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Мобілізовані росіяни влаштували між собою бійку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі з’явилося відео, на якому мобілізовані росіяни влаштували бійку між собою.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри бійки поширюються у соцмережах.

"Мобілізовані громадяни Росії ще не потрапивши на фронт, вже почали воювати... один з одним. Тотальне свавілля одним словом. І це керівництво, яке не в змозі організувати елементарні мобілізаційні заходи, намагалося відновити радянську імперію", - зазначається у повідомленні. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+67
Скоты на скотном дворе. Оруэлл завидует реальности.
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29.09.2022 20:35
+51
Та ні, потім вже часу не буде. Далі тільки в мішок
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29.09.2022 20:35
+35
Продовжуйте в тому ж дусі ...
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29.09.2022 20:36
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Та ні, потім вже часу не буде. Далі тільки в мішок
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29.09.2022 20:35 Відповісти
Проти цього біосміття треба робити ЯО, щоб не брудними руки
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30.09.2022 02:26 Відповісти
Скоты на скотном дворе. Оруэлл завидует реальности.
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29.09.2022 20:35 Відповісти
Продовжуйте в тому ж дусі ...
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29.09.2022 20:36 Відповісти
Быстрее бы им автоматы выдали. Хотя бы ржавые.
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30.09.2022 04:24 Відповісти
М-дя, какие ваенаслужащие, такая и драка.
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29.09.2022 20:36 Відповісти
За трехлинейку дерутся не охота в первый бой с палкой идти.
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29.09.2022 20:37 Відповісти
С палкой в жопе.
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29.09.2022 20:53 Відповісти
Даже побить не могут толком друг друга, куски дерьма. И с этими животными мы воюем. Это будет просто фарш.
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29.09.2022 20:38 Відповісти
не, че? перший там нормальний с правой
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29.09.2022 22:24 Відповісти
Шкода, що у них зброї мабуть ще немає.
Чи вже є?
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29.09.2022 20:39 Відповісти
дайте им оружие. скорей
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29.09.2022 20:39 Відповісти
Да уж, с таким отношением друг к другу...о каком боевом братстве можно говорить? Они же там сразу разделятся на духов, черпаков, дедов - и кто то кому то будет стирать портянки, а кто то кому то пробивать "лося"
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29.09.2022 20:40 Відповісти
Это неизбежно, как скрепы лаптесрана.
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29.09.2022 22:16 Відповісти
Це добре-потім будуть мачіть один одного на передовій...
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29.09.2022 20:41 Відповісти
Хороший тамада и конкурсы интересные))
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29.09.2022 20:43 Відповісти
не понял! Почему чмобам оружие сразу не выдали?
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29.09.2022 20:45 Відповісти
Им выдали
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29.09.2022 20:46 Відповісти
))) хрен там. Автоматы выдают перед самой границей, а б\к уже на территории Украины.
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29.09.2022 20:49 Відповісти
На смерть треба, ваньки, на смерть!
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29.09.2022 20:45 Відповісти
Я підтримую тих, хто є слабшою стороною російської громадянської війни, нехай це будуть 50% проти інших 50%, поки нікого не залишиться.
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29.09.2022 20:46 Відповісти
ФУ-***, чмобики , живут как свиньи , воюют как дебилы, и дружба у них как у скотов.
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29.09.2022 20:46 Відповісти
Убогая ШВАЛЬ бьёт морды друг другу, понимая, что все как последние ЛОХОПЕТЫ 20 лет голосовали за убогое ***** и мультики СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА!
БОЛЬШЕ! ВЫШЕ! ЯРЧЕ! СИЛЬНЕЕ! Бей по нескрепным яйцам!
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29.09.2022 20:47 Відповісти
Мультики Союзмультфильма как раз сейчас есть в любом количестве на выбор и в любое время. А они ностальгируют по временам, когда только раз в несколько дней в программе ТВ было что-то под названием "мультфильм" - и каждый раз это для детей был сюрприз, что именно покажут.
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29.09.2022 21:03 Відповісти
це тренування з рукопашного боя.
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29.09.2022 20:47 Відповісти
трясця його матері. ну що ви обговорюєте?
рашка набирає мясо. не вояк, не військо. Тупо мясо, аби ще подовжити, відтягнути програш.
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29.09.2022 20:50 Відповісти
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29.09.2022 20:51 Відповісти
Игра в Кальмара?
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29.09.2022 20:58 Відповісти
В ютуб, від реаліста. Радио НВ.
"Власть должна честно сказать, идёт миллион врагов".
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29.09.2022 21:00 Відповісти
Колись (перед розвалом Союзу) читав документ ДСП (для службового користування). А там - дані по національному складу сержантського офіцерського складу і прапорщиків Радянської армії.
По українцях:
55 % - сержантів
50 % - молодший та середній офіцерський склад
52 % - прапорщики
Це - ОСНОВА армії! А українці (згідно з останнім союзним переписом населення) складали тільки п'яту частину населення Союзу! (с) Яр Холодний
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29.09.2022 21:02 Відповісти
Поэтому это война дивизии сержантов против армии рядовых.
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29.09.2022 21:05 Відповісти
Та нехай, їм і так не довго залишилось https://www.youtube.com/watch?v=zjwRD95G85o
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29.09.2022 21:03 Відповісти
Вони правильно роблять, що роблять одне одного каліками до прибуття в Україну! Так у них є шанси залишитися живими!
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29.09.2022 21:08 Відповісти
Какая это на *** армия один зброд и командиры такие же
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29.09.2022 21:08 Відповісти
"Бойове злагодження" по-кацапськи.
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29.09.2022 21:12 Відповісти
Черти расейские проводят боевое слаживание..
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29.09.2022 21:13 Відповісти
__Айтишники в одном бараке с ЗК .Бизнесмены с сепаратистами . Всем есть о чем перетереть.
Фильм"Холодное лето 53го" отдыхает со своим сценарием... __
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29.09.2022 21:17 Відповісти
А кто их там тасовать будет рабов.
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29.09.2022 22:19 Відповісти
Правильной дорогой идёте товарищи.
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29.09.2022 21:19 Відповісти
Лучше бы они, конечно, с использованием огнестрела... А так - баловство одно...
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29.09.2022 21:21 Відповісти
Отличный материал для Гашека, или Воннегута... жаль не дожили 🤔
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29.09.2022 21:22 Відповісти
Из-за пакета сцепились!
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29.09.2022 21:33 Відповісти
Черговий раз бачу, як їбанутечмо примазало Оруела до уруцкай армії, яку само воно пройшло з держаком шуфлі у сраці при совку.................
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29.09.2022 21:37 Відповісти
нічого дивного адже кацапські чурбани б"ють пики іншим кацапським чурбанам
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29.09.2022 21:59 Відповісти
Бей своих, чтоб чужие боялись, вот это они правильно делают!
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29.09.2022 22:05 Відповісти
********** кавалерия. Лошади и шашки на подходе.
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29.09.2022 22:11 Відповісти
Коли на подвір'ї півні або качури влаштовують отаке, то примирюю їх морозилкою.
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29.09.2022 22:16 Відповісти
Это "нормальная" рабсейская армия.
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29.09.2022 22:20 Відповісти
головне щоб їх в один окоп
нам лекше буде
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29.09.2022 22:49 Відповісти
Я хоч і ненавиджу хароших ріцкіх, однак дуже рекомендую подивитися свіжий відос каца в ютубі, він розповідає з яким біосміттям прийдеться воювати пліч о пліч кацапским мобікам. Так що ці розборки мобіків -це ще квіточки.
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29.09.2022 23:02 Відповісти
невже "за бутылку водки" побились?
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30.09.2022 00:16 Відповісти
Может просто за бутылку, из под водки. Очередь не поделили.
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30.09.2022 00:47 Відповісти
Это боевое слаживание.
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30.09.2022 00:19 Відповісти
Дайте им ножи. Что они как девочки.
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30.09.2022 00:46 Відповісти
 
 