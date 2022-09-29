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Українські воїни знищують техніку окупантів. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни опублікували відеозапис, на якому зафіксовані моментами знищення ворожої техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений за допомогою безпілотника. На відео зафіксовані моменти знищення РСЗВ "Ураган", танка Т-72Б3 та двох колон техніки окупантів.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!