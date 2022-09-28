Ідентифіковано російських омонівців, які розстрілювали евакуаційні колони під час окупації Гостомеля, - СБУ. ВIДЕО камер спостереження
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Служба безпеки України встановила особи ще п’ятьох рашистів, які розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними жителями Гостомеля під час тимчасової окупації селища.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що цивільні намагались евакуюватись із зони бойових дій у напрямку Києва. У результаті ворожого обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще шестеро - дістали важкі поранення.
"За даними слідства, до вчинення злочину причетні підрозділи зведеного загону росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька, а також мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) по Красноярському краю. Не виконавши завдання кремля щодо захоплення Києва, окупанти відступили та зайняли позиції у Гостомелі. Перебуваючи в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, агресори упродовж понад шести годин розстрілювали легкові автомобілі з місцевими жителями, які намагались евакуюватись", - розповіли в СБУ.
Національна поліція опублікувала відео, на якому зафіксовані окремі злочини російських омонівців у Гостомелі.
Слідчі встановили, що злочинний наказ стріляти по цивільних віддавали командир підрозділу омонівців, його заступник і представник командування росгвардії по Красноярському краю. В результаті розслідування отримано їхні установчі дані і контакти.
Крім того, ідентифіковано двох підлеглих, які власноруч розстрілювали автоколони.
"У ході слідства встановлено 11 потерпілих і понад 40 свідків злочину. Також призначено 57 експертиз і проведено 9 слідчих експериментів, отримано відео з камер, розташованих поруч із місцем розстрілів, і відеозапис свідка подій. Наразі п’ятьом загарбникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", - додали в СБУ.
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Там присутні прізвища майже 150 тисяч орків. Інколи з фотографіями.
Певно, ці виродки теж там є.
И так было всегда. Если на то пошло, то 30 лет назад мусор мог убить человека за кроссовки или куртку. Да, было такое. Задержали человека, который шел домой пьяный (что не нарушает закон, т.к. еще должен быть вид, оскорбляющий человеческое достоинство), убили в отделении и украли кроссовки. Были разгоны митингов, которые сопровождались массовыми изнасилованиями (что в СССР, что на РФ), и это нигде публично не показывалось, только маленькие статьи в википедии.
Мусор - это тотальной ленивый и никчемный черт, который вообще не умеет ничего полезного делать, только ждет приказа и только по приказу действует, а без приказа вообще ни на что не способен.
Во всех странах, где были реформы полиции успешные, они начинались с полной 100%-ой зачистки всего личного состава и их увольнению навсегда. Иногда приходилось и второй набор также увольнять. Иначе никак. Мы ОБЯЗАНЫ были сделать это в 2005-ом году. Обязаны, ведь все видели, что тут за мусора и что они, если им дадут такой приказ, стали бы стрелять по людям. Они и сами это подтверждали. Сделали бы это в этом году, сейчас было бы много легче и многого бы не было.
МОРДОР в полном должен быть уничтожен - разделен на государства, принадлежащие ОККУПИРОВАННЫМ народам - бурятам, чеченцам, якутам, а московские ЧМОри, пусть сидят с своих небоскрёбах и уговаривают по скайпу якутов или бурятов устроится на работу УБИРАТЬ ТУАЛЕТЫ в ИХ странах, которые они раньше грабили!