрят, что вроде Казахстан. Пожили, смотрят: вроде россия. На вид, вроде взрослые люди. Мрак!
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28.09.2022 13:04 Відповісти
как обычно, не существует кацапа не ломаемого украинским вопросом, он то знает, что сцарь по этому вопросу "придерживается другого мнения" и ссытся даже сбежав от сцаря за тридевять земель, фсЁ не тАк АднАзначнА!!! Ответ прям как из методички какой-то, помнится мне один всемирноизвестный украинец тоже что то такое мямлил по поводу КРЫМКРЫМЧАН.... Железная логика, донбас донбасский ,херсон херсонский, муравейник муравьёвский и лисья нора лисицина))) Но спросите его чей Кёнигсберг или чьи курилы и непременно услышите мерзкое "ЭТО ВСЕ руZZкое!", и карелия не карельская И НЕ ФИННСКАЯ, А ИМЕННО РУЗЗКАЯ, ну типа это-ж давно было, уже никто не помнит ,что мы это тоже спиZZдили, поэтому оно руззкое, у него и по поводу Павлодара есть особое мнение, но с риском получить по ***** прямо под камеру он скажет что Павлодар казахский, но как только они окажутся вдалеке от возможной 3,14здюлины, они сразу вспомнят, что Павлодар, Актюбинск, Уральск этА ИскконнЫЕ руzzкие земли, ну или другая шарманка, для либеральной русни, типа они павлодарцев, актюбинцев и уральцев.... мерзость, остальные слова писать не буду, матные.....
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28.09.2022 13:09 Відповісти
Кацапи де б вони не були, в якій країні не знаходились, це завжди АГЕНТИ РУСКОГО МІРУ.
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28.09.2022 13:52 Відповісти
россосососійського... давайте вже не підспівувати ********* у дивному написанні слова Київська Русь.
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28.09.2022 14:17 Відповісти
Факт у тому що немає такого вислову як "російський мір", є "рускій мір", тому так і кажуть.
Київська Русь і русин то зовсім інше ніж руцкій мір як небо і земля.
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28.09.2022 14:26 Відповісти
Факт у тому що немає такого правила, щоб ро на ру перекобилювачити... А тому, й не варто підспівувати кацапам у намаганні приішачити виняток.
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28.09.2022 14:34 Відповісти
То б то не рускій мір, а російський мір ?
Оригінально )
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28.09.2022 14:36 Відповісти
оригінально- московський улус... Але, якщо ти вже такий буквоїд, то россисианский, ерефійський, свино-собачий...
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28.09.2022 14:51 Відповісти
русін англійською ruthenian, а русскій англіською russian. А російянін це громадянин рф. За кодроном вони називають себе русскіє, всюди лізуть зі своїм русскім язиком, русскім міром, тому треба показувати Світові що русскіє це терорист, гвалтівник, мародер і підлота.
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29.09.2022 00:36 Відповісти
Маю надію росія як федерація зникне назавжди з мап світу і "рускій мір" будуть згадувати тільки алкащі у нових країнаї на уламках паРаши.
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28.09.2022 14:28 Відповісти
А Казахстан это уже исконно русская земля или еще нет?
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28.09.2022 14:05 Відповісти
That only shows that ALL russians are like this. They DON'T condemn the war, they just flee mobilization that puts them in a harm's way. If SOMEONE else was killing Ukrainians, they would still support this war.
ALL russians should be shunned by the progressive world, ALL of them. Only they themselves created the terrible system that destroys the Ukraine now and threatens the nuclear destruction of the whole world. There's no progressive minds left there. None. There's no hope for they ever changing their chauvinistic mentality.
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28.09.2022 15:31 Відповісти
«Іван, зрубай оту берізку.

- А чого?
- Бо прийде москаль, побачить і скаже: родіна!»
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06.10.2022 04:11 Відповісти
 
 