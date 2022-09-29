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Бійці 92-ї ОМБр затрофеїли рідкісну командно-штабну машину Р-145БМА на базі шасі "Тигр-М". ВIДЕО

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Українські воїни з 92-ї ОМБр захопили ворожу командно-штабну машину Р-145БМА на базі шасі "Тигр-М".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій трофей бійці показали в соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+16
Красавчики! Слава ЗСУ!
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29.09.2022 10:39
+15
Расеянский ленд-лиз,
ветер северный
этапом с передка
и не мерянно
бросали технику свою..
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29.09.2022 10:35
+11
Так, наші військові найкращі. Але за цим "ленд-лізом" десятки життів наших найкращих. Ми маємо про це пам'ятати і маємо допомагати армії, яка сьогодні сидить о окопах в літньому обмундирувані, бо дехто за відосами забувся одяшгути в тепле свою армію. Нагороди своїм сцикливим друзякам із "95 кварталу" видати не забувся.
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29.09.2022 11:06
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29.09.2022 10:26 Відповісти
Расеянский ленд-лиз,
ветер северный
этапом с передка
и не мерянно
бросали технику свою..
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29.09.2022 10:35 Відповісти
Урал теж мабуть трофейний.
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29.09.2022 10:38 Відповісти
Красавчики! Слава ЗСУ!
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29.09.2022 10:39 Відповісти
Ленд-лиз работает!
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29.09.2022 10:53 Відповісти
Каждодневный , кацапский «Ленд-лиз» без акцизны .
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29.09.2022 10:55 Відповісти
Так, наші військові найкращі. Але за цим "ленд-лізом" десятки життів наших найкращих. Ми маємо про це пам'ятати і маємо допомагати армії, яка сьогодні сидить о окопах в літньому обмундирувані, бо дехто за відосами забувся одяшгути в тепле свою армію. Нагороди своїм сцикливим друзякам із "95 кварталу" видати не забувся.
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29.09.2022 11:06 Відповісти
Треба русскіх тіпа плєнних теж розряду трофеїв...
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29.09.2022 11:09 Відповісти
тіпа так же на буксирі, по болоту протягти? я не проти
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29.09.2022 11:17 Відповісти
вместо урала
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29.09.2022 12:02 Відповісти
А радіостанції в цій машині старезні, розробки ще кінця 50-х років.

ЗАС зв'зок через неї, як подейкували солдати ще в середині 80-х, тодішніми комп'ютерами розшифровувався за 45 хвилин.

Працював на аналогічній КШМ, тільки на базі ГАЗ-66 - Р125МТ2.
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29.09.2022 11:54 Відповісти
Эта КШМ скорее всего,типа Р-142 (тоже была на базе Газ-66)обеспечивала связь соеденение-часть-подразделение..Если она с начинкою тогдашней ЗАС,которую рассекретить уже проще простого,то ВСУ будут слышать отдаваемые распоряжения старших рашофицеров до дивизии включительно
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29.09.2022 12:42 Відповісти
Різниця між Р-125 і Р-142 лише в тому, что в 125-й одна УКВ Р-123 радіостанція, а в 142-й їх дві. Ну і ще трохи по дріб'язку.

ЗАС "Яхта" в них обох використовується.

Моя Р-125 вважалась комбріговською, а взагалі наша батарея управління використовувалась окрім зв'язку з дивізіонами ще й для зв'язку за штабами армії і фронту, з наступним доведенням сигналів до підрозділів.
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29.09.2022 13:41 Відповісти
у нас була Р-145БМ на базі БТР-60 з такою самою начинкою як емтешка Р-125. Але в цій Р-145БМА радіостанції нові цифрові - Акведук, Еріка
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29.09.2022 16:17 Відповісти
Так, але я нігде не знайшов згадок про наявність у нових КШМках блоків ЗАС.

Єдине, що знайшов, це станція урядового зв'язку, але по її опису вона нібито не шифрує інформацію.
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29.09.2022 16:34 Відповісти
там стоїть ЗАС Т-231-2а
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29.09.2022 19:17 Відповісти
Так, нові, цифрові, але дальність зв"язку не стала більшою. Як кажуть, той самий йух, тільки вид сбоку.
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29.09.2022 18:44 Відповісти
Ну так - на УКХ - 15-20 км, на КХ до 50-60.

Правда на КХ вдавалось і на 1500 км працювати, і навіть в ЗАС режимі, але це вже з відбиттям хвиль від іоносфери
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29.09.2022 19:37 Відповісти
На 1500 км це вже тропосферний зв"язок, якщо не помиляюсь. Давно діло було, вже все підзабув.
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29.09.2022 20:32 Відповісти
Тропосферний зв'язок - це для довжини хвиль сантиметрового і дециметрового діапазону, тобто для УКХ. І зв'язок там до 500-600 км.

Я тримав зв'язок на КХ радіостанції.
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29.09.2022 21:18 Відповісти
Совдепівське гівно, тільки у новій обгортці. Я, у свій час був командиром Р-145 БМ, тільки на базі БТР. Подивився ТТХ оцієї, типу нової - нічого там кардинально нового немає.
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29.09.2022 18:42 Відповісти
Д-3К Коралл на базе Газ-66,под станцию Д-14,Дельфин.
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30.09.2022 07:11 Відповісти
 
 