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Окупант про бої поблизу Лиману: "Везде танки с крестами, слышали румынскую речь, а поляки здесь как дома. Мы воюем с НАТО". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російський окупант в інтерв’ю російським пропагандистам розповів про те, українські воїни атакують з Новоселівки та Шандриголового поблизу окупованого Лиману.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник запевняє пропагандистів, що підрозділам армії РФ доводиться протистояти військам НАТО.

"Везде танки с крестами, слышали румынскую речь, а поляки здесь как дома. Мы воюем с НАТО", - каже окупант.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+144
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29.09.2022 16:47
+103
и негры, негры танцуют на БТРах!!!!!
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29.09.2022 16:50
+99
Румынская речь? честно говря даже я не понимаю иногда наших пацанов с Закарпатья

Обосраній жирній кацап навреное пакет уже проготовил.
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29.09.2022 16:51
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Постанова для тупых русских, это им там этот ролик с этим алкашом покажут и все будут думать что оно так и есть
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29.09.2022 20:22 Відповісти
"Слишал руминскую рєчь, відел "Звізду смерті" с белимі крестамі, по раціі передалі: - На нас ідут дісіптікони с пакемонамі"...
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29.09.2022 20:40 Відповісти
Если танки с белыми крестами, то это точно швейцарские танки… Но как можно немецкий язык с польским перепутать? Что там за разведка у касапов такая?
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29.09.2022 20:46 Відповісти
Чувак выпил, закусил... Дает интервью... Что еще надо?
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29.09.2022 21:09 Відповісти
Да не закусывал он, нечем было!))
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30.09.2022 12:54 Відповісти
Это че за петух !!!
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29.09.2022 21:13 Відповісти
Дивно, що він іншопланетян не зустрів. Тікай, нещасний, переляканий кацап!
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29.09.2022 21:17 Відповісти
Скоро обстрел, нужно торопится , хватит пи*деть , у меня уже, текста нет. Гулливера проходящего дернули, давай дыши по глубже , все пишем... Ну , козлота кацапская...
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29.09.2022 21:20 Відповісти
Видать совсем плохо у них с хавкой, чувак не закусывает. Так скоро и рептилоидов увидит.
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29.09.2022 21:22 Відповісти
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29.09.2022 21:42 Відповісти
****** на Добкіна, який занюхнув біля колони))))
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29.09.2022 21:56 Відповісти
Чуваку терміново треба прийняти щось від алкозалежності.., або наркозалежності.
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29.09.2022 23:23 Відповісти
When jas gripen and our new carl gustav recoiless rifles and the swedish leopard tanks are coming you will know and you will be order to defend moscow only the ukraines fighting with nato old outdated equipment ... Remember that sweden has made every weapon and adapted every weapon to defeat Russia. Our old at4, Nlaws is the early 90s weapons of sweden.. This russian man hasent been across the border it his first time https://www.youtube.com/watch?v=nNKhT6511TI
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30.09.2022 00:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ucvj2V4T0VA Swedish new missiles
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30.09.2022 00:09 Відповісти
Стоїть довбень на українській землі і каже що свою землю захищають. Ідіоти
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30.09.2022 00:18 Відповісти
Координаты по видео вычислили, чтобы туда чтото прилетело или оно того не стоит?)
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30.09.2022 01:21 Відповісти
Черговий ряжений.Це не справжній боєць.Цікаво НАТО в курсі що з ним воюють в Україні?
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30.09.2022 01:24 Відповісти
чето каска у него сороковых годов прошлого века
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30.09.2022 05:52 Відповісти
Вони с Натой воюють, вона на танку з білими хрестами, а розмовляє вона виключно румунською та польською
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30.09.2022 06:11 Відповісти
А вдоль дороги мертвые с косами стоят... и тишина.
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30.09.2022 07:17 Відповісти
Ну то випєрдоляй, з нашої землі, поки цілий.
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30.09.2022 07:23 Відповісти
какой ..асвабадитель.. такой ..журналист.. и такое же рашабыдо будет хавать этот соловьиный помет . а чмобики стоят в очереди в грузию . ***** свергать не хотят . ехать подыхать в Украину не хотят --- пересидеть в грузии хотят скрепоносные гандоны *****-гундяя
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30.09.2022 07:50 Відповісти
у кацапа глаза на выкате... значит обосрался...
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30.09.2022 08:13 Відповісти
Та да, стіна сральна позаду, там і спіймали
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30.09.2022 10:24 Відповісти
Коли з переляку чуєш мову - вона завжди незрозуміла, або румунська, або польська.
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30.09.2022 08:34 Відповісти
А що, цей інтелектуал здатний румунську чи польську відрізнити від гельської чи суахілі?
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30.09.2022 08:37 Відповісти
лЮберт, чи як там тебе. У твоїй голові таракани вже румунською мовою заговорили?!
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30.09.2022 09:44 Відповісти
Обожнюю геїв, вони такі кумедні, як котики
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30.09.2022 10:23 Відповісти
"И все снились мне руминки с бородами и ружьем".
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30.09.2022 11:35 Відповісти
Та хоть Эфиопский язык. Уже и так полная мобилизация в РФ. Так что могут трендеть что угодно. Это им не поможет
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30.09.2022 12:01 Відповісти
А це що за мобі дебілізований поліглот?
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01.10.2022 20:10 Відповісти
Без плачущей коровы не щитова . давай по новой
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06.10.2022 08:26 Відповісти
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