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Мінімум 10 знищених російських військових і БТР-82А - вдала засідка воїнів ЗСУ під час наступу на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час наступу українських сил на Харківщині було знищено як мінімум 10 загарбників та БТР-82А.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він опублікував відео знищення ворогів. За словами Бутусова, це сталося 28 вересня.

Журналіст зазначив, що на відео - 10 трупів ворогів, також тіла знищених росіян можуть бути всередині бойової машини.

Дивіться: Росіяни забирають з поля бою хіба що трупи офіцерів, - прикордонники. ФОТОрепортаж

"Російські війська докладають відчайдушних зусиль, щоб зупинити український наступ, але стабілізувати ворогу фронт на Харківщині навіть за три тижні після розгрому під Балаклією та здачі Ізюму, Балакліі, Куп‘янську росіяни не можуть", - пише головред Цензор.НЕТ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
Все як має бути-кацапські дохлі свині валяються в бугнюці...
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29.09.2022 08:56
+28
В цій картинці все ідеально....
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29.09.2022 08:59
+25
Якже це красіво
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29.09.2022 08:56
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Якже це красіво
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29.09.2022 08:56 Відповісти
Все як має бути-кацапські дохлі свині валяються в бугнюці...
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29.09.2022 08:56 Відповісти
и так должно быть с каждой свиноцабакой...!!!
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29.09.2022 08:57 Відповісти
В цій картинці все ідеально....
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29.09.2022 08:59 Відповісти
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29.09.2022 09:00 Відповісти
На його могилі має бути напис ; Жив в гамні в расеі подох в багнюці в Україні . Все йде по плану !
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29.09.2022 09:04 Відповісти
Оце їм помста за засідку під Металістом в 2014. Хай знають!
Слава Україні!
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29.09.2022 09:06 Відповісти
РабSSeянцы не Дохнут 💀💀💀 и не горят🔥👽,💰за бабло путлера...живее всех живых...что чЛенин в мавзолее 🤣🦍
Слава ЗСУ 💪♥️🖤🔱👍💯
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29.09.2022 09:13 Відповісти
Good job!
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29.09.2022 09:18 Відповісти
Ні ну гарний пейзаж.
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29.09.2022 09:19 Відповісти
Мясо 🍖 на вертеле в исполнении ЗСУ....
👏👍🏻
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29.09.2022 09:28 Відповісти
Красота...
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29.09.2022 09:31 Відповісти
А может там кто ещё живой? Пульсы у всех надо проверить...
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29.09.2022 09:40 Відповісти
контрольним
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29.09.2022 09:54 Відповісти
Можно бесконечно смотреть на дохлых орков Это вам за все Украинские города и села , здохните все в канаве
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29.09.2022 09:49 Відповісти
ето всЬО спілбЄрґ снімал в голлівудЄ. Потомушта флаґі нє так на Лунє развєваюцца!
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29.09.2022 09:55 Відповісти
Оживить бы одного на пару минут и спросить - вот ***** тебе оно было надо?? За что тебе оторвало ноги-руки-яйца? Ты доволен?
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29.09.2022 10:19 Відповісти
Сдайся в плен , сядь на нары , плети свои кацапские лапти, но живи. Нет , ну, сдохни как мразь , в грязи....
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29.09.2022 10:47 Відповісти
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29.09.2022 10:51 Відповісти
Картина маслом "Из князи в грязи".
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29.09.2022 10:51 Відповісти
зробити з відео де дохлі кацапи фільм годин так на 10 і кожного, хто розкриває рота проти української мови, держави чи нації за рішенням суду садити дивитися.

це краще доходить ніж примушувати їх читати шевченка.
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29.09.2022 10:59 Відповісти
наскирдували раша-фашистського лайна.... гарна органіка під майбутні врожаї кукурузи....
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29.09.2022 11:35 Відповісти
Чудова картинка.... тільки ось порівнюють зі свинями.... ну що ж ми так до такої НАШОЇ тваринки... не треба кацапа порівнювати, йому немає рівних серед тварин.
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29.09.2022 11:51 Відповісти
не хватает пару паспортов, и дата призыва. Жёсткая картинка, забанят скорее всего за такое видео. Не все в телеграммах сидят
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29.09.2022 11:52 Відповісти
Замаскіровались , каже наш воін - це просто супер
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29.09.2022 12:10 Відповісти
❗Лучшее видео для релакса❗
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29.09.2022 12:44 Відповісти
 
 