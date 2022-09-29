Зеленський до росіян: "Боритесь за своё! Не лезьте на нашу землю". ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян Україна наприкінці 217 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Головним нашим завданням є координація дій із партнерами у відповідь на організовані Росією фальшиві референдуми та повʼязані з ними загрози. Зараз не 2014 рік. Усі все розуміють. І обовʼязково діятимуть.

Провів сьогодні цілу серію переговорів. Президент Туреччини Ердоган, канцлер Німеччини Шольц, премʼєр-міністр Канади Трюдо, премʼєр-міністр Великої Британії Трасс, генеральний секретар ООН Гутерріш, президент Європейської Ради Шарль Мішель. Усім дякую за чітку й недвозначну підтримку. Усім дякую за розуміння нашої позиції.

Україна не може і не буде миритися з жодними спробами Росії захопити будь-яку частину нашої землі. Іще хочу подякувати Сполученим Штатам Америки й особисто президенту Байдену за новий пакет оборонної підтримки для нашої держави обсягом понад мільярд доларів. Це дійсно вагомо

Якщо хтось там, у Росії, думає, що вони зможуть "проскочити" з усім тим, що роблять на окупованій території, якщо хтось там, у Росії, сподівається, що світ зрадить своїм же цінностям, злякавшись чергових російських заяв про анексію, то вони в Росії помиляються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має повернути всі свої тимчасово окуповані території. Лише тоді можна буде говорити про закінчення війни, - Зеленський

Що стосується ситуації на фронті, для нас все зрозуміло. Тому повторюю ще раз... Для тех, кто понимает только по-русски.

Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – боритесь на СВОИХ улицах за СВОЮ свободу. У вас и так всё забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за своё! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру", - сказав Зеленський.