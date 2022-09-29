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Воєнкоми міста Дербента у Дагестані заявили, що до військкоматів має з’явитися усе чоловіче населення міста. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі з’явилися кадри того, як військові комісари міста Дербент у Дагестані роблять оголошення, що до військкоматів має з’явитися усе чоловіче населення міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджується у соцмережах.
Глава Республіки Дагестан Сергій Меліков розкритиркував таку діяльність військових комісарів.
Топ коментарі
+85 Перехватчик
показати весь коментар29.09.2022 22:07
+81 Velykyj Lug
показати весь коментар29.09.2022 22:06
+59 аспм мпри
показати весь коментар29.09.2022 22:13
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Будь ласка, зачекайте...
А потім прийдуть чечени та запліднять їхніх дочок.
тож їх доля жити разом але у незалежних державах типа як чехі та словаки
Просто це ОДНОРАЗОВИЙ протимінний комплекс...
15 вересня, мабуть зараннє готуються до мобілізації, радуюцця.
У семейных окопах разместят,там и закопают.
протестующие сделают своё дело... Дагестан Вставай!!
а якщо воєнком кличе вже всіх мужиків,
то мабудь скоро тамтешні військові рф почнуть дохнути як в Україні