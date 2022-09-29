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Українська артилерія знищила дивізіон ворожих РСЗВ "Ураган". ВIДЕО
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Українські артилеристи знищили позиції, на якому перебував дивізіон ворожих РСЗВ "Ураган".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, результат успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах. Традиційно у дивізіоні реактивної артилерії армії РФ перебуває 6 пускових установок, машина заряджання, БТР-80 та вантажівка.
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Топ коментарі
+63 Квантовий Механік
показати весь коментар29.09.2022 13:09
+45 Топ Ган
показати весь коментар29.09.2022 13:12
+28 МГМ
показати весь коментар29.09.2022 13:10
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