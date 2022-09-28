Окупанти на танку тікають від двох українських розвідників з 92-ї бригади. ВIДЕО безпілотника

Два українські розвідники з 92-ї бригади непомітно для ворога підійшли до російського танка, що чатував на позиції, і майже впритул вистрілили у ворожу бронемашину з РПГ-18 "Муха".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відразу після пострілу українські бійці втекли з місця атаки. Однак, гранатомет ще радянської конструкції не завдав критичних пошкоджень ворожому танку. Українські воїни втекли з місця атаки. Після цього російська бронемашина рушила з місця і помчала в протилежний бік від українських воїнів.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 92-ї бригади полонили першого ЧМОбіка поблизу Куп’янська: "Служу три дня. Призван из Ростовской области". ВIДЕО