Українські воїни ліквідовують окупанта за допомогою дрона. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережу потрапили кадри, на яких українські воїни за допомогою дрона ліквідують російського окупанта.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширюється у мережі.
Топ коментарі
+45 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар29.09.2022 20:07
+34 govtva
показати весь коментар29.09.2022 20:18
+27 Ростислав Ланшин
показати весь коментар29.09.2022 20:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Щоб на концерті у Кобзона побільшала фан-зона!
Зараз оркам вже зрозуміло що їх закидують сюди тільки для вбивства...
Хто не пішов в атаку - самі б'ють і навіть стріляють.
Тобто хто лишився с сім'ями та не виїхав придумали як вбити...
думайте навіщо це робиться...
Тож ніхто з нас не буде сумувати за цим клятим окупантом і вбивцею, який прийшов на нашу землю нас вбивати, і якого вже пораненим було добито.
Це як би жертва не співчувала болю гвалтівника, у якого в процессі злочину схопив би апендицит, і він потребував би негайної медичної допомоги, аби вижити.
Але ж у наївних західниїх ельфів трохи дивна точка бачення на такі речі. Я б радив пану Штірліцу, який росшарив це відео, не травмувати дитячу психику європейців. Комменти в твітері під цим відео саме це і доводять.
По окопу, блиндажу, по земле.." 💩