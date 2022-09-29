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ЗСУ (5696) дрони (2467)

Українські воїни ліквідовують окупанта за допомогою дрона. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапили кадри, на яких українські воїни за допомогою дрона ліквідують російського окупанта.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширюється у мережі.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+45
А щоб не говорили , що українці не гуманни
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29.09.2022 20:07
+34
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29.09.2022 20:18
+27
Та той і так доходяга був. Дарма "конфєтку" витратили.
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29.09.2022 20:02
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Та той і так доходяга був. Дарма "конфєтку" витратили.
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29.09.2022 20:02 Відповісти
А щоб не говорили , що українці не гуманни
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29.09.2022 20:07 Відповісти
"Конфетку" жалко на такой кизяк тратить
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29.09.2022 20:14 Відповісти
Домахався кацап
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30.09.2022 00:42 Відповісти
Доходяга, или нет, а жигули подарил родственникам алкашам !
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29.09.2022 20:29 Відповісти
Це той випадок коли навіть жук розумніший за кацапа Бо жук перевернутий на спину прикидається дохлим. Кацап це не усвідомив і був знищений роботом.
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29.09.2022 22:22 Відповісти
Не подорував, бо від нього нічого не залишилось, а нема тіла - нема і жигулів
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29.09.2022 22:34 Відповісти
Д=Дезінтеграція
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29.09.2022 20:34 Відповісти
Ні-ні... яка наочність, воно того варте
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29.09.2022 21:57 Відповісти
файно, дуже файно
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29.09.2022 20:04 Відповісти
і головне ніяких тобі +18
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29.09.2022 20:13 Відповісти
З нього лайно і так майже все витікло..... ну нехай буде ...ще б родним його показати....
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29.09.2022 20:06 Відповісти
Як каже нарідна мудрість: на безриб"ї і рак-риба
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29.09.2022 22:16 Відповісти
Хіба там є, що показувати?)))
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30.09.2022 05:47 Відповісти
удар милосердия для чмобика.
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29.09.2022 20:06 Відповісти
А что это так бумкнуло? Это мой зеленый воздушный шарик?
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29.09.2022 20:06 Відповісти
зеленый?!
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29.09.2022 20:11 Відповісти
Точно, попутал. На самом деле было так: "Ой! Что это так бумкнуло? Не мог же я один наделать столько шума!" И уже дальше про шарик. Старею
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29.09.2022 20:22 Відповісти
к кабзону....
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29.09.2022 20:06 Відповісти
Даже ДНК на ладу не с чего нашкрябать.
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29.09.2022 20:12 Відповісти
кастрация гуманным способом
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29.09.2022 20:15 Відповісти
Очєнь очєнь очєнь...жалка *********...
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29.09.2022 20:15 Відповісти
точно...Тре було поближче до кацапа підлетіти і лопастями коптера по горлянці... вжжжик!
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29.09.2022 22:18 Відповісти
misericordia
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29.09.2022 20:18 Відповісти
Якісь VIP-окупант шоб на ньго цілу бомбу тратити. Треба його бабі , яка автівку получить, виставити рахунок.
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29.09.2022 20:18 Відповісти
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29.09.2022 20:18 Відповісти
что-то громко бумкнуло для вога. походу был гранатами затарен по самое небалуй.
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29.09.2022 20:21 Відповісти
Дозаглядувавсі!
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29.09.2022 20:25 Відповісти
Марк Хемілл (Люк Скайуокер) збирає кошти на "Армію дронів" для ЗСУ.
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29.09.2022 20:26 Відповісти
Клас! Зараз усі гіки світу скинуться йому!
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29.09.2022 20:38 Відповісти
Коли персонаж (і актор), якого любиш вже давно, раптом виявляється ще й просто благородною достойною людиною - серце співає.
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29.09.2022 20:41 Відповісти
КРАССИВО
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29.09.2022 20:32 Відповісти
Тост:
Щоб на концерті у Кобзона побільшала фан-зона!
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29.09.2022 20:37 Відповісти
С дрона б краще листівки про здачу в плен розкидували...
Зараз оркам вже зрозуміло що їх закидують сюди тільки для вбивства...
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29.09.2022 20:37 Відповісти
Знаю трьох яких силоміць погнали на Піски через дружин/батьків, так ось, їх туди заганяють та по периметру стрільці-наглядачі стежать за ними(є інфа що більшість - кадирівці).
Хто не пішов в атаку - самі б'ють і навіть стріляють.

Тобто хто лишився с сім'ями та не виїхав придумали як вбити...

думайте навіщо це робиться...
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29.09.2022 20:41 Відповісти
Schön!
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29.09.2022 20:44 Відповісти
Ну, таке... У нас за все те москальське зло кров кипить, потребує помсти.
Тож ніхто з нас не буде сумувати за цим клятим окупантом і вбивцею, який прийшов на нашу землю нас вбивати, і якого вже пораненим було добито.
Це як би жертва не співчувала болю гвалтівника, у якого в процессі злочину схопив би апендицит, і він потребував би негайної медичної допомоги, аби вижити.
Але ж у наївних західниїх ельфів трохи дивна точка бачення на такі речі. Я б радив пану Штірліцу, який росшарив це відео, не травмувати дитячу психику європейців. Комменти в твітері під цим відео саме це і доводять.
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29.09.2022 20:44 Відповісти
А звідки інфа, що то поранений? Швидше за все в дупу п'яний.
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29.09.2022 21:20 Відповісти
Так красиво. По домашнему... Транслировать ето на всех разейских каналах. Пускай мамаша увидит смерть своего сына онлайн
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29.09.2022 20:45 Відповісти
Навіть і не сумнівайтесь, що починаючи з завтра ********* це відео буде крутити постійно.
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29.09.2022 20:46 Відповісти
Постоянно обрывают видео на самом интересном
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29.09.2022 20:46 Відповісти
На повному відео йому ногу відірвало і він подихає
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29.09.2022 22:39 Відповісти
Там йому і так ***** була... Подло как то...
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29.09.2022 20:47 Відповісти
То поплач !
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29.09.2022 22:27 Відповісти
Оно конечно здорово, и приятно несколько раз пересмотреть. Но не жирно ли будет по гранате на одного раненого орка? Может пусть бы догнивал там...
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29.09.2022 20:50 Відповісти
Фокус с исчезновением.
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29.09.2022 20:51 Відповісти
Вдале полювання на - мобілізайця . .
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29.09.2022 21:11 Відповісти
Это красиво!
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29.09.2022 21:18 Відповісти
В клочья...
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29.09.2022 21:25 Відповісти
Ипать , гавану прямо впасть , покури.
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29.09.2022 21:26 Відповісти
я давно зрозумів що дрон або квадрокоптер в полон орків не беруть
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29.09.2022 21:31 Відповісти
Эта мразь убивала наших ребят? ну так на него и конфетки не жалко!
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29.09.2022 21:40 Відповісти
Воно вже додихало, навіщо було на це ********* тратити?
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29.09.2022 21:45 Відповісти
Красотіщєєє... Переглянув чотири рази. Перегляну ще й вп'яте.
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29.09.2022 21:51 Відповісти
well done
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29.09.2022 22:23 Відповісти
нова пошта...завжди вчасно.
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29.09.2022 22:39 Відповісти
"Расплескалося гoвнo, расплескалось
По окопу, блиндажу, по земле.." 💩
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30.09.2022 12:31 Відповісти
Так выглядит ДЕМАТЕРИАЛИЗАЦИЯ.
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30.09.2022 12:53 Відповісти
 
 