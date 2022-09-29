Мобілізовані росіяни влаштували між собою бійку. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, на якому мобілізовані росіяни влаштували бійку між собою.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри бійки поширюються у соцмережах.

"Мобілізовані громадяни Росії ще не потрапивши на фронт, вже почали воювати... один з одним. Тотальне свавілля одним словом. І це керівництво, яке не в змозі організувати елементарні мобілізаційні заходи, намагалося відновити радянську імперію", - зазначається у повідомленні.