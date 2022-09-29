Воєнкоми міста Дербента у Дагестані заявили, що до військкоматів має з’явитися усе чоловіче населення міста. ВIДЕО

У мережі з’явилися кадри того, як військові комісари міста Дербент у Дагестані роблять оголошення, що до військкоматів має з’явитися усе чоловіче населення міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджується у соцмережах.

Глава Республіки Дагестан Сергій Меліков розкритиркував таку діяльність військових комісарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Протести у Дагестані провокують українські спецслужби", - глава республіки Меліков