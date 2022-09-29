Мобілізовані росіяни влаштували між собою бійку. ВIДЕО
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У мережі з’явилося відео, на якому мобілізовані росіяни влаштували бійку між собою.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри бійки поширюються у соцмережах.
"Мобілізовані громадяни Росії ще не потрапивши на фронт, вже почали воювати... один з одним. Тотальне свавілля одним словом. І це керівництво, яке не в змозі організувати елементарні мобілізаційні заходи, намагалося відновити радянську імперію", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+67 Старый зольдат
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+51 Oleksandr Onys
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+35 Алекс Ростиков
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рашка набирає мясо. не вояк, не військо. Тупо мясо, аби ще подовжити, відтягнути програш.
"Власть должна честно сказать, идёт миллион врагов".
По українцях:
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Це - ОСНОВА армії! А українці (згідно з останнім союзним переписом населення) складали тільки п'яту частину населення Союзу! (с) Яр Холодний
Фильм"Холодное лето 53го" отдыхает со своим сценарием... __
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