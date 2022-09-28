Влучним пострілом "Стугни" українські військові знищили ворожий танк. ВIДЕО
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Воїни окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка влучним пострілом зі "Стугни" знищили російський танк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
"Черговий рашистський танк перетворився на металобрухт", - йдеться в повідомленні.
Українська "Стугна" стріляє на відстань до 5 км і пропалює 800 мм ворожої броні кумулятивом. Керувати нею можна дистанційно з укриття.
"Чудова річ! Ми можемо собі сховатися і палити росіян", - заявив військовий з позивним Борода.
Топ коментарі
+25 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар28.09.2022 17:14
+19 Qq Qqq f1a4586b
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+18 vadyan
показати весь коментар28.09.2022 17:11
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Конвертують? Не зовсім зрозумів. У з передаванням німецьких звуків взагалі найпростіше: ch = українське х, h = г.
https://translate.google.com/?sl=en&tl=uk&text=ben%20hodges&op=translate
(Натисніть на іконку динаміка внизу і послухайте, як вимовляє ці слова справжній носій англійської мови.
Далі, якщо вам все ще чується "Г", йдете до ванної і ретельно, з милом, вимиваєте свої вуха від сірки.
При потребі повторюєте процедуру).
(це якщо Вікіпедію забороняється читати)
Потім можна й вуха помити.
Шановний, західно-українськуговірку я знаю не з чуток (бо там народився). І коли я вперш почув тут, як говорить стара українська діаспора, я відразу відчув себе серед своїх.
Але мушу заявити вам, як лінгвіст, що заміна літери Х на Г у західно-українській версії англійської мови, - це ДІАЛЕКТ. а не автотохтонна вимова.
Звичайно, ви маєте право на окрему думку. Так само, як і стара українська діаспора в Північній Америці і Європі.
> Бен Годжес. Говорімо й пишімо правильно. 🤓
Ага. І щоб вже до кінця все правильно вимовляти, тепер говоримо: путін Гуйло, а не Ху$ло.
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый слоном,
Очутился под столом!
(с)
а с javelin сложновато снимать рядом стоять
расстояние 2км, когда с стугной можно почти с 5км стрелять
плюс пульт управления и дисплей отдельно от пусковой установки
все что было, все применялось
не зря же они под киевом отступили и на других направлениях