Українська артилерія знищила дивізіон ворожих РСЗВ "Ураган". ВIДЕО

Українські артилеристи знищили позиції, на якому перебував дивізіон ворожих РСЗВ "Ураган".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результат успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах. Традиційно у дивізіоні реактивної артилерії армії РФ перебуває 6 пускових установок, машина заряджання, БТР-80 та вантажівка.

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