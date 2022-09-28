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Ідентифіковано російських омонівців, які розстрілювали евакуаційні колони під час окупації Гостомеля, - СБУ. ВIДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України встановила особи ще п’ятьох рашистів, які розстріляли 10 цивільних автомобілів з мирними жителями Гостомеля під час тимчасової окупації селища.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що цивільні намагались евакуюватись із зони бойових дій у напрямку Києва. У результаті ворожого обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще шестеро - дістали важкі поранення.

Ідентифіковано російських омонівців, які розстрілювали евакуаційні колони під час окупації Гостомеля, - СБУ 01

"За даними слідства, до вчинення злочину причетні підрозділи зведеного загону росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька, а також мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) по Красноярському краю. Не виконавши завдання кремля щодо захоплення Києва, окупанти відступили та зайняли позиції у Гостомелі. Перебуваючи в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, агресори упродовж понад шести годин розстрілювали легкові автомобілі з місцевими жителями, які намагались евакуюватись", - розповіли в СБУ.

Національна поліція опублікувала відео, на якому зафіксовані окремі злочини російських омонівців у Гостомелі.

Слідчі встановили, що злочинний наказ стріляти по цивільних віддавали командир підрозділу омонівців, його заступник і представник командування росгвардії по Красноярському краю. В результаті розслідування отримано їхні установчі дані і контакти.

Крім того, ідентифіковано двох підлеглих, які власноруч розстрілювали автоколони.

"У ході слідства встановлено 11 потерпілих і понад 40 свідків злочину. Також призначено 57 експертиз і проведено 9 слідчих експериментів, отримано відео з камер, розташованих поруч із місцем розстрілів, і відеозапис свідка подій. Наразі п’ятьом загарбникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", - додали в СБУ.

Також читайте: Судитимуть російського загарбника, який утримував людей у підвалі та імітував страти під час окупації Гостомеля, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
вонючие сибиряки...
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28.09.2022 12:19
+24
ВСУ освободили Ковшаровку Харьковской области.

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28.09.2022 15:23
+18
Максимально ожидаемо. Мусора не люди. И никакие там не буряты или чеченцы, которые тоже свое получат. Обычная русня.

И так было всегда. Если на то пошло, то 30 лет назад мусор мог убить человека за кроссовки или куртку. Да, было такое. Задержали человека, который шел домой пьяный (что не нарушает закон, т.к. еще должен быть вид, оскорбляющий человеческое достоинство), убили в отделении и украли кроссовки. Были разгоны митингов, которые сопровождались массовыми изнасилованиями (что в СССР, что на РФ), и это нигде публично не показывалось, только маленькие статьи в википедии.

Мусор - это тотальной ленивый и никчемный черт, который вообще не умеет ничего полезного делать, только ждет приказа и только по приказу действует, а без приказа вообще ни на что не способен.

Во всех странах, где были реформы полиции успешные, они начинались с полной 100%-ой зачистки всего личного состава и их увольнению навсегда. Иногда приходилось и второй набор также увольнять. Иначе никак. Мы ОБЯЗАНЫ были сделать это в 2005-ом году. Обязаны, ведь все видели, что тут за мусора и что они, если им дадут такой приказ, стали бы стрелять по людям. Они и сами это подтверждали. Сделали бы это в этом году, сейчас было бы много легче и многого бы не было.
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28.09.2022 15:29
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вонючие сибиряки...
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28.09.2022 12:19 Відповісти
Их, собак, надо поймать и тоже расстреливать, издалека..
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28.09.2022 15:42 Відповісти
этих ТВАРЕЙ нельзя брать в плен,это ВЫРОДКИ,которые не должны жить на этой земле,а должны быть уничтожены до пятого колена
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28.09.2022 17:37 Відповісти
нужно уничтожать семьи, вплоть до внуков и новорожденных , это война на выживание нет выхода
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28.09.2022 18:37 Відповісти
Яким чином можливе їхнє покарання?
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28.09.2022 12:20 Відповісти
операція гнів божий в українському варианті
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28.09.2022 15:55 Відповісти
Свиньи обедают руzким капитаном https://www.youtube.com/watch?v=P_yNd_TW7Vw
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28.09.2022 12:36 Відповісти
Свинячий канібалізм - свої їдять своїх.
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28.09.2022 14:08 Відповісти
Орлам Баканова нечем заняться, кроме ерунды? Все предатели уже арестованы?
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28.09.2022 12:37 Відповісти
Треба якутам надіслати "фотки". Нехай знають покидьків в обличчя. Не покарають, то будемо вважати співучасниками злочину!
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28.09.2022 12:40 Відповісти
Навіщо. Вони такі ж самі мразі
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28.09.2022 15:36 Відповісти
це ж якою потворою треба бути, щоб таке робити...
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28.09.2022 12:48 Відповісти
Сподіваюсь, ідентифіковано с гарантією, насмерть?
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28.09.2022 12:50 Відповісти
В розшук треба подавати і нехай сидять в параші до кінця своїх днів.
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28.09.2022 13:02 Відповісти
Онлайн-реєстр кацапських військових злочинців - https://rwc.shtab.net/troopers

Там присутні прізвища майже 150 тисяч орків. Інколи з фотографіями.
Певно, ці виродки теж там є.
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28.09.2022 13:03 Відповісти
От тут потрібно брати приклад з Ізраєля (олімпійські ігри - теракт - знищення терористів без сроку давності). Респект !
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28.09.2022 13:06 Відповісти
надіюсь вони вже в мішках?
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28.09.2022 15:14 Відповісти
ВСУ освободили Ковшаровку Харьковской области.

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28.09.2022 15:23 Відповісти
сволота вищого гатунку
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28.09.2022 15:23 Відповісти
Є фото, є посади, а де прізвища?
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28.09.2022 15:26 Відповісти
Максимально ожидаемо. Мусора не люди. И никакие там не буряты или чеченцы, которые тоже свое получат. Обычная русня.

И так было всегда. Если на то пошло, то 30 лет назад мусор мог убить человека за кроссовки или куртку. Да, было такое. Задержали человека, который шел домой пьяный (что не нарушает закон, т.к. еще должен быть вид, оскорбляющий человеческое достоинство), убили в отделении и украли кроссовки. Были разгоны митингов, которые сопровождались массовыми изнасилованиями (что в СССР, что на РФ), и это нигде публично не показывалось, только маленькие статьи в википедии.

Мусор - это тотальной ленивый и никчемный черт, который вообще не умеет ничего полезного делать, только ждет приказа и только по приказу действует, а без приказа вообще ни на что не способен.

Во всех странах, где были реформы полиции успешные, они начинались с полной 100%-ой зачистки всего личного состава и их увольнению навсегда. Иногда приходилось и второй набор также увольнять. Иначе никак. Мы ОБЯЗАНЫ были сделать это в 2005-ом году. Обязаны, ведь все видели, что тут за мусора и что они, если им дадут такой приказ, стали бы стрелять по людям. Они и сами это подтверждали. Сделали бы это в этом году, сейчас было бы много легче и многого бы не было.
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28.09.2022 15:29 Відповісти
Це абсолютна правда. А ще в потилицю стріляли молодим цивільним чоловікам,допити в тому числі жінкам. Моїй знайомій заїхали танком на подвір'я - розвалили все. Це орки,нелюди,упирі. Радію,що багатьох з них вже пристрелили.
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28.09.2022 15:29 Відповісти
Цей фільм має бути англійською мовою. Поьрібно поширювати його в світі.
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28.09.2022 15:31 Відповісти
Ці ординські виродки не мають право на життя,вони мають бути знищені,щоб ними на цій землі і не воняло...На жаль,на оркостані таких тварин більшість...
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28.09.2022 15:42 Відповісти
Цікаво, хто жінку водія назвав водійкою. писок би вам порвати за таке.
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28.09.2022 16:00 Відповісти
Може водійкиня?
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28.09.2022 21:09 Відповісти
можна і так) Пані водійкине, вийдіть з машини
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28.09.2022 21:52 Відповісти
Кацапская *********-армия говноедов и срулей!
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28.09.2022 16:00 Відповісти
Бесславные, трусливые роSSийские УБЛЮДКИ, которым нет места на земле!
МОРДОР в полном должен быть уничтожен - разделен на государства, принадлежащие ОККУПИРОВАННЫМ народам - бурятам, чеченцам, якутам, а московские ЧМОри, пусть сидят с своих небоскрёбах и уговаривают по скайпу якутов или бурятов устроится на работу УБИРАТЬ ТУАЛЕТЫ в ИХ странах, которые они раньше грабили!
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28.09.2022 16:03 Відповісти
Горіти в пеклі цим виродкам!
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28.09.2022 16:05 Відповісти
Русские - вы твари!
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28.09.2022 16:41 Відповісти
Будем убивать рашистских тварей повсюду, где они попадутся нам на глаза. Рашисты - теперь вы и ваши дети будете жить в вечном страхе смерти. Украина - не Ичкерия, украинцев много миллионов, и мы будем вам мстить.
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28.09.2022 16:52 Відповісти
Усатого белорусского ****** нужно четвертовать прилюдно.
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28.09.2022 18:12 Відповісти
Мрази. Сдохните от поноса,мусорня!
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28.09.2022 19:16 Відповісти
поглядеть простиє рускіє облича за которим ховаються звіри.Цю погань треба виніщувати з коринням. Ні якого жалю до ціх потвор.
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28.09.2022 20:07 Відповісти
Где найти нарезку без "драматичных" комментариев? НИкто в таком виде у противника не будет смотреть
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28.09.2022 20:46 Відповісти
Слід поширювати скрізь це відео!
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28.09.2022 21:26 Відповісти
так ті дебіли ще й свого снайпера завалили під час цього обстрілу. є відео з іншої сторони, як вони попали в нього пар разів, він в лісосмузі лежав.
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28.09.2022 23:26 Відповісти
через лесополосу от моего дома этот пипец происходил! а зелёные ублюдки так и не обьявили эвакуацию! я только 27-го числа семью и соседей вывез из Гостомеля
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29.09.2022 01:25 Відповісти
Дай Бог чтоб все что вы русские и россияне творили в Чечне в Сирии в Грузии и в Укроине вернулось вам и вашим семьям....Аминь....
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29.09.2022 09:21 Відповісти
 
 