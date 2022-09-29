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Українські воїни знищують техніку окупантів. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни опублікували відеозапис, на якому зафіксовані моментами знищення ворожої техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений за допомогою безпілотника. На відео зафіксовані моменти знищення РСЗВ "Ураган",  танка Т-72Б3 та двох колон техніки окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська артилерія знищила дивізіон ворожих РСЗВ "Ураган". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Факт того, что работают по арте, по большому количеству арты, уже о многом говорит. Идет планомерное уничтожение кацапов.
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29.09.2022 15:12 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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29.09.2022 15:21 Відповісти
Отлично ! продолжать уничтожать кацапов в еще большем обьёме !
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29.09.2022 16:14 Відповісти
 
 