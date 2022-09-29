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Від наступу ЗСУ на Херсонщині та HIMARS у рашистів трясуться ноги. ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ
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Від наступу українських бійців на Херсонщині російські військові почуваються вкрай знервовано.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телефонній розмові, яку перехопила СБУ, окупант розповідає другові, що українські військові нещадно женуть ворога з української землі.
"Чем они только нас не засыпают: и "Градами", и х#ядами… Деревни, которые раньше были наши, отжали, они выгнали наших... Тут ноги аж трясутся. Он бьёт, аж земля трясется. Тут наши-то все дрыщат", - жаліється окупант і зазначає, що лише від слова "Хаймарси" у нього трясуться ноги, а в підрозділах починається справжня паніка.
Топ коментарі
+76 Сергей Поляков 2137b8c2
показати весь коментар29.09.2022 16:02
+29 олег иванов 9d1a2ffb
показати весь коментар29.09.2022 16:02
+22 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар29.09.2022 16:01
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Будь ласка, зачекайте...
Тоді оркам буде ще страшніше. І в них немає зброї проти цих хаймарсів
Бо хаймарс випустив ракети і уїхав він на одному місці не знаходиться.
- Так по слідам. Ми ж дрищемо всі...
Это просто из того, что нам очень нужно и хорошо заходит, поэтому он хорош. Поможет в атаке хорошо, по сути джип с tow - это лучше, чем кацапский терминатор на базе арматы, тот шумный и медленный, а боевая мощь схожая. Но лучше бы стугн иметь побольше, у них и дальность, и опыт типа разводки вертушек и доводки на цель. Джавелин не лучше, и не хуже, вообще джавелин неудобное время подготовки для стрельбы конечно, давно могли бы сделать охлаждением с хорошим радиатором и сенсор современный, не так сильно греющийся.
Да не захватили вы, а заехали беспрепятственно, тупой воеватель с НАТОй ))