"Я не хочу умирать на Украине", - "Это обязанность всех граждан РФ", - фрагмент розмови чмобіка і представника військомату. ВIДЕО
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В мережі опублікований фрагмент аудіозапису начебто телефонної розмови чмобіка (ред. - частково мобілізованого) та представника військомату, яка говорить, що померти в Україні це обов’язок кожного росіянина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, розмова починається з питання чмобіка про його дії після отримання повістки.
"Я не хочу умирать на Украине", - каже він, отримавши інструкції, і чує у відповідь: "Это обязанность всех граждан Российской Федерации".
Топ коментарі
+52 Олександр Дніпро
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+44 Evgen Karpov
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+30 Bel Amor
показати весь коментар29.09.2022 17:21
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Будь ласка, зачекайте...
повне відображення як сутності, так і зовнішності!
І чому бояться померти коли вони такі сміливі? Це ж престижно в Росії здохнути для того щоб жив путін.
Выбирай жизнь. Выбирай работу. Выбирай карьеру. Выбирай семью. Выбирай большие телевизоры, стиральные машины, автомобили, смартфоны, электрические консервные ножи. Выбирай хорошее здоровье, низкий уровень холестерина и стоматологическую страховку. Выбирай недвижимость и аккуратно выплачивай взносы. Выбери свой первый дом. Выбирай своих друзей. Выбери себе курорт и шикарные чемоданы. Выбери костюм-тройку лучшей фирмы из самого дорогого материала. Выбери набор «Сделай сам», чтобы было чем заняться воскресным утром. Выбирай диван, чтобы развалиться на нем и смотреть отупляющее шоу, набивая своё брюхо помойной едой. Выбери загнивание в конце всего, ********* последнее в жалком доме, когда не остаётся ничего, кроме удивления, что это за эгоистичные ублюдки, которых ты породил, чтобы заменить ими самого себя. Выбирай будущее. Выбирай жизнь… Но зачем мне все это? Я не стал выбирать жизнь… Я выбрал кое-что другое… Причины? Какие могут быть причины, когда можно умереть на Украине?
раби підло здихають за рабовласника
Zа золотой унитаз Путлера !
Zа дворец для уточки Медведева !
Zа пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
Бо це приїде вбивати і калачики наших людей...
https://t.me/babchenko77
Казахстан вчера оприлюднил - блин, вот сходу не могу уже найти замену на русском - данные по пересечению границы. За время объявления мобилизации в Казахстан въехали 98.000 россиян.
Выехали шестьдесят четыре тысячи.
Финляндия вчера заявила о том, что за прошедшие сутки в страну въехало семь с половиной тысяч россиян. А выехало, к слову - три с половиной.
Всего за неделю мобилизации в Финляндию въехало 43 тысячи, выехало 22,6.
На пике, который пришелся на выходные, ну, пусть будет пять тысяч положительного сальдо на въезд.
Эта лавочка закрывается - Финляндия заявила о том, что не хочет больше быть транзитной страной и закрывает границу для русских.
В Грузию, где, если читать Твиттер, прям ужас-ужас, столпотворение и половина России - за сутки въезжает 10 тысяч человек. Всего МВД Грузии заявляет, что в страну за неделю мобилизации въехало 53 тысячи россиян. Шестьдесят процентов из них уже выехало обратно - заявляет МВД Грузии - и смысла закрывать границу нет.
В Евросоюз по данным ВВС, которые приводят статистику пограничного агентства Frontex, въехало 66 тысяч россиян. Всего же с февраля 2022 въехало 1,3 миллиона. Выехало 1,27 миллиона.
За все время во все страны - давайте возьмем по максимуму с запасом в две головы - пусть будет аж невероятные четверть миллиона выехавших.
Знаете, сколько это будет от ста сорока миллионов?
Ноль целых восемнадцать сотых процента. Давайте циферками, так нагляднее - 0,18. Или 0,1 если обрезать до десятых.
Одна. Десятая. Процента.
Это даже не статистическая погрешность.
В реальном, а не математическом мире, это просто несуществующие цифры.
Доля мужского населения России составляет 67 миллионов человек. Давайте отметем половину молодых и старых. Мобрессурс - миллионов тридцать. Лукашенко вот говорит о двадцати пяти миллионах мобилизационного ресурса мужского населения призывного возраста.
Это ноль тридцать семь процента.
В циферках - 0,3 процента.
Они даже сбежать не могут.
Они не в состоянии даже массово бежать от мобилизации, чтобы не убивать украинцев.
Нет никакого массового бегства россиян от войны.
Оно существует только в твиттере.
Только в головах розовощекого идиота, русского либерала, который все еще верит в какающих бабочками пони на радуге и русских, способных принимать самостоятельные решения. Этот нарратив ему нужен только для одного - отмыться самому, писать постики про то, что «вот видите, мы еще не все конченные!»
Нет. Все. Конченные.
Ну, точнее на 99,88 процентов, если быть совсем точным.
За восемь месяцев на две страны нашлось только два человека, которые с оружием в руках дали отпор гестаповцам - один в Беларуси, помните, перестрелял ментов, и один вчера в оркостане в военкомате.
Два человека от ста сорока миллионов - тут уж проценты высчитывайте сами.
А массово они будут ныть, снимать ролики про ржавые автоматы - но идти, идти, идти в военкоматы и ехать на войну.
Рейх кристаллизовался. Всё. Кристаллизация произошла.
Никогда не думал, что соглашусь с Лукашенко - но тут он абсолютно прав. В данный момент этот мужик обитает в реальности. Ну, да, уехало у тебя пару сотен тысяч, и что?
Тем более, что да, не найдя себе такого уровня жизни, как в Москве, помыкавшись без работы и документов по тем, кого они называли урюками и сдавали квартиры только славянам, большая часть из них потом вернется обратно.
Они поставят в строй сотни тысяч. А потом миллионы.
И к этому надо быть готовым.
Надо начинать готовится уже сейчас.
Эйфория от успеха на Харьковщине, окончательно ушедший страх перед толпой алкоголиков и пришедшая на его место вера в себя, безусловно, имеет ключевую важность. Это психологический перелом в войне.
Но пренебрежительное отношение к миллионным ордам одичалых никогда до добра не доводит.
Жить нужно все-таки в реальности.
Извините за холодный душ.
Ваш Дед.
А эти кацапы вместо САМОЙ ЛОГИЧНОЙ фразы: "Я пойду воевать, когда рядом со мной будет сын Володина или Соловьева", на которую нет и не может быть ответа, они терпят как послушные рабы. Я специально посмотрел выступления командиров и стадо орков. Как можно это терпеть? Я и любой мой знакомый просто сразу же бы вышли из строя и заявили эту претензию, затыкая рот какому-то полкану и другому сброду.
.. .
Я с ватой когда-то беседовал, и спрашивал как же "Севастополь - годдость срусских моряков", ведь не было ни одной войны в истории рашаимперии+сссра, где бы Севастополь выстоял - всегда его сдавали. Начиналось "бешенство ватки".
Дворяне, банкиры, попы и купечество,
В поход обряжая Тимох и Ерём,
Вопили: «За веру, царя и отечество
Умрем! Умрем! Умрем!».