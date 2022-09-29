Зеленський до росіян: "Боритесь за своё! Не лезьте на нашу землю". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян Україна наприкінці 217 дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Головним нашим завданням є координація дій із партнерами у відповідь на організовані Росією фальшиві референдуми та повʼязані з ними загрози. Зараз не 2014 рік. Усі все розуміють. І обовʼязково діятимуть.
Провів сьогодні цілу серію переговорів. Президент Туреччини Ердоган, канцлер Німеччини Шольц, премʼєр-міністр Канади Трюдо, премʼєр-міністр Великої Британії Трасс, генеральний секретар ООН Гутерріш, президент Європейської Ради Шарль Мішель. Усім дякую за чітку й недвозначну підтримку. Усім дякую за розуміння нашої позиції.
Україна не може і не буде миритися з жодними спробами Росії захопити будь-яку частину нашої землі. Іще хочу подякувати Сполученим Штатам Америки й особисто президенту Байдену за новий пакет оборонної підтримки для нашої держави обсягом понад мільярд доларів. Це дійсно вагомо
Якщо хтось там, у Росії, думає, що вони зможуть "проскочити" з усім тим, що роблять на окупованій території, якщо хтось там, у Росії, сподівається, що світ зрадить своїм же цінностям, злякавшись чергових російських заяв про анексію, то вони в Росії помиляються.
Що стосується ситуації на фронті, для нас все зрозуміло. Тому повторюю ще раз... Для тех, кто понимает только по-русски.
Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – боритесь на СВОИХ улицах за СВОЮ свободу. У вас и так всё забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за своё! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Saida
@SNurpeis
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10h
Вчера кто-то из "беженцев" уже отхватил. Бар. Пьяные "беженцы" начинают учить казахов истории, злоупотребляя словами типа придаток россии, наша земля, чурки... Казахов долго просить не надо.
вкати" та "Папік", вірно, вальдемар?
Как такого дурака, можно было избрать президентом? За всё приходится платить.
пшлонахбыдлоподоляцкое
02:35
В Республике Коми житель поселка Тимшер Иван Казмалы добровольцем уехал на войну в Украину, чтобы найти там своего сына - 19-летнего контрактника Дениса, пропавшего без вести еще весной. «Север.Реалии» рассказало, через что пришлось пройти мужчине.
Иван не нашел сына, а все попытки розыска завершились для него в больнице - мужчину жестоко избил командир отряда, в котором он воевал. После Иван оказался в лагере для украинских военнопленных: по словам мужчины, избивший его командир сообщил российским военным, что Иван - предатель и корректировщик, который якобы передает сведения ВСУ. В лагере для украинских пленных Ивана снова избили до полусмерти, "свои, русские", и несколько раз хотели застрелить, рассказывает мужчина изданию.