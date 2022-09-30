Танковий бій 3-ї окремої танкової бригади на східному напрямку. ВIДЕО

У мережі опубліковані фрагменти бою бійців 3-ї окремої танкової бригади на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що зроблений з БПЛА, видно рух російського танка вздовж лісосмуги та розриви боєприпасів, випущених екіпажем української бронемашини. Два останні постріли українських бійців були влучними.

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