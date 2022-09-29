Українські воїни знищують техніку окупантів. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни опублікували відеозапис, на якому зафіксовані моментами знищення ворожої техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений за допомогою безпілотника. На відео зафіксовані моменти знищення РСЗВ "Ураган", танка Т-72Б3 та двох колон техніки окупантів.

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