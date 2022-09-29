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Дагестан (69) мобілізація (1446)

Воєнкоми міста Дербента у Дагестані заявили, що до військкоматів має з’явитися усе чоловіче населення міста. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі з’явилися кадри того, як військові комісари міста Дербент у Дагестані роблять оголошення, що до військкоматів має з’явитися усе чоловіче населення міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджується у соцмережах.

Глава Республіки Дагестан Сергій Меліков розкритиркував таку діяльність військових комісарів. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Протести у Дагестані провокують українські спецслужби", - глава республіки Меліков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+85
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29.09.2022 22:07
+81
Гірше війни з кацапстаном може бути лише дружба з кацапстаном.
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29.09.2022 22:06
+59
Це вже крінж, чи ще ні? Російський протимінний комплекс Уран-6 підірвався на міні. Протимінний комплекс підірвався на міні))
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29.09.2022 22:13
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Гірше війни з кацапстаном може бути лише дружба з кацапстаном.
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29.09.2022 22:06 Відповісти
явиться ... со своим оружием и боеприпасами
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29.09.2022 23:14 Відповісти
та й підпалити військомат нах
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29.09.2022 23:42 Відповісти
И со своим врагом.
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30.09.2022 03:43 Відповісти
Когось це мені нагадало-всє жітєлі дєрєвні явіться в камєндатура на рєгістрація...
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29.09.2022 22:06 Відповісти
"Всем евреям явиться с вещами на перекрёсток улицы Мельникова и 9 Января".
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29.09.2022 22:33 Відповісти
І всі здохнуть в Україні.
А потім прийдуть чечени та запліднять їхніх дочок.
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29.09.2022 22:07 Відповісти
чеченцям, інгушам, дагестанцям та кабардинцям тре утворювати Об'єднані Кавказькі Емірати - низьку незалежних дружніх країн
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29.09.2022 23:48 Відповісти
Вони там рвуть один одного як собаки. Які емірати?
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29.09.2022 23:50 Відповісти
коли британці панували перською затокою то араби теж рвали один одного а коли усвідомили що нафти, газу та інвестицій вистачить на всіх то з'явились емірати
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30.09.2022 00:04 Відповісти
вони не тюрки не перси і не араби а самовитні але ж не один народ
тож їх доля жити разом але у незалежних державах типа як чехі та словаки
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30.09.2022 00:08 Відповісти
кадирівці поки мобіків запліднюють)))
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30.09.2022 17:45 Відповісти
Дочок? Їм потрібно в Карпати, у нас дуже симпатичні овечки! І вони про це знають і мріють.
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30.09.2022 19:03 Відповісти
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29.09.2022 22:07 Відповісти
Очень успішно получилось. Хотя, там от рождения помои и лапти....
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29.09.2022 22:19 Відповісти
Терміново на підвал. На пуйла наїхав.
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29.09.2022 22:07 Відповісти
правильно - усім разом з'явитись та спалити нахєр той військомат... як справжні чоловіки з гарячою кров'ю...
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29.09.2022 22:09 Відповісти
горді джігіти перетворяться на.........????????
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29.09.2022 22:12 Відповісти
Какие джигиты, просто овц@@бы. Они всегда ими были и останутся.
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29.09.2022 22:23 Відповісти
Це вже крінж, чи ще ні? Російський протимінний комплекс Уран-6 підірвався на міні. Протимінний комплекс підірвався на міні))
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29.09.2022 22:13 Відповісти
Все ж логічно-міна знешкоджена протимінним комплексом.
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29.09.2022 22:26 Відповісти
Не, ну цюж міну він "знешкодив" - усе логічно...
Просто це ОДНОРАЗОВИЙ протимінний комплекс...
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29.09.2022 22:26 Відповісти
Там міна була не тієї системи.
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29.09.2022 22:32 Відповісти
Кривизна земной поверхности.
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30.09.2022 11:17 Відповісти
Может он вообще до мины не доехал, сам развалился.
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30.09.2022 00:55 Відповісти
Російський протиракетний крейсер "Москва" був знищений ракетами. Так що "це ж було вже". І ще буде.
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30.09.2022 07:33 Відповісти
У всего есть свой пердел!
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30.09.2022 12:41 Відповісти
Спрацювала протипіхотна.
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01.10.2022 21:19 Відповісти
геноцид
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29.09.2022 22:14 Відповісти
Когда один военком призвал всех дагов.
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29.09.2022 22:15 Відповісти
Та у них там взагалі "вєсєло дєвкі пляшут": https://youtu.be/tgoeq1OTbOI

15 вересня, мабуть зараннє готуються до мобілізації, радуюцця.
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29.09.2022 22:18 Відповісти
Треба їм такуж овертюру зробити, тільки там повинно вказати: "перед HIMIRS- всі равні"...
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29.09.2022 22:21 Відповісти
https://photos.app.goo.gl/VkCtCvVGdyVr97Gp9
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29.09.2022 22:24 Відповісти
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29.09.2022 22:24 Відповісти
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29.09.2022 22:39 Відповісти
Ото молодец! А баб забыл,там санитарками,поварами,а их детишки будут патроны подносить.
У семейных окопах разместят,там и закопают.
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29.09.2022 22:19 Відповісти
Я думав, що розпад недоімперії розпочнеться з Чечні, або Татарстану, а виходить, що вже розпочався з Дагестану.
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29.09.2022 22:21 Відповісти
Как говорил мне один рабсеянин, манал я за олигархов воевать.
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29.09.2022 22:23 Відповісти
И военкома заберите с собой, нахрен он теперь нужен если всех призвали.
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29.09.2022 22:25 Відповісти
Таким заявлением военком играет на руку протестующим...
протестующие сделают своё дело... Дагестан Вставай!!
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29.09.2022 22:26 Відповісти
Когда-то там жили гордые и свободные люди...
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29.09.2022 22:28 Відповісти
Скоро в ********* станут очень востребованы операции по смене пола.Таиланд напрягся.
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29.09.2022 22:37 Відповісти
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29.09.2022 22:39 Відповісти
"за русь усрусь"
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29.09.2022 23:18 Відповісти
******* не розуміють що на мобілізацію прийшли лише жінки і дали люлей,
а якщо воєнком кличе вже всіх мужиків,
то мабудь скоро тамтешні військові рф почнуть дохнути як в Україні
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29.09.2022 22:42 Відповісти
Новости из дурдома.
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29.09.2022 22:49 Відповісти
Скоро в Рашке сезон сафари на военкомов откроют. Руслан Зинин только начал...
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29.09.2022 23:42 Відповісти
Дебилы, блин.
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29.09.2022 23:49 Відповісти
100% ці воєнкоми етнічні кацапи
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29.09.2022 23:58 Відповісти
Возможно даже этичные "дибилы" (воспитали в рашке новую национальность, вместо мозгов говно!). Это как при сссре - новая общность - "совеЦкие люди".
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01.10.2022 09:26 Відповісти
І шо воєнкомів ще не постріляли?
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30.09.2022 01:12 Відповісти
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30.09.2022 06:37 Відповісти
У мене є один старий приятель - аварець, який давно мешкає в Україні. Роки чотири тому запитав у нього: чи не їздив він до себе в Дагестан, ?. Він каже: так був недавно, там всі кажуть, що в Україні нацисти, фашисти.., ну я цих родичив послав на х#й і поїхав.
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30.09.2022 11:03 Відповісти
ЛУКАШЕНКО????
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30.09.2022 12:42 Відповісти
Житєлі дербєнта,якщо у вас виявилось гостре бажання здохнути В Україні,та бути прикопаним у посадці, (в крайньому випадку), то тоді ласкаво просимо в Україну. І своїх воєнкомів прихватіть...
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01.10.2022 16:09 Відповісти
 
 