Єдиний шлях нашої перемоги - витиснути Росію з нашої землі, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського наприкінці 218 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям. Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России.

Завтра – ще один день нашої боротьби, ще один день на шляху до перемоги. Чи буде він особливий для нас? Цей день стане ще одним кроком, який наблизить нас до безпеки та миру. До відновлення нашої територіальної цілісності. Бо заради цього воюють і працюють мільйони українців. Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. Ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії.

Сьогодні російська армія нанесла чергові підлі удари по мирних людях у Миколаєві: снаряд розірвався біля зупинки громадського транспорту. Є загиблі, поранені... Знову обстріли Харкова, Сумщини, жорстокий вогонь на Донбасі, на півдні України. Усе це можна зупинити лише в один спосіб: визволити. Поки Росія не прийшла, усюди на українській землі було нормальне життя. І коли Росія піде, коли ми її витиснемо, нормальне життя повернеться. Це єдиний шлях. Це шлях до нашої перемоги. Не можемо знати, скільки часу потрібно, щоб пройти цим шляхом. Але знаємо, що жодна російська маніпуляція і жоден російський злочин не здатні зіштовхнути нас із цього шляху", - заявив Зеленський.

Також дивіться: Зеленський до росіян: "Боритесь за своё! Не лезьте на нашу землю". ВIДЕО