УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13810 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
4 707 36
війна (56174) Зеленський (17387) псевдореферендум (180)

Зеленський до росіян: "Боритесь за своё! Не лезьте на нашу землю". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян Україна наприкінці 217 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Головним нашим завданням є координація дій із партнерами у відповідь на організовані Росією фальшиві референдуми та повʼязані з ними загрози. Зараз не 2014 рік. Усі все розуміють. І обовʼязково діятимуть.

Провів сьогодні цілу серію переговорів. Президент Туреччини Ердоган, канцлер Німеччини Шольц, премʼєр-міністр Канади Трюдо, премʼєр-міністр Великої Британії Трасс, генеральний секретар ООН Гутерріш, президент Європейської Ради Шарль Мішель. Усім дякую за чітку й недвозначну підтримку. Усім дякую за розуміння нашої позиції.

Україна не може і не буде миритися з жодними спробами Росії захопити будь-яку частину нашої землі. Іще хочу подякувати Сполученим Штатам Америки й особисто президенту Байдену за новий пакет оборонної підтримки для нашої держави обсягом понад мільярд доларів. Це дійсно вагомо

Якщо хтось там, у Росії, думає, що вони зможуть "проскочити" з усім тим, що роблять на окупованій території, якщо хтось там, у Росії, сподівається, що світ зрадить своїм же цінностям, злякавшись чергових російських заяв про анексію, то вони в Росії помиляються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має повернути всі свої тимчасово окуповані території. Лише тоді можна буде говорити про закінчення війни, - Зеленський

Що стосується ситуації на фронті, для нас все зрозуміло. Тому повторюю ще раз... Для тех, кто понимает только по-русски.

Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – боритесь на СВОИХ улицах за СВОЮ свободу. У вас и так всё забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за своё! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру", - сказав Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
....ну давай ще ...ето поупрашиваем
показати весь коментар
28.09.2022 23:31
+8


Saida

@SNurpeis

·

10h

Вчера кто-то из "беженцев" уже отхватил. Бар. Пьяные "беженцы" начинают учить казахов истории, злоупотребляя словами типа придаток россии, наша земля, чурки... Казахов долго просить не надо.
показати весь коментар
29.09.2022 00:25
+7
"У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь - мобилизация."(с) - ще в них є "Свкати" та "Папік", вірно, вальдемар?
показати весь коментар
28.09.2022 23:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По вырубке, шарахающихся недоразумений в УКРАИНЕ...
показати весь коментар
28.09.2022 23:11 Відповісти
....ну давай ще ...ето поупрашиваем
показати весь коментар
28.09.2022 23:31 Відповісти
москали очень тупые! в конце-концов они поймут, что нужно мочить кремлёвских, но им нужно время
показати весь коментар
29.09.2022 01:06 Відповісти
******* падло гнусавое
показати весь коментар
29.09.2022 06:43 Відповісти
От-от
показати весь коментар
28.09.2022 23:35 Відповісти
К кому там обращаться, там они все мозги пропили.
показати весь коментар
28.09.2022 23:43 Відповісти


Saida

@SNurpeis

·

10h

Вчера кто-то из "беженцев" уже отхватил. Бар. Пьяные "беженцы" начинают учить казахов истории, злоупотребляя словами типа придаток россии, наша земля, чурки... Казахов долго просить не надо.
показати весь коментар
29.09.2022 00:25 Відповісти
Вова ти "дурак"? До кого ти звертаєся? Хочеш ще побачити мир в оч-ках лічінок орків? Нарешті стань мужиком - пошли відкрито їз на їхнього "важдя"!
показати весь коментар
28.09.2022 23:46 Відповісти
Правильно говоришь .
показати весь коментар
29.09.2022 01:10 Відповісти
А в России президент Путин, а в Беларуси Лукашенко. К чему ты это пишешь?
показати весь коментар
29.09.2022 05:33 Відповісти
Ты предлагаешь ему воевать вместо строительства дорог😃А нахрена оно ему надо?
показати весь коментар
29.09.2022 00:46 Відповісти
"У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь - мобилизация."(с) - ще в них є "Свкати" та "Папік", вірно, вальдемар?
показати весь коментар
28.09.2022 23:51 Відповісти
і то, у них свого немає нічого, варто тільки глянути, в якому жахливому стані всі їх багаті землі, як стає зрозуміло, що вони їх своїми не вважали ніколи, так тільки, покричати. вони не ******* не бережуть і не поважають свого, де взятися повазі до чужого?
показати весь коментар
29.09.2022 00:11 Відповісти
Треба бути об'єктивним- Іноді Зеленскому пишуть правельні тексти.
показати весь коментар
29.09.2022 00:22 Відповісти
Это когда спичрайтера отпускает
показати весь коментар
29.09.2022 06:11 Відповісти
Обратись ещё к тараканам - сидите в своих норах, не лезьте в дома. Эффект от этого обращения будет куда больше, чем призывы к россиянам.

Как такого дурака, можно было избрать президентом? За всё приходится платить.
показати весь коментар
29.09.2022 00:45 Відповісти
Лучше всех других президентов.
показати весь коментар
29.09.2022 01:09 Відповісти
такие тупые чмыри привели войну в Украину.
пшлонахбыдлоподоляцкое
показати весь коментар
29.09.2022 06:46 Відповісти
Пишу ему,поцу,назови тот аэнарод правильно -голядь!!https://youtu.be/xoo0fCItMCs
показати весь коментар
29.09.2022 08:49 Відповісти
Так лізе руснява мразота жебрацька, бо свого нічого не має і іншим нормально жити дати не хоче...
показати весь коментар
29.09.2022 01:07 Відповісти
Вот его опять понесло. Это уже лишний раз... Он кацапам по детски обьясняет общую обстановку на фронте и юридические стороны этого вопроса. Он этой тупой массе настойчиво навязчиво обьясняет что "не лезьте на нашу землю " . Он начинает дискутировать с полуживотными....
показати весь коментар
29.09.2022 01:14 Відповісти
Угу...Давится скумбрией "па восемь",оттого и взгляд такой грустный.
показати весь коментар
29.09.2022 06:01 Відповісти
У него взгляд грустный, а у меня проблема - надо новый монитор покупать, бо морда лица Боневтика в экран не влазит
показати весь коментар
29.09.2022 06:16 Відповісти
нормально выступил. и если честно в этой обстановке проявил себя не самым худшим образом. как бы тут адепты зрады не бесились. я, кстати, за него не голосовал. но точно занаю люди меняются. надеюсь с ним произошло тоже самое.
показати весь коментар
29.09.2022 07:43 Відповісти
😂особенно глядя на дерьмакизацию и каламойщизацию всея Украины ‼️Закрытию всех телеканалов , МЕГАВОРОВСТВО ГУММАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ НА МИЛЛИАРДЫ В ЗАПОРОЖЬЕ и крышевание этих мерзотников лично Зеленским , назначение на все посты коллаборантов 🤮🤮🤮🤮
показати весь коментар
29.09.2022 10:05 Відповісти
Россиянин пошел на войну искать сына, но попал в плен к своим...
02:35

В Республике Коми житель поселка Тимшер Иван Казмалы добровольцем уехал на войну в Украину, чтобы найти там своего сына - 19-летнего контрактника Дениса, пропавшего без вести еще весной. «Север.Реалии» рассказало, через что пришлось пройти мужчине.

Иван не нашел сына, а все попытки розыска завершились для него в больнице - мужчину жестоко избил командир отряда, в котором он воевал. После Иван оказался в лагере для украинских военнопленных: по словам мужчины, избивший его командир сообщил российским военным, что Иван - предатель и корректировщик, который якобы передает сведения ВСУ. В лагере для украинских пленных Ивана снова избили до полусмерти, "свои, русские", и несколько раз хотели застрелить, рассказывает мужчина изданию.
показати весь коментар
29.09.2022 07:48 Відповісти
Нам надо бороться за свое .Мы Рос-краина!!зелька пустомелька https://youtu.be/xoo0fCItMCs
показати весь коментар
29.09.2022 08:47 Відповісти
 
 