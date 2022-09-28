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Окупанти на танку тікають від двох українських розвідників з 92-ї бригади. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Два українські розвідники з 92-ї бригади непомітно для ворога підійшли до російського танка, що чатував на позиції, і майже впритул вистрілили у ворожу бронемашину з РПГ-18 "Муха".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відразу після пострілу українські бійці втекли з місця атаки. Однак, гранатомет ще радянської конструкції не завдав критичних пошкоджень ворожому танку. Українські воїни втекли з місця атаки. Після цього російська бронемашина рушила з місця і помчала в протилежний бік від українських воїнів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 92-ї бригади полонили першого ЧМОбіка поблизу Куп’янська: "Служу три дня. Призван из Ростовской области". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+65
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28.09.2022 14:39
+36
а уявіть, як у самому танку засмерділо
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28.09.2022 14:45
+36
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28.09.2022 14:45
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Граната в люк и никто никуда уже не бежит
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28.09.2022 14:33 Відповісти
а сам так робив ?
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28.09.2022 19:37 Відповісти
Иди на хер.
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28.09.2022 23:23 Відповісти
спочатку звільни місце
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29.09.2022 19:50 Відповісти
Такие инвалиды на голову как ты идут на хер без очереди.
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29.09.2022 21:04 Відповісти
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02.10.2022 10:00 Відповісти
а у тебе що очко залізне???
пацани і так підійшли на 30-40метрів
а як би якийсь орк сидів в кущах???
їм і так ордени треба давати
бо культробітникам дають а героям не завжди, або дуже рідко
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28.09.2022 21:46 Відповісти
А якби та кабы.это мысли вслух. У пацанов очко железное раз подошли. За свое очко переживай
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28.09.2022 23:25 Відповісти
ти мабудь докуя гранат в люки оркам накидав...
спец...
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28.09.2022 23:58 Відповісти
Ты дебил.для того что бы комментировать на форуме не обязательно быть спецом.
Ты же залез сюда со своими комментариями,считаешь себя спецом в этой теме?
Если ты не спец,то иди на хер.
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29.09.2022 08:24 Відповісти
я зрозумів що як би ти був там то кинкв би гранату в люк
мабудь є досвід
мабудь так колись робив
а реально згадав жарт однієї баби
їх шість а я одна
насилу відгавкалась.....
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29.09.2022 09:14 Відповісти
Ти як баба с того жарту,нудний що піздець
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29.09.2022 11:32 Відповісти
подобається тобі когось обсирати
ти хоч в ариії служив?
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29.09.2022 20:04 Відповісти
Ты дед в СА служил? гордишься этим небось?
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29.09.2022 21:02 Відповісти
а ти і тут хочеш якийсь недолік знайти???
моє найближче оточення, 4 УБД
реальних,
дочка до 2022 59 бр 9 бат ком віддялення,
її пацани збили орський безпілотник, отримала годинник від моні особисто з рук в руки зараз лейтенант
зять офіцер АЗОВ
призивався в 1985
був в Станиці Луганській в 15-16му
артемівськ староконстантинівка северодонецьк
знаю що таке дебальцевський хрест возив пацанам гостинці, після останньої поїздкизразу на стіл до нейрохірурга тому зараз не їзжу
витратив на АТО близько 18000 баксів
і горжусь всім що було в моєму житті
службою в союзі нема як гордитися бо то був совок
гавна теж було багато за 56р
тепер сиджу з внучатами але ще допомагаю ЗСУ, 3 вересня передав волонтерам бензопилку і брезенти на окопи
ще щось???
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29.09.2022 22:33 Відповісти
Молодец.мне тоже есть что рассказать но не буду
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30.09.2022 20:15 Відповісти
ок.
гарного вечора
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30.09.2022 20:22 Відповісти
шкода, джавеліна не було при собі. А тепер подумайте: у кацапні впринципі немає джавелінів. Їм тупо нічим зупиняти танки ЗСУ.
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28.09.2022 14:35 Відповісти
Я думаю мала відстань для Джавеліна, стріляли з Мухи, достатньо було би РПГ. Але все одно хлопці молодці ))
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28.09.2022 14:37 Відповісти
Корнетів випущено стільки ж скільки і джевелінів, і тим паче, більше ніж стугн.
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28.09.2022 14:42 Відповісти
По статистике основные потери танков, что у нас, что у рф от артилерийского огня-более 80 процентов.
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28.09.2022 14:42 Відповісти
ну не то чтоб тупо нечем, у них есть и птрк фагот, шота типа нашей стугны, и рапира пушка и допотопный ,но вполне себе рабочий рпг7 , и танковый подкалиберный управляемый снаряд, не помню как его там зовут, так что там есть чем но ни умения пользоваться , ни казацкого азарта нету, это-ж драйв, подкрасться и ********* его в упор, с 20 метров, у русни которую трахают в зад кадыровцы нет на это смелости, металичность яиц не та
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28.09.2022 15:21 Відповісти
"Крюк" злая штука
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28.09.2022 23:37 Відповісти
Фу, як засмерділо в лісосмузі ))
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28.09.2022 14:35 Відповісти
а уявіть, як у самому танку засмерділо
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28.09.2022 14:45 Відповісти
а так то тому русскій танчик поїхав з деякою затримкою.
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28.09.2022 18:14 Відповісти
Со всем моим огромным опытом игры в варгеймы, скажу, что танкмены сделали правильно
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28.09.2022 14:35 Відповісти
А могли вийти з тачки і отримати в хлябало
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28.09.2022 14:42 Відповісти
😉 побоялись, им и так повезло. Поехали застирывать и рассказывать о своих боевых подвигах
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28.09.2022 18:10 Відповісти
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28.09.2022 14:39 Відповісти
Может подошли слишком близко и граната не успела на боевой взвод встать?
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28.09.2022 14:44 Відповісти
Безперечно, там у гранати дистанційний взвід підривача (приблизно на 25-35 м). Тут дуже близько.
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28.09.2022 14:51 Відповісти
Зато как подошли. Ведь ни одна руснявая скотина их не заметила. В следующий раз им повезет больше
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28.09.2022 14:56 Відповісти
Встигла. Просто не пощастило - вірогідно граната влучила в екран над лівою гусінню. Якби граната влучила в "зад", де двигун - він би так не катався...
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28.09.2022 20:14 Відповісти
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28.09.2022 14:45 Відповісти
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28.09.2022 14:47 Відповісти
Нє. "Хохламі" або "укропамі".
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28.09.2022 15:10 Відповісти
Я навіть і думати не хочу про виживших руських.
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28.09.2022 15:35 Відповісти
І правильно! Нехай ***** за своїх інвалідів "думає".
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28.09.2022 15:57 Відповісти
гітлер коловрат уграв а московити Русь...
Ляпоа думає собі нарід Бені....
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28.09.2022 16:43 Відповісти
обійдуться, чмошніками їх називатимуть, вон вже отримали свою назву чмоні.
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28.09.2022 18:16 Відповісти
Мабуть саме так і буде. З усіх слів кацап завжди обере найобразливіше і "возвиситься".
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28.09.2022 18:25 Відповісти
Їх називатимуть "хахлами"!
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28.09.2022 17:57 Відповісти
😂👍
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28.09.2022 18:11 Відповісти
ніт, їх будуть називати п..ми "присно и вовеки веков".
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28.09.2022 18:15 Відповісти
+100500!!!
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28.09.2022 19:07 Відповісти
Так срать и жопы не хватит.
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28.09.2022 14:46 Відповісти
Xoteli zjat trofei, bili po gusenicam? A orkov pri vixode 200...
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28.09.2022 14:47 Відповісти
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28.09.2022 14:50 Відповісти
А nlaw где??? Было бы минус 2000000 $ и 3 200-х
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28.09.2022 14:50 Відповісти
Я думаю вони недалеко втечуть, а танк ще нам послужить ...
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28.09.2022 14:55 Відповісти
****, как раздражают эти эксперды диванные.
Ты где прячется? Иди и отвоюй.
Дебил, ***.
И ещё сколько ты пожертвовал для ВСУ?
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28.09.2022 15:31 Відповісти
Идj n@ х¥и, niд@₽аск@
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28.09.2022 19:22 Відповісти
Ты не диванная? Эксперты все в окопах. Если так раздражает обычный ******* на форуме то просто слушай успокоительного Дрыстовича
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28.09.2022 23:33 Відповісти
Бомбічне відео ! Тут і хоробрість наших і сцикливість кацапів - все як на долоні .
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28.09.2022 15:37 Відповісти
В цьому відео зразок дурості. Ну пальнули. І що?! Кацапи живі, РПГ витратили даремно. А якби кацапи трапились більш упороті, то від цих "хероїчних" бійців навіть фаршу не лишилось би.
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28.09.2022 16:01 Відповісти
Да, блин, с того что сбежал радости мало. С РПГ не повоюешь. Тут бы NLAW пригодился
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28.09.2022 16:15 Відповісти
3 мухи его би порешали, жаль....
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28.09.2022 16:16 Відповісти
Скорее всего танкисты не поняли что к рим пехота пробралась. думали наверное что с дронов или арта накидывает. Если бы разгляделись и развернули башню и начали из пушки и пулемета прочесывать посадку то было бы плохо. Если уже атаковали танк то нужно было его добивать
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28.09.2022 16:27 Відповісти
Шуганули"мухой"наши разведчики танк с огневой позиции,возможно, находился в засаде,и на том хорошо..Ну, не со связкой гранат под гусеницы кидаться,не то сейчас время..
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28.09.2022 17:47 Відповісти
Скорее всего хотели затрофеить бережно под левую гусеницу. Врожденная хозяйственность, что поделаешь)
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28.09.2022 19:55 Відповісти
Тоже заметил, стрелял по гусеницы, к сожалению попал в землю.
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28.09.2022 21:51 Відповісти
Русские говорят - в Украине не война, а спецоперация.
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28.09.2022 16:39 Відповісти
війну, а проводять «спецоперацію»!

- Та чув! От тільки це мабуть, буде перша в історії людства операція, коли пацієнт встав з хірургічного столу та відмудохав свого хірурга-вівісектора!...
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28.09.2022 18:00 Відповісти
Нічого ви не розумієте, орки пішли в "отріцательноє наступленіє".
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28.09.2022 16:44 Відповісти
Выбрали самое уязвимое место танка, главное. В лоб.
Я считаю, что музыка тут очень даже уместна.
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28.09.2022 17:10 Відповісти
В зад.
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28.09.2022 18:04 Відповісти
Собачка говорящая, то-есть российские танкисты занимая позицию на окраине леса, становится жопой наружу а лбом в лес? Понятно почему столько техники захвачено.
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28.09.2022 22:59 Відповісти
Молодці, головне, що самі залишились живі. Стріляв у двигун і напевно двигун пошкоджено. Танкісти обісрались це стопудово.
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28.09.2022 19:36 Відповісти
муха заслабенька, не взяла. Шкода.
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28.09.2022 22:58 Відповісти
Головне що хлопці живі, наступного разу поталанить більше
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29.09.2022 02:34 Відповісти
 
 