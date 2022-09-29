УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4638 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
27 851 34
війна (56290) знищення (4092) українська зброя (111) 92 окрема механізована бригада (157)

Український БТР-4Е з бойовим модулем БМ-7 "Парус" знищує ворожу станцію Р-330Ж "Житель", що рухається по дорозі. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Екіпаж українського БТР-4Е з новітнім бойовим модулем БМ-7 "Парус" знищив ворожу станцію Р-330Ж "Житель"на шассі "КамАЗ", що на швидкості рухалася по дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку здійснили бійці 92-ї бригади на Харківщині. Знищена станція постановки перешкод належала 200-й дивізії армії РФ. Бойовий модуль БМ-7 "Парус" обладнаний гарматою ЗТМ-1 калібру 30 міліметрів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська РСЗВ "Буревій": як вона працює і чим краще радянських "Ураганів". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
Не, вже нєжитель, бо їх там нет .нєт
показати весь коментар
29.09.2022 11:37
+31
"житель" в Україні нежитель...
показати весь коментар
29.09.2022 11:39
+29
Апгрейд до уровня "НЕЖИЛЕЦ".
показати весь коментар
29.09.2022 11:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не, вже нєжитель, бо їх там нет .нєт
показати весь коментар
29.09.2022 11:37 Відповісти
был житель -теперь не житель
показати весь коментар
29.09.2022 12:03 Відповісти
став мрець
показати весь коментар
29.09.2022 12:26 Відповісти
НУ І КУЙ З НИМ!
показати весь коментар
29.09.2022 15:29 Відповісти
"житель" в Україні нежитель...
показати весь коментар
29.09.2022 11:39 Відповісти
як завжди наші Воїни Молодці - нам просто потрібна ******* технологічна зброя....- чому не дають в достатній кількості - це вже інше....
показати весь коментар
29.09.2022 11:40 Відповісти
Вже достало "чому не дають"! Своє треба мати, дають що можуть й на тому спасибі!
показати весь коментар
29.09.2022 12:21 Відповісти
все буде..трохі з годом
показати весь коментар
29.09.2022 12:33 Відповісти
БТР 4Е це і є ******* зброя.

Треба свою робити, бо постійно залежати від інших країн то пагана ідея.

Скоро хаймарсів ще купа приїде, і може ATACMS нарешті)

Але ж краще ми б мали свої Сапсани та Богдани)
показати весь коментар
29.09.2022 21:03 Відповісти
Апгрейд до уровня "НЕЖИЛЕЦ".
показати весь коментар
29.09.2022 11:40 Відповісти
Небожитель
показати весь коментар
29.09.2022 11:45 Відповісти
"Повідомляють, що на схід від річки Оскіл у напрямку Луганської області ЗСУ вже контролюють низку населених пунктів. Це не лише раніше звільнені Дворічна, Кішварівка, Катеринівка та Зелена Долина, а ще й Гороб'ївка. Крім того, повідомляють, що дорога від Лиману до Кремінної теж повністю під українським вогневим контролем", - написав Юрій Мисягін.
показати весь коментар
29.09.2022 11:47 Відповісти
демілітаризація і денацифікація
показати весь коментар
29.09.2022 11:49 Відповісти
Горіть у пеклі,москалі.
показати весь коментар
29.09.2022 11:55 Відповісти
Ох, КРАССИВО... !!!!
показати весь коментар
29.09.2022 11:55 Відповісти
Отличная машина, этот БТР с Парусом!
показати весь коментар
29.09.2022 12:05 Відповісти
теперь эти твари на себе ощутят то что чувствовали люди ,когда выродки их расстреливали под Гостомелем...
показати весь коментар
29.09.2022 12:20 Відповісти
Тоха Жиртний продовжує окацаплювати медійний простір. А розробникам і нашим воїнам величезний респект. А кацапи нехай і далі так воюють, така цінна техніка тиняється без прикриття.
показати весь коментар
29.09.2022 12:22 Відповісти
Красиво! Душевно!
показати весь коментар
29.09.2022 12:44 Відповісти
На 36-й секунді горять дві машини. Одна з причепом. Разом - один об'єкт, чи то ще хтось попав під вогонь БТРа?
показати весь коментар
29.09.2022 12:45 Відповісти
Это одна, которая развалилась по пути на две части
показати весь коментар
29.09.2022 12:59 Відповісти
Нет! Это разные машины
показати весь коментар
29.09.2022 15:35 Відповісти
"Красота-то какая! Лєпота!"(с)
показати весь коментар
29.09.2022 12:45 Відповісти
Житель пекла
показати весь коментар
29.09.2022 12:51 Відповісти
кацап тільки той "хороший" який успішно утилізований
показати весь коментар
29.09.2022 12:51 Відповісти
Де Єнот??!
показати весь коментар
29.09.2022 12:56 Відповісти
ЄНОТ зайнятий! Він танцює в іншому місці! Не може ж він "порваться на сотню маленьких єнотиків", щоб танцювать у всіх місцях відразу? Уявляйте його віртуально!
показати весь коментар
29.09.2022 15:24 Відповісти
Ось, що значить ЗНИЩИТИ. Не путать з НАЛЯКАЛИ.
показати весь коментар
29.09.2022 13:09 Відповісти
Теперь уже Г-200Ж "Жмур"
показати весь коментар
29.09.2022 13:21 Відповісти
До речі, важлива ворожа цiль цей комплекс. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB
показати весь коментар
29.09.2022 13:29 Відповісти
Красіво ❗
Роздивляюсь гільзи від БТР 4 Є біля села Мала Рогань, зняв навесні.
показати весь коментар
29.09.2022 13:40 Відповісти
ні на 29 сек одна машина на узбіччі
на 41 сек (коли приблизило кадр) інша з причепом перевернутим
таки дві машини
показати весь коментар
29.09.2022 13:43 Відповісти
Недолго музыка играла, недолго житель поживал...
показати весь коментар
29.09.2022 19:21 Відповісти
 
 