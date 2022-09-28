Авіаперельоти в Росію в 20 разів дешевші, ніж на виліт з РФ і не мають попиту. ВIДЕО
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Російські авіакомпанії відреагували на попит і різко підвищили ціни на польоти за кордон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, приміром, вартість квитка у вірменську столицю коливається в межах 3-4 тисяч євро, а зворотний квиток в 20 разів дешевший - 150-200 євро.
Більше того, попиту на рейси в Росію практично немає і салони літаків, що летять в Росію практично пусті.
Топ коментарі
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В начале 00-х вся Центральная Азия и Кавказ стремились в россию.
В начале 20-х вся россия стремится в Центральную Азию и на Кавказ.
1. покупают билеты на свободные места и прилетают (дохерища)
2. жалуются на притеснения (и школ нет на китайском!)
3. просят товарища Си защитить и ввести войска
4. референдум
5 присоединение всего, что за Уралом.