УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8388 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
29 864 35
війна (56332) знищення (4098) Javelin (159)

Українські воїни знищують ворожий танк з ПТРК Javelin на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни за допомогою ПТРК Javelin знищили російський танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео пуску ракети з американського ПТРК опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення російського Т-72Б3М з ПТРК Javelin поблизу Гракового на Харківщині. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+75
показати весь коментар
30.09.2022 11:50
+48
Дуже радує, коли в кацапів підгорає.
показати весь коментар
30.09.2022 11:54
+33
Какая-то махровая антирасейщина.
показати весь коментар
30.09.2022 11:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.09.2022 11:50 Відповісти
Дуже радує, коли в кацапів підгорає.
показати весь коментар
30.09.2022 11:54 Відповісти
Яке приємне товариство! Навіть не встиг побачити висер, а він вже знищений
показати весь коментар
30.09.2022 12:05 Відповісти
САСАТЬ , КАЦАП !!!
показати весь коментар
30.09.2022 11:55 Відповісти
Геймер?
показати весь коментар
30.09.2022 11:56 Відповісти
дрочер))))
показати весь коментар
30.09.2022 11:58 Відповісти
танк дороже стоит
показати весь коментар
30.09.2022 11:56 Відповісти
якийсь простий американський парубок виготовий з любовю цей девайс, з однією мрією, щоб ним було зашкварено кацапський танк - так що ж ми будем через якісь 100к забирати мрію в хорошої людини ?
показати весь коментар
30.09.2022 12:12 Відповісти
Какая-то махровая антирасейщина.
показати весь коментар
30.09.2022 11:54 Відповісти
Проста татальная русафобія.
показати весь коментар
30.09.2022 11:57 Відповісти
файно задвинув, красиво
показати весь коментар
30.09.2022 12:40 Відповісти
И дарагая не узнает
Какой в танкиста был канец.
показати весь коментар
30.09.2022 11:55 Відповісти
кАнец был пАдгАревший
показати весь коментар
30.09.2022 12:01 Відповісти
Тут хтось виставляв таку фотку.
показати весь коментар
30.09.2022 12:08 Відповісти
https://t.me/riamelitopol/70575

ВСУ окружили россиян в Лимане "Вторая армия мира" бежит. Пытаются прорваться из котла.
Великая тактическая перегруппировка началась.
показати весь коментар
30.09.2022 12:01 Відповісти
карма з сафарі повертається
показати весь коментар
30.09.2022 12:46 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 12:03 Відповісти
І під кінець сюжету тітка з двору виглянула - мабуть "перевіряла якість та приймала роботу"!
показати весь коментар
30.09.2022 12:03 Відповісти
То не тітка. То боєць у шоломі.
показати весь коментар
30.09.2022 12:10 Відповісти
Ну - ОТ! "Усю малину спортив!"
показати весь коментар
30.09.2022 12:15 Відповісти
дивилась чи хлопцям додаткову порцію вареників накидати)))
показати весь коментар
30.09.2022 17:32 Відповісти
Украинская Народная забава - жарить аленятину, в закрытом мангале...
показати весь коментар
30.09.2022 12:11 Відповісти
файно
слава ЗСУ!
показати весь коментар
30.09.2022 12:57 Відповісти
Бийте, хлопці цю москальську сволоту. Бийте без жалю, з Вами Україна і господь Бог.
показати весь коментар
30.09.2022 13:40 Відповісти
Будьте прокляті всі кацапи без винятку,бо ви всі винні за десятки тисяч мирних українських громадян і за горе 6 млн біженців,за знищені домівки,за вбитих вами,рашистами,дітей!Вас треба знищити за агресію та зло,бо ви - рашисти,гірше фашистів,кажуть старі люди в окупації!Горіть в пеклі,нелюди ви усі!
показати весь коментар
30.09.2022 14:14 Відповісти
Слава Богу, красіво.
Хоч іноді бачимо що Джавелінами щось підбивають, ще б Стінгерами, а не Іглами збивали
б кацапів, то було б взагалі файно.
показати весь коментар
30.09.2022 15:47 Відповісти
Стінгери - "то на Новий Рік!". А Ігли - в України в "товарних кількостях" та власного виробництва/модернізації.

Але я думаю, що хлопці більше Іглами користуються, бо Ігла важить 10кг з пусковою трубою. А Стінгер - 16 кг з ПУ, наскільки я зрозумів.

А коли ти бігаєш по посадкам пєшкодралом - +6кг це важливо. Якщо вже щось тягти на собі (в 16 кг), то Іглу + 2 "мухи".

Звісно, все це теоретизування диванного генералісімуса.
показати весь коментар
03.10.2022 13:39 Відповісти
Це не тайна що Стінгер надійшіший і точніший за Іглу.
показати весь коментар
03.10.2022 15:35 Відповісти
Не думаю, що є хоч якийсь централізований наказ "спочатку витрачайте Ігли". Думаю, тут комплекс факторів. Все ж таки все це не ТРО роздають, а воно передусім поступає в кадрові частини ЗСУ, а там вже склалася ситуація, коли ротний своїм рішенням визначає де і які засоби застосовувати з наявних. І він достеменно знає - хто і як в нього чим звичний та краще користується.

Бачив декілька разів ролики, на яких сержант МТЗ, як добрий газда про свій город, розповідає: тут у мене Карли Густави (є 4 з 7 видів ***********), тут у мене НЛАВ, тут у мене РПГ-7, тут у мене заначені джавелінчики....

Тож, думаю, по мірі проходження все більшої кількості хлопців навчання в країнах НАТО - хлопці будуть обирати не Іглу, а Стінгер. Ну а зараз - маємо те, що маємо. І, звісно, Стінгери є. Навіть думки немає про те, що їх немає в мото-піхотних підрозділах.
показати весь коментар
03.10.2022 18:21 Відповісти
Сім місяців війни, а літаки кацапів збиваємо знову Іглами + скандали з бізнес партнером дЄрмака Шараповим який завідує всією зброєю для ЗСУ.
показати весь коментар
04.10.2022 00:19 Відповісти
 
 