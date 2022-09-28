Авіаперельоти в Росію в 20 разів дешевші, ніж на виліт з РФ і не мають попиту. ВIДЕО

Російські авіакомпанії відреагували на попит і різко підвищили ціни на польоти за кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, приміром, вартість квитка у вірменську столицю коливається в межах 3-4 тисяч євро, а зворотний квиток в 20 разів дешевший - 150-200 євро.

Більше того, попиту на рейси в Росію практично немає і салони літаків, що летять в Росію практично пусті.

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