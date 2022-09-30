УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8344 відвідувача онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
23 653 34
війна (56332) танк (1655) знищення (4098)

Танковий бій 3-ї окремої танкової бригади на східному напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У мережі опубліковані фрагменти бою бійців 3-ї окремої танкової бригади на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що зроблений з БПЛА, видно рух російського танка вздовж лісосмуги та розриви боєприпасів, випущених екіпажем української бронемашини. Два останні постріли українських бійців були влучними.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи ЗСУ разом з прикордонниками знищили три танки та 60 бійців росармії. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+41
Слава ЗСУ! Слава українським танкістам!
показати весь коментар
30.09.2022 10:25
+28
Танковая пушка стреляет 1-2км/с скорость снаряда, птур любой в 5-10 раз медленнее летит. Вроде почти всегда виден снаряд, если стреляют не из танка. Могут еще гаубицей прямой наводкой, но она тоже медленнее танковой пушки. Тут на 90% вжарили с танка и пробитие такое характерное как подкалиберный снаряд, а ракета заранее формирует струю и в воздухе больше взрывов. А также видно, как звуком землю подняли при первом выстреле. Тут вообще у кацапов не было шансов, просто порвали ванек на куски. Пускай их товарищи посмотрят и в следующий раз лучше просто выйдут из танка, снимут штаны, покажут сраку с флагштоком внутри и белым флагом, ну и получат за танк деньги на водку.
показати весь коментар
30.09.2022 10:34
+24
Schön!
показати весь коментар
30.09.2022 10:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Schön!
показати весь коментар
30.09.2022 10:21 Відповісти
ДератизаціЯ
показати весь коментар
30.09.2022 10:24 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава українським танкістам!
показати весь коментар
30.09.2022 10:25 Відповісти
А скрепи як розлітаються!
показати весь коментар
30.09.2022 18:51 Відповісти
Не бачу танкового бою, бачу стрільбу по танку, невідомо з чого, із засідки. Для бронемашини завеликий калібр та низька скорострільність.
показати весь коментар
30.09.2022 10:25 Відповісти
Какой вы привередливый.
Всё вам не так.
показати весь коментар
30.09.2022 10:29 Відповісти
Да , диванные мастера , языком махать всегда в первых рядах ....( и не только языком )
показати весь коментар
30.09.2022 10:50 Відповісти
Полностью готов с вами согласиться. Каждый мнит себя стратегом видя бой издалека. Именно издалека а не со стороны.
показати весь коментар
30.09.2022 11:19 Відповісти
Ну ти то, з окопу строчиш, говнюк
показати весь коментар
30.09.2022 13:40 Відповісти
Задрали ці вже редактори на ЦН. Ось що в оригіналі - Російський танк отримує кілька прямих влучань від українського танку і вибухає після влучання у боєкомплект. Танковий бій 3-ої окремої танкової бригади на Східному напрямку
показати весь коментар
30.09.2022 13:42 Відповісти
Танковая пушка стреляет 1-2км/с скорость снаряда, птур любой в 5-10 раз медленнее летит. Вроде почти всегда виден снаряд, если стреляют не из танка. Могут еще гаубицей прямой наводкой, но она тоже медленнее танковой пушки. Тут на 90% вжарили с танка и пробитие такое характерное как подкалиберный снаряд, а ракета заранее формирует струю и в воздухе больше взрывов. А также видно, как звуком землю подняли при первом выстреле. Тут вообще у кацапов не было шансов, просто порвали ванек на куски. Пускай их товарищи посмотрят и в следующий раз лучше просто выйдут из танка, снимут штаны, покажут сраку с флагштоком внутри и белым флагом, ну и получат за танк деньги на водку.
показати весь коментар
30.09.2022 10:34 Відповісти
Чем Вас не удовлетворила гибель рос.танка с экипажем?
показати весь коментар
30.09.2022 11:49 Відповісти
Я даже вышел покурить...
показати весь коментар
30.09.2022 13:22 Відповісти
А де я написав, що загибель рос. танку мене не влаштовує?
показати весь коментар
30.09.2022 13:38 Відповісти
хай Бог береже життя наших воїнів
показати весь коментар
30.09.2022 10:28 Відповісти
Орки вже почали вилазити з танка, і тут як раз прилетів контрольний постріл і тоді вони з феєрверком відправилися відразу на концерт гей-дуета кобзона та моісеєва
показати весь коментар
30.09.2022 10:34 Відповісти
Чарівно)))
показати весь коментар
30.09.2022 10:34 Відповісти
Башта полетіла на Марс.
показати весь коментар
30.09.2022 10:49 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
30.09.2022 10:57 Відповісти
за секунду до підриву ссавці почали вилазити з башти. Но нє фартануло. Навіть "гробовb1х" на Ладу не буде. Нема тіла - нема діла.
показати весь коментар
30.09.2022 11:03 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 13:45 Відповісти
на стугну похоже
показати весь коментар
30.09.2022 11:03 Відповісти
Красиво !

Иван-дурак, тебя в Украине ждет только смерть, подохнешь как собака и твой труп будут есть дикие животные. А так сидел-бы в своей выгребной яме расее пад радными бярезками, лакал-бы брагу, закусывал ягелем и играл-бы на балалайке своей обосранной марухе.
Хороший кацап - это дохлый кацап.
показати весь коментар
30.09.2022 11:04 Відповісти
Шашлик!!!
показати весь коментар
30.09.2022 11:07 Відповісти
И только ватник взмыл в небеса.
показати весь коментар
30.09.2022 11:07 Відповісти
Смерть КАЦАПОФАШИСТАМ !
показати весь коментар
30.09.2022 11:13 Відповісти
аж лапти испарились!!!
показати весь коментар
30.09.2022 11:43 Відповісти
Красиво! Душевно!
показати весь коментар
30.09.2022 13:02 Відповісти
Боже, яка красота! Дивився б і дивився.
показати весь коментар
30.09.2022 13:34 Відповісти
Слава нашим захисникам Дякую за те що ви Є Бережіть себе Переможемо
показати весь коментар
30.09.2022 13:43 Відповісти
Дзякую ЗСУ.
показати весь коментар
30.09.2022 20:16 Відповісти
Молодцы, побольше таких побед!
показати весь коментар
01.10.2022 08:36 Відповісти
Чиста, ідеальна, сонцесяйна, безкомпромісна, надихаюча, всеохоплююча, українська краса !
показати весь коментар
01.10.2022 09:18 Відповісти
 
 