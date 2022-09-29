УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4830 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
17 219 16
армія РФ (13455) війна (56290) Держприкордонслужба (4331) танк (1651) знищення (4092) ЗСУ (5696)

Артилеристи ЗСУ разом з прикордонниками знищили три танки та 60 бійців росармії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харківській області українські захисники знищили близько 60 російських військових, ворожі танк і бронеавтомобіль, виявлені аеророзвідкою Державної прикордонної служби України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної прикордонної служби.

"Днями на Харківщині аеророзвідка Держприкордонслужби виявила зосередження окупантів та їх техніки. Координати бійці передали побратимам з артилерії, й ті відкрили вогонь. Внаслідок злагодженої роботи знищено танк, броньований автомобіль "Тигр", дві вантажівки, а також близько 60 окупантів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ще один танк за наведенням прикордонників ліквідував протитанковий розрахунок ЗСУ. Третій ворожий танк прикордонники знищили самостійно. Вони скинули на нього кумулятивний боєприпас з дрона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Сумщині українські захисники збили російський БПЛА зі стрілецької зброї. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
неадеюсь, подобные события в Харьковской области уже в этом году переместятся за ленточку.
показати весь коментар
29.09.2022 15:13
+17
- луччє бить ізнасілаванним чєм украінізіраванним!
показати весь коментар
29.09.2022 15:20
+12
иначе их бы изнасиловали солдаты нато
показати весь коментар
29.09.2022 15:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
неадеюсь, подобные события в Харьковской области уже в этом году переместятся за ленточку.
показати весь коментар
29.09.2022 15:13 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2022 15:15 Відповісти
Военослужащие Кадыровского подразделения изнасиловали двух военнослужащих ДНР .
показати весь коментар
29.09.2022 15:17 Відповісти
- луччє бить ізнасілаванним чєм украінізіраванним!
показати весь коментар
29.09.2022 15:20 Відповісти
иначе их бы изнасиловали солдаты нато
показати весь коментар
29.09.2022 15:38 Відповісти
Ніяк не хочуть називати російську "армію" російськими терористами!
показати весь коментар
29.09.2022 15:18 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
29.09.2022 15:20 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2022 15:28 Відповісти
порівнювати смердючого кацапа із вільними тваринами вовками не зовсім доречно
кацап то бридке зачухане бидло
показати весь коментар
29.09.2022 15:51 Відповісти
......це з інтернету.......
показати весь коментар
29.09.2022 16:27 Відповісти
Надзвичайно швидко і гарно 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
показати весь коментар
29.09.2022 15:36 Відповісти
*****, лежат на пасеке ,меда нажрались нашего..
показати весь коментар
29.09.2022 15:40 Відповісти
ви теж помітили?
показати весь коментар
29.09.2022 15:49 Відповісти
Артилеристи ЗСУ разом з прикордонниками знищили три танки та 60 бійців росармії. - природніше писати знищили 60 кацапів
показати весь коментар
29.09.2022 15:47 Відповісти
красавцы
показати весь коментар
29.09.2022 16:06 Відповісти
Этим уродам , кацапской мутацией ,не так воевать как , забрать, пожрать , насрать , там же и спать . Все достается без проблем , как говорится на шару, ну а пострелять беззащитных ,это уже забава.. Только за все , придется ответить , по всей строгости, ну а там как получится , с разорванным очком , в канаве с мухами, да и собаки свое сделают дожрут с кацапским пайком в придачу. Как то так , мрази , на пасеке пристроились ,твари...
показати весь коментар
29.09.2022 17:01 Відповісти
 
 