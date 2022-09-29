Списки зрадників виявлені в колишньому приміщенні російської окупаційної адміністрації Вовчанська на Харківщині, - Нацполіція. ВIДЕО

На Харківщині Національна поліція виявила в колишньому приміщенні російської окупаційної адміністрації Вовчанська великий масив бухгалтерських документів зі списками колаборантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

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Під час окупації населеного пункту так звану адміністрацію обладнали у приміщенні місцевого ЦНАПу. Тут вели всі "господарські справи", про що свідчать вилучені речі та документація.

Зокрема під час огляду приміщення слідчі та криміналісти Нацполіції виявили списки колаборантів, які перейшли на бік ворога і погодилися співпрацювати з окупантами. Окрім того, серед документів, які там знаходилися, є зарплатні відомості та інформація про надання соціальної допомоги в російських рублях.

Також встановлено, що окупаційна влада вимагала у фермерів так звані "добровільні внески" за можливість продовжувати сільськогосподарські роботи. Зокрема встановлено, що за посів одного гектара землі вони мали сплатити окупантам 20 доларів, а за збір урожаю – ще 30 доларів.

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Зазначається, що виявлені документи детально проаналізують слідчі, які займаються розслідуванням воєнних злочинів на деокупованій території Харківщини.