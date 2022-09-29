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"Я не хочу умирать на Украине", - "Это обязанность всех граждан РФ", - фрагмент розмови чмобіка і представника військомату. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опублікований фрагмент аудіозапису начебто телефонної розмови чмобіка (ред. - частково мобілізованого) та представника військомату, яка говорить, що померти в Україні це обов’язок кожного росіянина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розмова починається з питання чмобіка про його дії після отримання повістки. 

"Я не хочу умирать на Украине", - каже він, отримавши інструкції, і чує у відповідь: "Это обязанность всех граждан Российской Федерации". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військком в Росії вліз через кватирку, щоб вручити повістку. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+52
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29.09.2022 17:24
+44
Скоро цей почесний обов'язок буде закріплений в недоконстітуції недострани підоРашії.
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29.09.2022 17:23
+30
лучше не скажешь
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29.09.2022 17:21
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29.09.2022 17:20 Відповісти
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29.09.2022 17:48 Відповісти
не "на", а "в". Причем буквально "в", и без всяких "на".
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29.09.2022 17:21 Відповісти
если буквально, то таки "на", потому что они умирают на поверхности плодородного слоя грунта (за исключением пилотов - те умирают "над"). Это у же потом они попадают умершими "в", и тогда ими занимаются уже наши Lumbricin'ы, если конечно их не опередят наши лисы, или они не достанутся нашим ракам и сомам.
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29.09.2022 18:05 Відповісти
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29.09.2022 17:21 Відповісти
а придеться....і тебе бидло ніхто не питаеться
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29.09.2022 17:21 Відповісти
лучше не скажешь
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29.09.2022 17:21 Відповісти
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29.09.2022 17:22 Відповісти
Скоро цей почесний обов'язок буде закріплений в недоконстітуції недострани підоРашії.
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29.09.2022 17:23 Відповісти
паРАША і ніяк інакше!
повне відображення як сутності, так і зовнішності!
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29.09.2022 17:52 Відповісти
бггггг )))
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29.09.2022 17:23 Відповісти
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29.09.2022 17:24 Відповісти
Але варто знати те що кожна людина колись помре. Тільки ці рашисти якби не було війни могли б дожити до років 60-70 в середньому . А зараз в них така доля щоб загинути за путіна.
І чому бояться померти коли вони такі сміливі? Це ж престижно в Росії здохнути для того щоб жив путін.
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29.09.2022 17:24 Відповісти
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29.09.2022 17:24 Відповісти
Обязанность всех граждан рф - умереть в Украине? Дома пусть дохнут и воняют.
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29.09.2022 17:24 Відповісти
Всех, так всех)
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29.09.2022 17:25 Відповісти
Якщо москаль зі зброєю перетнув кордон з Україною то має здохнути.
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29.09.2022 17:27 Відповісти
Трохи перефразую цитату з відомого фільма:

Выбирай жизнь. Выбирай работу. Выбирай карьеру. Выбирай семью. Выбирай большие телевизоры, стиральные машины, автомобили, смартфоны, электрические консервные ножи. Выбирай хорошее здоровье, низкий уровень холестерина и стоматологическую страховку. Выбирай недвижимость и аккуратно выплачивай взносы. Выбери свой первый дом. Выбирай своих друзей. Выбери себе курорт и шикарные чемоданы. Выбери костюм-тройку лучшей фирмы из самого дорогого материала. Выбери набор «Сделай сам», чтобы было чем заняться воскресным утром. Выбирай диван, чтобы развалиться на нем и смотреть отупляющее шоу, набивая своё брюхо помойной едой. Выбери загнивание в конце всего, ********* последнее в жалком доме, когда не остаётся ничего, кроме удивления, что это за эгоистичные ублюдки, которых ты породил, чтобы заменить ими самого себя. Выбирай будущее. Выбирай жизнь… Но зачем мне все это? Я не стал выбирать жизнь… Я выбрал кое-что другое… Причины? Какие могут быть причины, когда можно умереть на Украине?
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29.09.2022 17:27 Відповісти
Харош, фильм "На игле", я еще и книгу читал...
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29.09.2022 22:57 Відповісти
Аналогічно, є навіть у домашній бібліотеці - "помаранчева серія" альтернативи, видавництво АСТ, 2003 року
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30.09.2022 03:08 Відповісти
Хочеш,не хочеш,а прийдеться,це обов"язок всіх лаптєногих - Здохнути за плєшивого В Україні...
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29.09.2022 17:28 Відповісти
Рашист померти може лише на рассєї, в Україні він здихає!
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29.09.2022 17:31 Відповісти
Дохніть на сросєє, чмобікі
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29.09.2022 17:33 Відповісти
как говорил великий пу нравиться не нравиться...
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29.09.2022 17:34 Відповісти
1) Бажано, щоби всі. 2) Краще - не в Україні, а вдома - в рідному х*йлостані.
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29.09.2022 17:35 Відповісти
Кацапи для вас є вихід, берете вила, травмати, вогнепальну зброю хто де знайде і вирізаєте свою верхівку, всю. ***** з поплічниками й личинками та коханками, своїх зірок, інтелігенція ваша також інфікована. Сама доля вас притисла до дна черевиком, або ви скинете свої кайдани й закінчете війну, або вона вас розчавить.
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29.09.2022 17:40 Відповісти
Культ смерти как основная идеология.
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29.09.2022 17:40 Відповісти
кацап по своїй природі то генетичний раб
раби підло здихають за рабовласника
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29.09.2022 17:44 Відповісти
И шо холопам непонятно?
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29.09.2022 17:44 Відповісти
Oбязанность крепостного поголовья кацапсин, сдохнуть в придорожной канаве:
Zа золотой унитаз Путлера !
Zа дворец для уточки Медведева !
Zа пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
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29.09.2022 17:47 Відповісти
Тупой скот должен покорно идти на бойню. Так было, столетиями, так есть и так будет. Скот он везде скот.
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29.09.2022 17:54 Відповісти
А ты, скот два майора - ефрейтора, с ограниченным словарным запасом и мышлением российского холуя, который постоянно меняет свои ник и флаг, почему не идёшь сдохнуть в Украине? Ты диарейный сцикун? Или ты, скот сцикливо - диарейный?
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29.09.2022 17:52 Відповісти
Я не хочу умирать за ***** - надо Федя; Надо
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29.09.2022 18:01 Відповісти
чому мені так смішно, хочв це нефіга не до сміху....
Бо це приїде вбивати і калачики наших людей...
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29.09.2022 18:31 Відповісти
Трохи холодного душу на цю тему, бо нічого смішного тут, на жаль, нема...

https://t.me/babchenko77
Казахстан вчера оприлюднил - блин, вот сходу не могу уже найти замену на русском - данные по пересечению границы. За время объявления мобилизации в Казахстан въехали 98.000 россиян.
Выехали шестьдесят четыре тысячи.
Финляндия вчера заявила о том, что за прошедшие сутки в страну въехало семь с половиной тысяч россиян. А выехало, к слову - три с половиной.
Всего за неделю мобилизации в Финляндию въехало 43 тысячи, выехало 22,6.
На пике, который пришелся на выходные, ну, пусть будет пять тысяч положительного сальдо на въезд.
Эта лавочка закрывается - Финляндия заявила о том, что не хочет больше быть транзитной страной и закрывает границу для русских.
В Грузию, где, если читать Твиттер, прям ужас-ужас, столпотворение и половина России - за сутки въезжает 10 тысяч человек. Всего МВД Грузии заявляет, что в страну за неделю мобилизации въехало 53 тысячи россиян. Шестьдесят процентов из них уже выехало обратно - заявляет МВД Грузии - и смысла закрывать границу нет.
В Евросоюз по данным ВВС, которые приводят статистику пограничного агентства Frontex, въехало 66 тысяч россиян. Всего же с февраля 2022 въехало 1,3 миллиона. Выехало 1,27 миллиона.
За все время во все страны - давайте возьмем по максимуму с запасом в две головы - пусть будет аж невероятные четверть миллиона выехавших.
Знаете, сколько это будет от ста сорока миллионов?
Ноль целых восемнадцать сотых процента. Давайте циферками, так нагляднее - 0,18. Или 0,1 если обрезать до десятых.
Одна. Десятая. Процента.
Это даже не статистическая погрешность.
В реальном, а не математическом мире, это просто несуществующие цифры.
Доля мужского населения России составляет 67 миллионов человек. Давайте отметем половину молодых и старых. Мобрессурс - миллионов тридцать. Лукашенко вот говорит о двадцати пяти миллионах мобилизационного ресурса мужского населения призывного возраста.
Это ноль тридцать семь процента.
В циферках - 0,3 процента.
Они даже сбежать не могут.
Они не в состоянии даже массово бежать от мобилизации, чтобы не убивать украинцев.
Нет никакого массового бегства россиян от войны.
Оно существует только в твиттере.
Только в головах розовощекого идиота, русского либерала, который все еще верит в какающих бабочками пони на радуге и русских, способных принимать самостоятельные решения. Этот нарратив ему нужен только для одного - отмыться самому, писать постики про то, что «вот видите, мы еще не все конченные!»
Нет. Все. Конченные.
Ну, точнее на 99,88 процентов, если быть совсем точным.
За восемь месяцев на две страны нашлось только два человека, которые с оружием в руках дали отпор гестаповцам - один в Беларуси, помните, перестрелял ментов, и один вчера в оркостане в военкомате.
Два человека от ста сорока миллионов - тут уж проценты высчитывайте сами.
А массово они будут ныть, снимать ролики про ржавые автоматы - но идти, идти, идти в военкоматы и ехать на войну.
Рейх кристаллизовался. Всё. Кристаллизация произошла.
Никогда не думал, что соглашусь с Лукашенко - но тут он абсолютно прав. В данный момент этот мужик обитает в реальности. Ну, да, уехало у тебя пару сотен тысяч, и что?
Тем более, что да, не найдя себе такого уровня жизни, как в Москве, помыкавшись без работы и документов по тем, кого они называли урюками и сдавали квартиры только славянам, большая часть из них потом вернется обратно.
Они поставят в строй сотни тысяч. А потом миллионы.
И к этому надо быть готовым.
Надо начинать готовится уже сейчас.
Эйфория от успеха на Харьковщине, окончательно ушедший страх перед толпой алкоголиков и пришедшая на его место вера в себя, безусловно, имеет ключевую важность. Это психологический перелом в войне.
Но пренебрежительное отношение к миллионным ордам одичалых никогда до добра не доводит.
Жить нужно все-таки в реальности.
Извините за холодный душ.
Ваш Дед.
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29.09.2022 18:10 Відповісти
много грузин, которые имеют двойное гражданство возвращаются в Грузию, это часть въезжающих, остальные транзитом или останутся.
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29.09.2022 18:23 Відповісти
"Вапще нихачу умерать в Украине! В совольёва по телеку фтыкать так хорошо было, так душевно, по-домашнему!"
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29.09.2022 18:11 Відповісти
Просто шокируют кацапы. Прямо у них на глазах есть целая куча безработных и физически крепких военнообязанных как сыновья депутатов и пропагандистов. Просто везде люди с хорошим здоровьем и подходящего возраста, не имеющие депутатской корочки и не работающие на пропаганду. Призывай по самое не хочу и отправляй на фронт. Кстати, призыв женщин тоже идет. Всратая дочурка путина как раз сюда подходит. Пускай перевязывает раненых на фронте, вперед!

А эти кацапы вместо САМОЙ ЛОГИЧНОЙ фразы: "Я пойду воевать, когда рядом со мной будет сын Володина или Соловьева", на которую нет и не может быть ответа, они терпят как послушные рабы. Я специально посмотрел выступления командиров и стадо орков. Как можно это терпеть? Я и любой мой знакомый просто сразу же бы вышли из строя и заявили эту претензию, затыкая рот какому-то полкану и другому сброду.
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29.09.2022 18:18 Відповісти
Це ще раз доказує що треба думати коли на виборах даеш голос свій, а в випадку россії там взагалі кожних 3 роки мають бути ******** і переобрані президенти!
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29.09.2022 18:30 Відповісти
"Я не хочу умирать на Украине" Джерело: https://censor.net/ua/v3370467
.. .
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29.09.2022 19:23 Відповісти
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29.09.2022 21:20 Відповісти
Приємно що вони вірять в ЗСУ Вже кудись поділося їхнє "ми непабедиммие", "русские всех победют", вже всі розуміють що ЗСУ - СИЛА!
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29.09.2022 20:16 Відповісти
Тут даже комментировать нечего. Умереть на чужой земле неся другим народам рабство - истинная "военная доблесть" срусских.
Я с ватой когда-то беседовал, и спрашивал как же "Севастополь - годдость срусских моряков", ведь не было ни одной войны в истории рашаимперии+сссра, где бы Севастополь выстоял - всегда его сдавали. Начиналось "бешенство ватки".
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29.09.2022 21:32 Відповісти
Вечное:
Дворяне, банкиры, попы и купечество,
В поход обряжая Тимох и Ерём,
Вопили: «За веру, царя и отечество
Умрем! Умрем! Умрем!».
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29.09.2022 21:54 Відповісти
Больной, не занимайтесь самолечением! Врач сказал в морг, значит в морг!
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29.09.2022 21:56 Відповісти
йолки так от чому вони так Україну не ******* і знищити хочуть, бо вони мусять тут вмирати)))...
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29.09.2022 22:03 Відповісти
...нравицца, не нравицца
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30.09.2022 06:27 Відповісти
В них, що так в Конституції й написано, що це їх обов'язок помирати виключно в Україні? Диво дивне … Може референдум якись організувати, хай помирають у іншому місці…
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30.09.2022 06:45 Відповісти
 
 