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Пропагандиста Соловйова роздратувала лиманська операція ЗСУ: "Че происходит?! У нас миллион с лишним армия! Хватит уже терять территории!". ВIДЕО
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Кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова роздратували успіхи українських військ поблизу Лиману на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своєму пропагандистському шоу він закликав посилити угруповання окупантів та знову захопити визволені українцями території.
Топ коментарі
+59 Владимир fd08a616
показати весь коментар28.09.2022 12:58
+51 Старый зольдат
показати весь коментар28.09.2022 12:59
+51 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар28.09.2022 12:59
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«Лебединое озеро» - балет петра ильича кирдик пi..рам
Э! нет Соловьев... не так нет у Рашке ни ума ни фантазии напомните мне какую войну Рашка выиграла о да только не надо про 2 Мировую или Вяликую Отечественную которую если бы не Украина Россия ******** бы за 1 месяц и подписала бы в июле 1941 года КАПИТУЛЯЦИЮ С ГИТЛЕРОМ..... Афган ага..помним.... Вьетнам то же помним..... Корея результат- поделили по 38 параллели страну на два антипода... Китай ну да взрастили Мао Культурную революцию и разосрались.. как и с Югославией и Албанией даже... Чечня ну- ну 2 раза и оба раза пендель и платим дань..Чечне.. вот и вся История....дажде Грузия 2008 год грузины успели навалять россиянам до поноса в штаны... и никакой бы Запад не уговорил бы Медведева прекратить войну если бы не понимали в Кремпульке-- еще 3-5 суток и пойдет откат назад надо бежать и быстро...
Кто тебе, мудак, мешает самому пополнить ряды своей армии, а потом и жмуров?
Или такой скот, как ты и тебе подобные на скотобойню и утилизацию не погонит пастух по старости? Ну, тогда своему скотенёнку пакет пластиковый не забудь в сидор положить, а то у украинцев уже мешков для такого скота как вы не хватает.
А-а-а...
Ну, раз закликав - то теперка для хахлів точно фсьо пропало!
кончілісь ваши часті.
салавей никак не может поверіть, что Україна просто уб'ет ВСЕХ рускіх - і єто будет конец.
і тільки ПОТІМ - перестати стріляти
вы спросите у вашего миллионного резерва, куда же делась регулярная армия?!
Не отвлекайся!!!
пуйло до сих пор не может нати замену оленеводу ?
Так вот-же он , перед нами , главный стратег и полководец ! ( недорабатывают и у них там на болотах ) .
- Нет!
- А она есть...
Правильно буде повісити російських злочинців соловйова (зріст 150 см) і валуєва (213 см) поряд.
А реальность такова, что РФ не в состоянии нормально обеспечить и снабдить да ту группировку, которая прямо СЕЙЧАС воюет в Украине (200-250 тысяч с учётом одрло)
Поэтому мобилизантов будут кидать порциями по 50-60 тысяч в качестве стрелковых маршевых рот на пополнение этой уже существующей группировки и для ротации тех, кто предельно истощен.
И еще будут пытаться сформировать еще один великий корпус после того, как третий корпус пропал где-то на просторах Украины.
избавиться от Кремля
Буде вам не Україна,
А ******!
Йой!!! таки є причини для істерики і для хвилювання! Слава Україні! Слава ВСУ!
Ми толька начнєм і украінци сразу все паймут?
сейчас он уже никто. Слушать, что оно провязало нет никакого смысла.
Нам своё робыть- смерть рашистским оккупантам!
Победа будет за нами.
(Далі для ясності свинособачою)...
Этот п*дар хочет отправки подкрепления - ну так отправте его туда!
Наши парни с удовольствием объяснят ему что там да и как, самыми популярными и понятными любому п*дарасу методами...
Гарантирую - вопросов у него не останется!
(Фух, піду руки помию)...
Ніодин шандерович , ниодин гудков з биковим не переконає більше ватної маси бігти від мобілізацію , здаватися у полон при першій же можливості ні ця мерзота .
Вдумайтесь , за що воно топить . Воно топить , щоб новобранців зразу кидали на фронт , в найбільш небеспечнійше пекло . При чому -- з бодуна ...
Якщо це біосміття вже нашкребли по помийкам різним , то чим меньше вони будуть готуватися , чим меньше отримуют обладнання , чим меньше їх одягнуть й озброять , зразу пішлють на фарш , тім нам крайще й меньше буде втрат з нашого боку .
Нехай воне усе більше й більше істерить , нехай давить він й сімоняша зі скабєєвою на скажений лохторат що скоріше кидали мобіків на фарш .
Їх паніка й галас нам на руку .