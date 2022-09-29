УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4638 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордоном Мобілізація в РФ
19 015 64
Росія (47164) мобілізація (1446)

Військком в Росії вліз через кватирку, щоб вручити повістку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Група співробітників військкомату не могла потрапити до закритого під’їзду, тож одному з них довелося лізти через вікно.

Відео з камер спостереження публікують місцеві телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як чоловік у військовій формі залазить до під’їзда через вікно та відкриває двері для інших співробітників військкомату. Вони заходять до під’їзду в супроводі співробітниці МВС.

Читайте: За тиждень "часткової мобілізації" РФ покинуло більше росіян, ніж Путін відправив на війну у лютому, - Британська розвідка

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+65
показати весь коментар
29.09.2022 11:01
+33
Воєнком - в минулому домушнік. Може до армії призвати, а може до ЧВК Вагнера.
показати весь коментар
29.09.2022 10:58
+33
Военком понимает, что если не наберёт лохов для супового набора то пойдёт он
показати весь коментар
29.09.2022 11:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они и в ж0пу полезут.. хотя из ж0пы вылезли и в ж0пе всю жизнь торчат....
показати весь коментар
29.09.2022 10:57 Відповісти
Воєнком - в минулому домушнік. Може до армії призвати, а може до ЧВК Вагнера.
показати весь коментар
29.09.2022 10:58 Відповісти
Ору в голос ))))))
показати весь коментар
29.09.2022 11:00 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2022 11:01 Відповісти
Справжній кацап на своєму місці.
показати весь коментар
29.09.2022 11:13 Відповісти
"Я з москаликом на прогулянці" )))
показати весь коментар
29.09.2022 11:19 Відповісти
Чудова світлина!
показати весь коментар
29.09.2022 11:40 Відповісти
Имперец успокоился.
показати весь коментар
29.09.2022 11:43 Відповісти
Американський прапор на броніку чудово доповнює картину😀
показати весь коментар
29.09.2022 12:12 Відповісти
А вот и Ихтиандр всплыл.
показати весь коментар
29.09.2022 12:50 Відповісти
Спящий на водяном матрасе оккупант.
показати весь коментар
29.09.2022 14:07 Відповісти
Четвер, після дощику.
показати весь коментар
29.09.2022 14:23 Відповісти
кацапи з болота як гриби після дощу
показати весь коментар
29.09.2022 15:04 Відповісти
Принеси керамический нож и убей военкома, дальше попробуй скрыться. Или убей при вручении повестки, убежать еще проще. Или просто убей в другом городе проездом, тогда вообще никогда не найдут, а за это дадут визу в ЕС, если снимешь на гоупро убийство. 100-200 трупов и это закончится, будут неделю с мусорами ездить еще, а потом мусору надоест и военкомы уже будут дома сидеть, не активничать.
показати весь коментар
29.09.2022 11:02 Відповісти
Рабам такое даже не приснится!
показати весь коментар
29.09.2022 12:50 Відповісти
Смотрите на просторах раиси военком -нинзя 😂
показати весь коментар
29.09.2022 11:02 Відповісти
Военком понимает, что если не наберёт лохов для супового набора то пойдёт он
показати весь коментар
29.09.2022 11:02 Відповісти
Чтобы самому не ехать, еще и не так раскорячишься...
показати весь коментар
29.09.2022 11:03 Відповісти
Військом навіть циркові акробатичні трюки навчиться виконувати щоб вручити повістку тєрпілі, лиш би його самого не відправили під Хаймарси.
показати весь коментар
29.09.2022 11:03 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2022 11:20 Відповісти
Вон он змей в окне маячит, за спиною штепсель прячетЮ подал знак кому то Ю значит Штепсель вырвет проводааааааа гаааааагаааа ахахахахаха , ипать......
показати весь коментар
29.09.2022 11:04 Відповісти
Цирк на дроті
показати весь коментар
29.09.2022 11:05 Відповісти
Жаль, что упал не на голову. Хотя у тамошних уродов в головах ничего ценного нет. Кроме лишней скрепной рашен-хромосомы...
показати весь коментар
29.09.2022 11:06 Відповісти
А может и упал, только раньше. Это результат.
показати весь коментар
29.09.2022 12:12 Відповісти
Шановні українці, дивіться - падло не хоче на колчаківські фронти, бо сам піде, якщо план не виконає, фууууууу Вот тебе и ДАРАГИЕ СААТЕЧЕСТВЕННИКИ
показати весь коментар
29.09.2022 11:07 Відповісти
Военком-форточник.Так в военном билете и записано.Незаменимая военно-учетная специальность во время мобилизации. Начальство на работе любя к нему обращается не иначе как-"гуттаперчевый ты наш".
показати весь коментар
29.09.2022 11:08 Відповісти
Все що треба це знищувати масово воєнкомів в Росії а при мобілізації в них немає часу розшукувати
А громадяни Росії мабуть чекають на повістки тому і не знищують воєнкомів.
показати весь коментар
29.09.2022 11:08 Відповісти
Банда военкомов проникла в подъезд....
показати весь коментар
29.09.2022 11:08 Відповісти
В мире животных.
показати весь коментар
29.09.2022 11:08 Відповісти
Не понимаю одного. Х*йло проживет ещё 1-2-3 года (дай Бог!). Т.е., выбор стоит между отказом от мобилизации и 1-2-3 годами в тюрьме (вместо 10-ти обещанных) или 1-2-3 месяцами почти в такой же тюрьме в росармии с реальным ежедневным риском смерти...
показати весь коментар
29.09.2022 11:10 Відповісти
... не дай Бог! ... )
показати весь коментар
29.09.2022 11:26 Відповісти
ПАне , заспокойтеся. Пыни уже зо 5 рочкiв як немае.
показати весь коментар
29.09.2022 11:30 Відповісти
Якось нам від цього не легше ...
показати весь коментар
29.09.2022 12:40 Відповісти
Помниться некая Валька Матвиенко из ГосДупы Параши, с погонялами "Полстакана" и "Валька красные трусы", насмотревшись на наших беженок с детьми и стариками на границе с Польшей заявила, что при слове "мобилизация" россияне ни куда не убегают, а бегут в военкомат. У меня сложилось впечатление, что военкоматы у парашников находятся в Грузии, Германии, Турции, Монголии, Казахстане и т.д.
В Грузию...

В Казахстан......

В Монголию .....
показати весь коментар
29.09.2022 11:10 Відповісти
Два світи зійшлися у моїй стрічці, ніби на замовлення.
Більш наочної демонстрації неможливо вигадати.

Українка ділиться спогадами виїзду з України у кінці лютого. Дуже тяжко морально і фізично, з перешкодами. Зламався автобус серед поля, їх підбирали волонтери і маршрутки, довезли до пішого переходу. Холодно, величезна черга, всі валізи і переноску з котом потрібно тягти у руках. Діти пішли грітися у волонтерський намет. Літніх людей та інвалідів на колясках підхопили швидкі та переправили у Польщу поза чергою.

І так далі, скрупульозна фіксація армагедону, і на кожному етапі визнання і вдячність за людську взаємодопомогу. Якась дівчина втратила свідомість, її приводять до тями і відпоюють гарячим, потім той же термос із чаєм іде по руках...

І от сьогодні читаю враження росіянина, який чотири доби проривався через грузинський кордон. Основне враження - корупція і побори на кожному кроці, осетини пропонують послугу "проїду 500 метрів на вашій машині в обхід посту ДАІ" за 50 тисяч рублів. Поліція і прикордонники відкрито оббирають втікачів, без хабаря ти просто зогниєш і замерзнеш до смерті у тому корку.

Дорослі мужики ниють, але організуватися і розрулити рух, відтягти у бік покинуті машини, які перегородили дорогу, вони не можуть. Так само як не можуть нічого протиставити прикордонним бандюкам, які стрижуть їх як баранів. Про волонтерські намети, гарячу їжу і напої мова взагалі не йде.
Єдиний намет, який до них приїхав, - це будка мобілізації

Ми, українці, ніколи не забудемо наш страшний лютий і березень, і цю евакуацію. Але у пам'яті все одно лишається відчуття солідарності, терпіння та зосередження, з яким ми рятували жінок і дітей.

А у росіян поки що тільки мукання їхньої чоловічої отари, яка вперлася у стіну і не знає, куди далі іти. https://t.me/nuts_roses/1561
показати весь коментар
29.09.2022 11:15 Відповісти
а потім плачуться що їх з пістолів стріляють.

хоча мені пох.

ми вас всіх уб'єм.

і воєнкомів і чмобіків і всіх инших.

https://www.youtube.com/watch?v=A4mJ3V0ikCg&ab_channel=MHMtv
показати весь коментар
29.09.2022 11:16 Відповісти
На Москве уже оцепляют многоэтажки и ломятся во все квартиры с повестками. Причем такая новая фишка - в повестках исправляют год рождения - например 1964 на 1994 - и загребают в автозаки сразу всех - и старых и малых... Оцепляют дома в 6 утра, чтобы не успели на работу уйти.
показати весь коментар
29.09.2022 11:17 Відповісти
Забули ротозеї квартирку закрити. Палучі фашист павестку на колчаковские фронти.
показати весь коментар
29.09.2022 11:19 Відповісти
А в дверь будет звонить
- Здраствуйте, я ваша тьотя
показати весь коментар
29.09.2022 11:19 Відповісти
Я- Швондер, она -вяземская, тов.Пеструхин и тов.ЖАРОВКИН , Ну погоди (ст.групи захвата у кедаааааааххх, о *** зупиніть це всьо
показати весь коментар
29.09.2022 11:20 Відповісти
Три дні таких маршрутів і ти оооо валютний мільярдер
показати весь коментар
29.09.2022 11:21 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2022 11:23 Відповісти
Зинина не хватает
показати весь коментар
29.09.2022 11:26 Відповісти
ты их в дверь, они в окно...
показати весь коментар
29.09.2022 11:27 Відповісти
Правду люди говорят, мол, те падло(кацапа) гони копняками пiд дупу з ганку, воно через кватирку залiзе.
показати весь коментар
29.09.2022 11:27 Відповісти
Прийшов на роботу у військомат: "Ти, того, по кватиркам уміеш туди-сюди?" -Умію. Добре, зараховано
показати весь коментар
29.09.2022 11:27 Відповісти
А ти НЕБЗДЕНЗЯ, тож палучиш павестку, шоб не нікался па загрніцам
показати весь коментар
29.09.2022 11:30 Відповісти
Об ява вакансій у військомат : досвід домушника обовязково
показати весь коментар
29.09.2022 11:33 Відповісти
Це їх такий грізний "поліцейський" в спідниці охороняє?
Між іншим, всі є співучасниками злочину, в тому числі і копиця!
показати весь коментар
29.09.2022 11:34 Відповісти
хочаб сіллю з дробовика нада було
показати весь коментар
29.09.2022 11:42 Відповісти
Щось я вже починаю сумніватися , що Німеччина першою напала на цих підарів в 1941 році .
показати весь коментар
29.09.2022 11:44 Відповісти
Вручателей скоро будут встречать монтировками.
показати весь коментар
29.09.2022 11:45 Відповісти
А пожежними драбинами не пробували?
показати весь коментар
29.09.2022 12:00 Відповісти
Бояться, що їх звідти скинуть.
показати весь коментар
29.09.2022 12:09 Відповісти
Вручение повестки со взломом
показати весь коментар
29.09.2022 12:13 Відповісти
и что, квартиры ж все равно закрыты. дикая страна
показати весь коментар
29.09.2022 12:29 Відповісти
бридкі кацапи прийшли за смердючими кацапами
показати весь коментар
29.09.2022 12:48 Відповісти
)))))
показати весь коментар
29.09.2022 13:17 Відповісти
когда население начнет закрывать окна щитами, то повестки начнут вручать через подкопы. А последнего михаилафилатова уже закрыли, покрышки и пенопласт - только для свалок, бутылки - сами знаете для чего...
мерзкий народишко.
показати весь коментар
29.09.2022 13:38 Відповісти
а почему не через унитаз?
показати весь коментар
29.09.2022 13:51 Відповісти
Вже на черзі, очікуйте.
показати весь коментар
29.09.2022 14:21 Відповісти
Хіба воєнком сам розносить повістки? "Нє царскає ето дело!" Розносять посильні, і вони підуть слідом. А вже за ними - воєнком.
показати весь коментар
29.09.2022 14:50 Відповісти
Можна було б під Кока-Колу, кришечку, як раніше "Ураааа, Ви виігралі поєздку на фронт!" Але ж я забула, що кацапи колу не п'ють
показати весь коментар
29.09.2022 16:27 Відповісти
А военкомы ещё не знают, что тоже поедут?
показати весь коментар
29.09.2022 20:42 Відповісти
 
 