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Український БТР-4Е з бойовим модулем БМ-7 "Парус" знищує ворожу станцію Р-330Ж "Житель", що рухається по дорозі. ВIДЕО безпілотника
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Екіпаж українського БТР-4Е з новітнім бойовим модулем БМ-7 "Парус" знищив ворожу станцію Р-330Ж "Житель"на шассі "КамАЗ", що на швидкості рухалася по дорозі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку здійснили бійці 92-ї бригади на Харківщині. Знищена станція постановки перешкод належала 200-й дивізії армії РФ. Бойовий модуль БМ-7 "Парус" обладнаний гарматою ЗТМ-1 калібру 30 міліметрів.
Топ коментарі
+36 vsbu vsbu
показати весь коментар29.09.2022 11:37
+31 Панас Стець
показати весь коментар29.09.2022 11:39
+29 Colt
показати весь коментар29.09.2022 11:40
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Треба свою робити, бо постійно залежати від інших країн то пагана ідея.
Скоро хаймарсів ще купа приїде, і може ATACMS нарешті)
Але ж краще ми б мали свої Сапсани та Богдани)
Роздивляюсь гільзи від БТР 4 Є біля села Мала Рогань, зняв навесні.
на 41 сек (коли приблизило кадр) інша з причепом перевернутим
таки дві машини