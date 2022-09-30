Рятувальники визволяють жінку з-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У ДСНС опублікували відео порятунку з-під завалів багатоповерхівки заблокованої жінки у Миколаєві, куди у ніч на 30 вересня поцілила російська ракета.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рятувальна операція була проведена о 3.40.
У ніч на 30 вересня ворог завдав ракетного удару по спальному району Миколаєва. Внаслідок влучення боєприпасу сталось руйнування верхнього поверху десятиповерхового житлового будинку. В усіх поруч розташованих будівлях повилітали вікна, знищено чимало балконів. Жінку, яка була в будинку, заблокувало будівельними конструкціями.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Хорошим роликом был тот, когда кацапы не забирали свои трупы, которые гнили в хлорке без захоронения и кремации. Вот это сильно сработало. А еще лучшим роликом является их военный позор, который был доказан количеством контрактов после Армии-2022. Тут арабы и азиаты не хуже всех разбираются в этом вопросе. А показывать им убитых мирных граждан настолько же бесполезно, сколько показывать это бразильцам каким-нибудь. У них каждый день пострелушки по всей стране, чего им до этого.