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Авіаперельоти в Росію в 20 разів дешевші, ніж на виліт з РФ і не мають попиту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Російські авіакомпанії відреагували на попит і різко підвищили ціни на польоти за кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, приміром, вартість квитка у вірменську столицю коливається в межах 3-4 тисяч євро, а зворотний квиток в 20 разів дешевший  - 150-200 євро. 

 Авіаперельоти в Росію в 20 разів дешевші, ніж на виліт з РФ і не мають попиту 01

Більше того, попиту на рейси в Росію практично немає і салони літаків, що летять в Росію практично пусті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Блогер тролить росіян-ухилянтів, що втекли до Казахстану: "Вы против войны? Чей Крым? Крымчан, не Украины?. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+28
Итоги путинского двадцатилетия.
В начале 00-х вся Центральная Азия и Кавказ стремились в россию.
В начале 20-х вся россия стремится в Центральную Азию и на Кавказ.
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28.09.2022 11:51
+22
Сейчас напишу китайцам. Благоприятный для них момент.

1. покупают билеты на свободные места и прилетают (дохерища)
2. жалуются на притеснения (и школ нет на китайском!)
3. просят товарища Си защитить и ввести войска
4. референдум
5 присоединение всего, что за Уралом.
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28.09.2022 11:59
+12
це вже аналоговнєт
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28.09.2022 12:12
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Итоги путинского двадцатилетия.
В начале 00-х вся Центральная Азия и Кавказ стремились в россию.
В начале 20-х вся россия стремится в Центральную Азию и на Кавказ.
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28.09.2022 11:51 Відповісти
це вже Північна Корея?
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28.09.2022 11:58 Відповісти
це вже аналоговнєт
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28.09.2022 12:12 Відповісти
Сейчас напишу китайцам. Благоприятный для них момент.

1. покупают билеты на свободные места и прилетают (дохерища)
2. жалуются на притеснения (и школ нет на китайском!)
3. просят товарища Си защитить и ввести войска
4. референдум
5 присоединение всего, что за Уралом.
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28.09.2022 11:59 Відповісти
Цзыньпынь ввыньдинь!
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28.09.2022 12:27 Відповісти
нам від того легше не стане, бо вся русня до Європи ломанеться, і три роки не пройде, як вся Європа буде совок совком, а китайці вони завжди будуть під боком.
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28.09.2022 19:01 Відповісти
Усе зрозуміло, окрім того нащо цей чоловік везе свого сина у кацапстан?
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28.09.2022 12:02 Відповісти
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28.09.2022 12:09 Відповісти
Глупый чел летит в глупую страну.
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28.09.2022 12:13 Відповісти
Чтобы попасть в Грузию крысы беженцы путлера покупают у грузинов велосипеды за 70 000 РЖУблей...
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28.09.2022 12:17 Відповісти
Не покупают. Меняют свои гелендвагены и прадо на пару великов.
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28.09.2022 12:24 Відповісти
там же блины с лопаты дают, и нет желающих?! с жиру беситесь
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28.09.2022 12:24 Відповісти
Скоро территории одичают.
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28.09.2022 12:58 Відповісти
Вони і були "одічалі".До них цивілізація не дійшла,єдине,що вони навчились,так це ходити на задніх лапах,ось і вся цивілізація...
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28.09.2022 15:52 Відповісти
 
 