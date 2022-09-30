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Рятувальники визволяють жінку з-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У ДСНС опублікували відео порятунку з-під завалів багатоповерхівки заблокованої жінки у Миколаєві, куди у ніч на 30 вересня поцілила російська ракета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рятувальна операція була проведена о 3.40.

У ніч на 30 вересня ворог завдав ракетного удару по спальному району Миколаєва. Внаслідок влучення боєприпасу сталось руйнування верхнього поверху десятиповерхового житлового будинку. В усіх поруч розташованих будівлях повилітали вікна, знищено чимало балконів. Жінку, яка була в будинку, заблокувало будівельними конструкціями. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: російська ракета влучила у 10-й поверх житлового будинку. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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эти кадры должны быть на мпровых тв каналах.особенно арабских и азиатских.их позиция важна. нам должны помогать не только только оружием но и морально.а арабские страны и финансово могут помочь.причем важна не сама сумма а сам факт . для раши это удар .
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30.09.2022 09:51 Відповісти
Арабы и азиаты не ценят человеческую жизнь. При строительство стадионов для ЧМ по футболу могло погибнуть до 10000 человек. И им плевать на это. Они вообще не мусульман за людей не считают, а гражданство никогда и никому не дают в принципе, чуть ли не лично глава государства вручную выписывает новое гражданство для тех, кто исключительно им нужен.

Хорошим роликом был тот, когда кацапы не забирали свои трупы, которые гнили в хлорке без захоронения и кремации. Вот это сильно сработало. А еще лучшим роликом является их военный позор, который был доказан количеством контрактов после Армии-2022. Тут арабы и азиаты не хуже всех разбираются в этом вопросе. А показывать им убитых мирных граждан настолько же бесполезно, сколько показывать это бразильцам каким-нибудь. У них каждый день пострелушки по всей стране, чего им до этого.
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30.09.2022 10:15 Відповісти
Путин, чтоб ты сдох, нет гнил медленно долго и больно. Тварь
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30.09.2022 09:52 Відповісти
Потрібно за кожного вбитого українця вбивати як мінімум трьох кацапів (виходячи із співвідношення населення 3:1)
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30.09.2022 10:18 Відповісти
 
 