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зброя (5745) танк (1647) Україна (5193) Стугна (78)

Влучним пострілом "Стугни" українські військові знищили ворожий танк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка влучним пострілом зі "Стугни" знищили російський танк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

"Черговий рашистський танк перетворився на металобрухт", - йдеться в повідомленні.

Українська "Стугна"  стріляє на відстань до 5 км і пропалює 800 мм ворожої броні кумулятивом. Керувати нею можна дистанційно з укриття. 

"Чудова річ! Ми можемо собі сховатися і палити росіян", - заявив військовий з позивним Борода.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+25
"ВСУ войдут в Крым до середины 2023 года", - генерал армии США Ходжес
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28.09.2022 17:14
+19
Красава ...пта!
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28.09.2022 17:09
+18
Просто як горішки.... На автоматі вже
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28.09.2022 17:11
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Красава ...пта!
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28.09.2022 17:09 Відповісти
Добре, що зе-влада не встигла знищити "Стугни". Кажуть, що Саудівська Аравія вернула 2000 ПТРК "Стугна", проданих їй раніше.
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28.09.2022 19:37 Відповісти
Просто як горішки.... На автоматі вже
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28.09.2022 17:11 Відповісти
Красавчики ❤️🙏🙏🙏‼️👍👍👍💙💛Героям Слава‼️Честь и Хвала‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀Хай ЩАСТИТЬ‼️
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28.09.2022 17:51 Відповісти
На другій цілі з Тигру асвабадітєль вистрибнув назад ))
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28.09.2022 17:13 Відповісти
"ВСУ войдут в Крым до середины 2023 года", - генерал армии США Ходжес
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28.09.2022 17:14 Відповісти
Hmm, somnivajus chto tak dolgo budet xvatat roSSijskova mjasa... Xotja putin ***** mozet i detei, pensionerov otpravit na utilizaiju.
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28.09.2022 17:35 Відповісти
Бен Годжес. Говорімо й пишімо правильно. 🤓
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28.09.2022 17:43 Відповісти
ок
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28.09.2022 17:45 Відповісти
Ви не знаєте, чому конвертують місто Мангейм, а селище Хоффенхайм не конвертують?
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28.09.2022 18:09 Відповісти
Гоффенгайм 1899


Конвертують? Не зовсім зрозумів. У з передаванням німецьких звуків взагалі найпростіше: ch = українське х, h = г.
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28.09.2022 18:19 Відповісти
Ну тоді, якщо хочемо говорити правильно, говоримо так:

https://translate.google.com/?sl=en&tl=uk&text=ben%20hodges&op=translate

(Натисніть на іконку динаміка внизу і послухайте, як вимовляє ці слова справжній носій англійської мови.
Далі, якщо вам все ще чується "Г", йдете до ванної і ретельно, з милом, вимиваєте свої вуха від сірки.
При потребі повторюєте процедуру).
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28.09.2022 18:56 Відповісти
Ага. А тепер старанно вивчаємо, що таке IPA, йдемо до найближчої університетської бібліотеки, позичаємо гарний підручник з фонетики, й ретельно вивчаємо.

(це якщо Вікіпедію забороняється читати)

Потім можна й вуха помити.
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28.09.2022 19:05 Відповісти
@Y.M. Z.

Шановний, західно-українськуговірку я знаю не з чуток (бо там народився). І коли я вперш почув тут, як говорить стара українська діаспора, я відразу відчув себе серед своїх.

Але мушу заявити вам, як лінгвіст, що заміна літери Х на Г у західно-українській версії англійської мови, - це ДІАЛЕКТ. а не автотохтонна вимова.

Звичайно, ви маєте право на окрему думку. Так само, як і стара українська діаспора в Північній Америці і Європі.
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28.09.2022 19:30 Відповісти
@Y.M. Z.

> Бен Годжес. Говорімо й пишімо правильно. 🤓

Ага. І щоб вже до кінця все правильно вимовляти, тепер говоримо: путін Гуйло, а не Ху$ло.
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28.09.2022 19:00 Відповісти
Лев ввязался было в драку,
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый слоном,
Очутился под столом!
(с)
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28.09.2022 17:41 Відповісти
а где же тысячи поставленых джавелинов и nlaw - почему попадают только "стугнами" и "iглами" ?
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28.09.2022 18:12 Відповісти
тисячі джавелінів та nlaw вже знищили тисячі танків мордора. не варто розганяти зраду там де її не має.
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28.09.2022 18:25 Відповісти
Джевеліни що одноразові ?
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28.09.2022 18:49 Відповісти
а почему видео нет? поставлены до 10 тысяч - а танков подбито больше 2-х тысяч а остальное где?
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28.09.2022 19:37 Відповісти
nlaw одноразовый выстрел
а с javelin сложновато снимать рядом стоять
расстояние 2км, когда с стугной можно почти с 5км стрелять
плюс пульт управления и дисплей отдельно от пусковой установки

все что было, все применялось
не зря же они под киевом отступили и на других направлениях
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28.09.2022 22:05 Відповісти
Запас кішеню не протре.
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28.09.2022 22:14 Відповісти
Нам би "стугни" до 500 км.
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29.09.2022 10:19 Відповісти
 
 