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Чого чекати від "референдумів" на Херсонщині? – Олег Батурин | Без цензури на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Що відбувається на тимчасово окупованих територіях Херсонщини? Та як відбуваються так звані "референдуми"? Марина Данилюк-Ярмолаєва розпитала у каховського журналіста Олега Батурина, який пройшов російський полон і тепер працює у Центрі журналістських розслідувань.

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Окупаційна влада Херсонщини зранку 23 вересня розпочала проведення так званого "референдуму". Останній день - 27 вересня. Але вже задовго до оголошення результатів окупанти заявляли про високу явку, велику підтримку населенням, знімали "кіно" на "переповнених" дільницях в області та вулицях Херсона. Що насправді відбувалось протягом цих п'яти днів у Херсоні та області?

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Автор: Володимир Янченко
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Чекати???? Большого поржать и ещё большего покуй...
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28.09.2022 20:08 Відповісти
Думаю, що для України це початок піз.єца...
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28.09.2022 20:17 Відповісти
Думаю, що ярема-це далеко не Україна.
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28.09.2022 20:23 Відповісти
Да,к сожалению.возрастает реальность атомного удара.
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28.09.2022 20:26 Відповісти
Не надо чекаты,трэба робыты.
А там кто то усе освободить обещал.
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28.09.2022 20:21 Відповісти
- Куме! А чого це кацапи не оголошують результати «референдумів» своїх? Та ще й призначили якесь «обговорення» їх «результатів» у Госдурі на початок жовтня....

- Так ЗСУ ж потроху наступають і анулюють результати у звільнених містах і селах От вони і будуть з врахуванням цього коригувать результати і приймать рішення - включать окуповані території до себе чи ні!

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28.09.2022 20:21 Відповісти
 
 