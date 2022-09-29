Хасиди співають Гімн України і вигукують гасло "Путін - х#йло". ВIДЕО

У мережі опубліковане відео, на якому хасиди співають Гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім Гімну у виконанні хасидів на записі звучать гасла "Слава Україні", "Путін - х#йло" та "Русский военный корабль, иди нах#й!"

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