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Єдиний шлях нашої перемоги - витиснути Росію з нашої землі, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського наприкінці 218 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям. Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России.

Завтра – ще один день нашої боротьби, ще один день на шляху до перемоги. Чи буде він особливий для нас? Цей день стане ще одним кроком, який наблизить нас до безпеки та миру. До відновлення нашої територіальної цілісності. Бо заради цього воюють і працюють мільйони українців. Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. Ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії.

Сьогодні російська армія нанесла чергові підлі удари по мирних людях у Миколаєві: снаряд розірвався біля зупинки громадського транспорту. Є загиблі, поранені... Знову обстріли Харкова, Сумщини, жорстокий вогонь на Донбасі, на півдні України. Усе це можна зупинити лише в один спосіб: визволити. Поки Росія не прийшла, усюди на українській землі було нормальне життя. І коли Росія піде, коли ми її витиснемо, нормальне життя повернеться. Це єдиний шлях. Це шлях до нашої перемоги. Не можемо знати, скільки часу потрібно, щоб пройти цим шляхом. Але знаємо, що жодна російська маніпуляція і жоден російський злочин не здатні зіштовхнути нас із цього шляху", - заявив Зеленський.

Також дивіться: Зеленський до росіян: "Боритесь за своё! Не лезьте на нашу землю". ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
А шашлики коли?
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29.09.2022 22:19
+9
Найвеличніший лідер **********

намагається вмовити бійця

витиснути росію з нашої землі:
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29.09.2022 22:43
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А шашлики коли?
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29.09.2022 22:19 Відповісти
Таки да, в цій справі він неперевершений.
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29.09.2022 22:26 Відповісти
ЯК "перевершеним" може бути шизоїд??? Воно ж земакака, а не людина просто у принципі!!!
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29.09.2022 23:29 Відповісти
Єдиний шлях до перемоги - це розвал Росії на декілька дрібних держав.
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29.09.2022 22:32 Відповісти
ДУРКА за цим земакаком сумує! Сітка, ремені й галоперидол! І більше на вулицю не випускати навіть у наморднику цего шизоїда.
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29.09.2022 23:32 Відповісти
Сегодня не в футболке,видать отопление экономит на благо народа.
Но морду так и не выбрил, няма денег
на пенку для бритья.
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29.09.2022 22:33 Відповісти
Стиль называется "Жопа в кустах"
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29.09.2022 22:45 Відповісти
Не час зараз про шашлики згадувати. Всі все вже розуміють. Після війни дамо оцінку. Якщо виживемо.
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29.09.2022 22:33 Відповісти
Слово не горобець. Випустив - не спіймаєш.
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29.09.2022 22:36 Відповісти
Вы пойдете в бой с командиром, вероятным предателем, потому, что выяснять "не на часі"? Вот-вот.
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29.09.2022 22:47 Відповісти
Блд!!! А зараз не ЗРАДНИК гавнакамандующе тваридло?! Воно мацквє продалося у 1997-му, там 20+ років жило й дресироване!!!
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29.09.2022 23:28 Відповісти
І що ви пропонуєте робити у найближчі дні чи тижні? Може майдан організувати? Дебіли бл...
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29.09.2022 23:44 Відповісти
3.1416здіти - не мішки ворочати
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29.09.2022 22:19 Відповісти
Третя заповідь
Не згадуй імені Господа Бога твого даремно
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29.09.2022 22:20 Відповісти
Ми за це боремося з моменту отримання незалежності. А хто то був, коли казав, що ми один нарід і що має бути одна мова - російська. "Тот язык, на кором я разговариваю". І тоді та людина не жартувала, а говорила правду і навіть весь свій репертуал в "кварталі" і на кіностудії - виключно на російській.
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29.09.2022 22:20 Відповісти
Ето другоє.
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29.09.2022 22:23 Відповісти
Самый влиятельный еврей в мире фигни не скажет, особенно если поработали спичрайтеры. Конечно, единственный путь нашей победы - это полный развал Рашки, но москалям это говорить пока не надо, сюрприз будет.
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29.09.2022 22:26 Відповісти
"Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану"(с) - этот гундосый артист из офиса єрьмака продолжает шкодить Украине: https://www.youtube.com/watch?v=kd7cfZ1K1UM
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29.09.2022 22:26 Відповісти
А что бы их вытыснуты с нашей земли,надо воевать и стрелять по ихней земле,я не прав?
Пока их гражданские в безопасности,а наши под обстрелами войной это не назовёшь
Это как подставь вторую щеку
Они будут вечно со своей территории
детские садики обстреливать.
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29.09.2022 22:30 Відповісти
спочатку просрати третину, а потім розказувати як все відвоюємо
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29.09.2022 22:40 Відповісти
Зеля почитай Фон Клаузевица... будет полезно... с руснёй нужно только так....
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29.09.2022 22:40 Відповісти
Найвеличніший лідер **********

намагається вмовити бійця

витиснути росію з нашої землі:
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29.09.2022 22:43 Відповісти
А далі що? У сценаристів фантазії не вистачає? Земля вздовж кордону з Кацапами стане 40-50 км мертвою зоною, яку вони будуть засипати снарядами і пробувати знову зайти. Довго втримаємо?
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29.09.2022 22:51 Відповісти
Земакака кончений шизоїд... Витіснимо, приморозиться й буде ВІЧНА фуйня, як в Ізраіля... Це земакаку вішати треба негайно або за чаушеско відправляти, зегниди махом розбіжаться, а паРашії вигідно буде свого пупукіна вдавити, все на нього повісити й забратися у "сльозах" й шмарклях!
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29.09.2022 23:20 Відповісти
Неа!!-только тотальная Кострация рабсии!!!
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30.09.2022 00:46 Відповісти
Ну так шо "літаки летять, булемо всіх бомбить"? )
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30.09.2022 01:34 Відповісти
Единственный путь нашей победы ,пан зеленский, является аннигиляция РФ как государства и парад ВСУ на Красной площади.
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30.09.2022 01:34 Відповісти
Заткните его кто-нибудь!
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30.09.2022 05:56 Відповісти
а может быть "влиятельнейшему еврею (?) мира" по версии "Джерусалем Пост" пора сказать о том, что расия должна быть уничтожена как страна? может пора перестать записывать гнусавые ни о чем видосики и уничтожить керченский мост? может пора начать кошмарить саму расию так, чтобы все ее население начало бояться захода солнца? может пора... уже все меньше народа хочет смотреть общественное телевидение, где идет наполеонизация "величайшего"... народ все чаще вспоминает поездку "влиятельнейшего" в Изюм с дерьмаком, но без Залужного... очень много вопросов - от сдачи Херсона до правительственного саботажа оборонзаказа... но народ все помнит и обязательно очень скоро все напомнит "мудрейшему" и призовет его к ответу...
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30.09.2022 07:29 Відповісти
разгром полностью и гнать до мест дислокации быдлонасекомышей болот мацковии
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30.09.2022 07:58 Відповісти
Шлях вказувала-прочитати всес в.icтор.вид Москва,же сказано,що наша территор.називаеться Русь,а.их рассеянни народи,голядь,мордва.Чого,поц,не скажеш.Ми русичи!!ах,да,поц же не рус..
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30.09.2022 08:06 Відповісти
Если Украина в ближайшее время не избавиться от этого Оманского совкодрочера, пинчука, бени и всего ваЗЕлиновского Сброда быть беде...
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30.09.2022 08:27 Відповісти
Юг полностью продал ,почему отменил наступление на Херсон ? Сегодня опять сбросили контейнер с химическим оружием и почему сейчас не разрушают антоновский мост идёт пополнение , а ты сдерьмаком хвост поджал
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30.09.2022 08:39 Відповісти
Навіть якщо ми переможемо під керівництвом зрадників, Зеля все одно потім підпише капітуляцію.
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30.09.2022 09:03 Відповісти
 
 