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Списки зрадників виявлені в колишньому приміщенні російської окупаційної адміністрації Вовчанська на Харківщині, - Нацполіція. ВIДЕО

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На Харківщині Національна поліція виявила в колишньому приміщенні російської окупаційної адміністрації Вовчанська великий масив бухгалтерських документів зі списками колаборантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Під час окупації населеного пункту так звану адміністрацію обладнали у приміщенні місцевого ЦНАПу. Тут вели всі "господарські справи", про що свідчать вилучені речі та документація.

Зокрема під час огляду приміщення слідчі та криміналісти Нацполіції виявили списки колаборантів, які перейшли на бік ворога і погодилися співпрацювати з окупантами. Окрім того, серед документів, які там знаходилися, є зарплатні відомості та інформація про надання соціальної допомоги в російських рублях.

Також встановлено, що окупаційна влада вимагала у фермерів так звані "добровільні внески" за можливість продовжувати сільськогосподарські роботи. Зокрема встановлено, що за посів одного гектара землі вони мали сплатити окупантам 20 доларів, а за збір урожаю – ще 30 доларів.

Також дивіться: Поліція виявила катівню окупантів у звільненому Вовчанську на Харківщині. ФОТОрепортаж

Зазначається, що виявлені документи детально проаналізують слідчі, які займаються розслідуванням воєнних злочинів на деокупованій території Харківщини.

Автор: Володимир Янченко
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ну і накуя це оприлюднювати?
а почекати та взяти за сраку?
врно ж розбіжиться!
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29.09.2022 16:56 Відповісти
вОно, сорі
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29.09.2022 16:58 Відповісти
О, вы живете в розовых очках. Расстрою вас немного. Они это опубликовали, чтобы все предатели пошли по родственникам собирать деньги на откуп от уголовки, а это процесс не быстрый. Кто заплатит, того и отпустят под условку или выкинут вообще все доказательства в помойку и никто больше не узнает о предательстве этого человека. На все свой ценник. Силовики хотят заработать. Отчасти в этом виноват Боневтик и его администрация, которая слишком, слишком слабо проводит героизацию наших солдат и младших офицеров, а также некоторых контрразведчиков и других связных структур. Они пиарят только себя и топовых офицеров, слишком много, ну и народ начинает считать, что они сами о себе должны заботиться, война закончиться, а они будут никем, надо денег хотя бы отжать побольше, чтобы просто завести семью банально, а если бы их сделали телевизионными героями, то они легко бы нашли себе девушку и имели богатый выбор предложений с хорошим заработком.
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29.09.2022 17:20 Відповісти
Частково можу погодитися, але!
Рожеві окуляри бачив , в останній раз, на Боневтіку! Коли воно хтіло не стріляти, дивитися в очі, катати асфальт та берегти Українців від війни( Про шашлики? навіть не цікаво!
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29.09.2022 17:44 Відповісти
ваша ВЕЛИКА промова мене ні на що не надихнула, сарказм для вас є невідомою річчю, риторичні висловлювання теж для вас є чимось неосяжним(
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29.09.2022 17:48 Відповісти
ОПЗЖ + Слуги + За Майбах ?
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29.09.2022 16:56 Відповісти
Розстрільний список.
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29.09.2022 17:01 Відповісти
***, і вони 36, 39 та 40 років народження? Серйозно? У такому віці усіх здавали? Сподіваюсь, таких заарештують, посадять та змусять сплатити всі компенсації. Усе конфіскувати та хер пенсії виплачувати!
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29.09.2022 17:30 Відповісти
Для любої контррозвідки в світі самим солодким документом э платіжна відомість ворога. Це аксіома.
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29.09.2022 23:21 Відповісти
 
 