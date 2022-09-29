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гімн (93) хасиди (167)

Хасиди співають Гімн України і вигукують гасло "Путін - х#йло". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

У мережі опубліковане відео, на якому хасиди співають Гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім Гімну у виконанні хасидів на записі звучать гасла "Слава Україні", "Путін - х#йло" та "Русский военный корабль, иди нах#й!"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На ранок 26 вересня до Умані прибуло майже 23 тисячі хасидів, - МВС

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+125
Тепер я бачив все!
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29.09.2022 13:45
+74
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29.09.2022 13:47
+49
які гарнюні хлопчики! молодці!
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29.09.2022 13:46
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Тепер я бачив все!
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29.09.2022 13:45 Відповісти
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29.09.2022 14:05 Відповісти
Треба виховувати іноземців правильно!! ось дівчата симпатюлі з Європи і США... їм розказали що до чого і вони тепер знають проти кого воює Україна https://www.youtube.com/watch?v=uNVVDlWK4Os

дівчата іноземки
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29.09.2022 17:34 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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29.09.2022 14:07 Відповісти
Я сам в аТує. Повном.
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29.09.2022 14:26 Відповісти
!!
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29.09.2022 14:31 Відповісти
Ні, не все. Багато хасидів віталися "Слава Україні!". Декому з xxLiв далеко до цих хасидів.
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29.09.2022 17:22 Відповісти
Не ліпіть героїв з тих, про кого ви майже нічого не знаєте!
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30.09.2022 00:40 Відповісти
А Ви ким будете? Може "експерт"? Я з нікого не ліплю героїв, а лише наводжу факти. А Вам ліпше просто помовчати.
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30.09.2022 14:58 Відповісти
Наведений факт - просто надпотужний і просто незрівнянний у доказовості. "Ізя казав, що, чув, як Сарі розповідала Роза, що хасиди віталися "Слава Україні".
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30.09.2022 21:15 Відповісти
Дурнику, та я з хасидами не один раз випивав. Але ж хіба це може сприйняти Ваша дурненька голова? Ви ж усе ліпше за мене знаєте.
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30.09.2022 21:25 Відповісти
А, то пан з ніком Tommy Lee з Умані. І за скільки вічнозелених за добу пан здавав паломникам-хасилам квартиру в оренду? Під час Рош ха-Шана.
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01.10.2022 10:36 Відповісти
Якщо Ви бачили це https://www.youtube.com/shorts/tUFiE_ENmZw ,
то тодi дiйсно бачили все...
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29.09.2022 17:25 Відповісти
Так. То вже вірусне відео!
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29.09.2022 17:42 Відповісти
Шма Ісраель! Адонай елокейну, адонай ехад!

שְׁמַע‏‎

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29.09.2022 21:48 Відповісти
Хасиди в розпал пандемії зібрались натовпом на кордоні між ********** та Україною, вирядились в шаровари, і теж щось там співали відлалено схожим на українську вимову івритом. Чого лиш не зробиш для імітації та показухи
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30.09.2022 00:38 Відповісти
які гарнюні хлопчики! молодці!
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29.09.2022 13:46 Відповісти
Я завжди думав, що хасди ставляться до України гірше, ніж решта євреїв. Я помилявся! 😊
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29.09.2022 14:08 Відповісти
Є різні хасиди, це хасиди Брацлавські, а в Україні майже всі синагоги належать до хасидів ХАБАД-Любавичських, це різні течії, взагалі в хасидизмі вісім напрямків... так кажучи вісім різних шкіл...
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29.09.2022 14:41 Відповісти
Я фанатєю від цього хасидського релігійного гімну.
Фантастичне виконання акапелло! Які молодці!

https://www.youtube.com/watch?v=ckVYO9oI8vc

Im Hashem Lo Yivneh Bayis - Shira Choir | מקהלת שירה מבצעת את ׳אם השם לא יבנה בית

Переклад тексту:
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29.09.2022 22:25 Відповісти
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29.09.2022 13:47 Відповісти
!!!!!!

Приїхав хасид до Умані, на «рош-га-шана» - святкувати Новий рік. Розсвяткувався так, що потрапив у ДТП. Одірвало руки. В уманській лікарні, в морзі, знайшли загиблого місцевого жителя, з цілими руками, з підходящими показниками. Пришили, зрослося, руки прижилися. Після закінчення курсу лікування виписали.

Через півроку приїжджає хасид назад, до Умані. Лікарі питають:
Як Ваші руки? Ви приїхали нам подякувати за вдало зроблену операцію? Я приїхав, щоб подати на вас до суду! Ви мені пришили «гойські» руки - вони не тільки цілий тиждень мені спокою не дають - молитися заважають, а й навіть у «шаббат» працювати тягнуться!
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29.09.2022 14:31 Відповісти
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29.09.2022 14:32 Відповісти
Краще би ППО надали.
А концерти вже потім.
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29.09.2022 13:48 Відповісти
То не ті євреї. Хасиди - то така собі весела опозиція правльним ізраїльтянам. Вони фізично не працюють (чоловіки) і не служать у ЦАХАЛі. Тому не мають впливу на офіційну політику Ізраїлю.
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29.09.2022 14:12 Відповісти
Ти диви, яка хороша опозиційна релігія...))
Евреї й тут залишились вірними собі --- хоча б і за рахунок других євреїв..
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29.09.2022 14:38 Відповісти
Не повіриш - УСЕ християнство - це теж "опозиційна течія юдаїзму!!! І це - не ЖАРТ!!!
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29.09.2022 18:37 Відповісти
Ви дуже мало знаєте про хасидів, якщо пишите такі дурниці!
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29.09.2022 14:43 Відповісти
Взагалі-то це жарт.
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29.09.2022 14:44 Відповісти
Ну,в нас тут не релігійний диспут ,просто вражає,як на рівному місці,можна образити опонента,навіть не опонента --- просто людина в трьох словах висловила свою думку.
Якщо хтось думає, що "дурниці" ---залізобетонний аргумент, то пан Комарницький з його "веселою опозицією" --- значно переконливіший,хоча,можливо і не має таких академічних знань, як шановний пан Терентьев....
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29.09.2022 19:14 Відповісти
Путін хло... святі люди! Як це по-новорічному)))
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29.09.2022 13:49 Відповісти
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29.09.2022 13:49 Відповісти
я б теж співав гімн Ізраїлю якби президентом там став українець, якби офісі президента був повний українців, якби найкращий друг президента був би не Коломойський, а якийсь Грицько так само як і більше половини олегархів в Ізраїлі були б Українці з потрійним громадянством
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29.09.2022 13:52 Відповісти
Рано вимкнули камеру - далі було: "Бандера - наш герой! Покрова - наше свято!"
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29.09.2022 13:53 Відповісти
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29.09.2022 13:58 Відповісти
нихрена себе, до чего хасидов довели....
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29.09.2022 13:59 Відповісти
"Приходить п"яний хасид до меморіалу цадика Нахмана - дивиться, а навпроти стоїть пам"ятник двом дебелим чоловікам з ножами в руках. Питає:
- Скажите, это "секарии", Иосиф Флавий со сподвижником?
- Ні... Це Гонта з Залізняком, які предків Кернеса і Коломойського різали..."
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29.09.2022 14:27 Відповісти
Привет, Задиков.
А где братья-близнецы Давидовы, Марат и Тимур?
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29.09.2022 14:01 Відповісти
один кацап - это самодержавие
два кацапа - это самодержавие и угнетеный народ
три кацапа - это пьянка с последующей дракой
четыре кацапа - это пьянка с дракой и с пострадавшим
пять кацапов - это очередь за водкой
шесть кацапов - это очередь за водкой с давкой
семь кацапов - а такого уже не бывает потому что среди них обязательно окажется один русскоязычный еврей.
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29.09.2022 14:48 Відповісти
Ну в тебе і жовч пре...
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29.09.2022 14:02 Відповісти
"Садіков"!" Євреям, до вас, кацапів - "Як до Києва - рачки!" Вони себе просто "боговибраними" вважають, а ви взагалі "богом" "крутите - як циган - сонцем"! Самі ж себе "народом-богоносцем" проголосили!
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29.09.2022 14:54 Відповісти
Та досить, бачимо, що не москалі !
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29.09.2022 14:00 Відповісти
бачимо хлопці що не кацапи
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29.09.2022 14:06 Відповісти
схажіть їм, що цадика перепоховали десь під донецьком і дайте по автомату
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29.09.2022 14:09 Відповісти
На Новый год хорошее поздравление будет УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!птн пнх.!!!!!!!!!!!!
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29.09.2022 14:10 Відповісти
Вони вірять у Ягве та українську ППО.
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29.09.2022 14:14 Відповісти
Хасиди починають мені подобатись
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29.09.2022 14:22 Відповісти
Так вот кто привез в Украину антидроновое оружие!
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29.09.2022 14:24 Відповісти
Аж завидно стало. Нужно перезахоронить Степана в Украине
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29.09.2022 14:25 Відповісти
Хфашисты!))
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29.09.2022 14:34 Відповісти
Симпатичные ребята.
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29.09.2022 14:35 Відповісти
ну хоть какая то от них польза...
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29.09.2022 14:36 Відповісти
Чому?
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29.09.2022 17:24 Відповісти
Бо польза.
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29.09.2022 21:54 Відповісти
ніколи в житті не подумав би що це скажу! хочеться потиснути руки цадікам! якщо що то я родом з гУманя!
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29.09.2022 14:37 Відповісти
Кацапи тут вже написали антисемітські коменти? Вони як чують про корабель та гасла харківських фанатів , скаженіють
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29.09.2022 14:38 Відповісти
Я ж вам казав - це палестинські козарлюги-характерники
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29.09.2022 14:51 Відповісти
Настане час коли хасіди почнуть ще ловити та бити московських попів, а потім ще й відспівувати їх
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29.09.2022 15:01 Відповісти
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29.09.2022 15:33 Відповісти
бандерівців стає все більше
מספר האנשים מבנדרה הולך וגדל
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29.09.2022 15:42 Відповісти
Шо це було ???
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29.09.2022 15:42 Відповісти
А як Вам це...https://www.youtube.com/shorts/tUFiE_ENmZw
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29.09.2022 17:37 Відповісти
так хасидизм і зародився в Україні - певно згадали звідки родом
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29.09.2022 17:35 Відповісти
Ох бандеровцы разошлись... )))
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29.09.2022 18:04 Відповісти
И пусть после ЭТОГО *********** скажут, что в Украине "фашизм" и прочую ахинею... )))
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29.09.2022 18:09 Відповісти
- Куме! А чого серед козаків не було жидів?
- Чого не було? Були! Просто вони на старість усі лисіють і у їхніх козаків "оселедця" не видно!
А якщо серйозно - то були євреї-вихрести і серед козаків(включаючи і реєстрових) Є записи в польських документах!
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29.09.2022 18:43 Відповісти
А на Залізний купол для України слабо скинутись?
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29.09.2022 19:24 Відповісти
Респект...)))
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29.09.2022 20:55 Відповісти
Лев Ребет, - замісник Степана Бандери, член проводу ОУН, єврейського походження.
Вбитий кацапськими агентами за кілька років до вбивства Бандери.
На фото, разом з родиною.
От так от! А кацапи кажуть, що бандерівці були антисемітами. Підла брехня!

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29.09.2022 22:07 Відповісти
кацапы скажут шо фашисты
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30.09.2022 00:24 Відповісти
 
 