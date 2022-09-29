УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4830 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
29 745 24
війна (56290) знищення (4092) РСЗВ (156)

Українська артилерія знищила дивізіон ворожих РСЗВ "Ураган". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські артилеристи знищили позиції, на якому перебував дивізіон ворожих РСЗВ "Ураган".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результат успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах. Традиційно у дивізіоні реактивної артилерії армії РФ перебуває 6 пускових установок, машина заряджання, БТР-80 та вантажівка.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вразила системами HIMARS понад 400 російських цілей, – Міллі

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+63
показати весь коментар
29.09.2022 13:09
+45
показати весь коментар
29.09.2022 13:12
+28
показати весь коментар
29.09.2022 13:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.09.2022 13:09 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2022 13:10 Відповісти
Дуже добре, але здається це навесні відбулося.
показати весь коментар
29.09.2022 13:12 Відповісти
Та ні таки 29 вересня, та і природа на порозі осені
показати весь коментар
29.09.2022 13:27 Відповісти
Головне, що все в нашу скарбничку Перемоги.
показати весь коментар
29.09.2022 14:11 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2022 13:12 Відповісти
Єнот - бандурист
показати весь коментар
29.09.2022 13:18 Відповісти
Скоріше арфіст ))
показати весь коментар
29.09.2022 14:33 Відповісти
Как перепахали, хрен поймешь где-шо!
показати весь коментар
29.09.2022 13:12 Відповісти
Вони ïбашуть!
показати весь коментар
29.09.2022 13:13 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2022 13:20 Відповісти
Адекватный комментарий у лапотника)))
показати весь коментар
29.09.2022 13:20 Відповісти
красівоє
показати весь коментар
29.09.2022 13:37 Відповісти
Увага! Ненормативна лексика!

Може краще писати - "Увага! Військова лексика" !?
показати весь коментар
29.09.2022 13:46 Відповісти
Хороша артилерія !!! Наша!!! Гарна робота!!!
показати весь коментар
29.09.2022 13:49 Відповісти
Работали душевно, по-домашнему…
показати весь коментар
29.09.2022 13:52 Відповісти
Аж око радіє.
показати весь коментар
29.09.2022 14:11 Відповісти
А душа співає!
показати весь коментар
29.09.2022 14:20 Відповісти
Так отож.... співоче поле москаликам.
показати весь коментар
29.09.2022 14:55 Відповісти
Хорошо помолотили. Деревья только жаль...
показати весь коментар
29.09.2022 15:29 Відповісти
Деревья жалко , сколько из-за орков леса знищено
показати весь коментар
29.09.2022 15:30 Відповісти
вІДРОСТЕ, ЯК ВОЛОССЯ НА КУЮ.
показати весь коментар
29.09.2022 15:49 Відповісти
Бачу Гради. Жодного Урагана, якого чітко можна ідентифікувати, не бачу. Тим більше, дивізіону. Покрошили добре, але Гради. Назва допису не відповідає змісту.
показати весь коментар
29.09.2022 21:28 Відповісти
Хоча Ураганів знищених не побачив але завжди красіво бачити перемелені кацапську техніку.
показати весь коментар
29.09.2022 22:01 Відповісти
 
 