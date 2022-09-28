Блогер тролить росіян-ухилянтів, що втекли до Казахстану: "Вы против войны? Чей Крым? Крымчан, не Украины?. ВIДЕО

Казахстанський блогер вирішив потролити росіян-ухилянтів, які начебто проти війни, питаннями про територіальну цілісність України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, питання про те чий Крим та Донбас блогер задавав двом хлопцям призовного віку, які втекли від мобілізації до Казахстану.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Меня выдернули как и вас, назначили полком, я ничего не знаю. Грыжи, колени, полуслепой. Живу на таблетках": "мотивуючий" інструктаж російських мобілізованих. ВIДЕО