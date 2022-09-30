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Танковий бій 3-ї окремої танкової бригади на східному напрямку. ВIДЕО
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У мережі опубліковані фрагменти бою бійців 3-ї окремої танкової бригади на східному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що зроблений з БПЛА, видно рух російського танка вздовж лісосмуги та розриви боєприпасів, випущених екіпажем української бронемашини. Два останні постріли українських бійців були влучними.
Топ коментарі
+41 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар30.09.2022 10:25
+28 Vlad Cheh
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+24 Алекс Ростиков
показати весь коментар30.09.2022 10:21
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Всё вам не так.
Иван-дурак, тебя в Украине ждет только смерть, подохнешь как собака и твой труп будут есть дикие животные. А так сидел-бы в своей выгребной яме расее пад радными бярезками, лакал-бы брагу, закусывал ягелем и играл-бы на балалайке своей обосранной марухе.
Хороший кацап - это дохлый кацап.