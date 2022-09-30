29 864 35
Українські воїни знищують ворожий танк з ПТРК Javelin на Харківщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни за допомогою ПТРК Javelin знищили російський танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео пуску ракети з американського ПТРК опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+75 Олександр Дніпро
показати весь коментар30.09.2022 11:50
+48 Сергей Сергей b6462634
показати весь коментар30.09.2022 11:54
+33 Олег Кущ e096799b
показати весь коментар30.09.2022 11:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Какой в танкиста был канец.
ВСУ окружили россиян в Лимане "Вторая армия мира" бежит. Пытаются прорваться из котла.
Великая тактическая перегруппировка началась.
слава ЗСУ!
Хоч іноді бачимо що Джавелінами щось підбивають, ще б Стінгерами, а не Іглами збивали
б кацапів, то було б взагалі файно.
Але я думаю, що хлопці більше Іглами користуються, бо Ігла важить 10кг з пусковою трубою. А Стінгер - 16 кг з ПУ, наскільки я зрозумів.
А коли ти бігаєш по посадкам пєшкодралом - +6кг це важливо. Якщо вже щось тягти на собі (в 16 кг), то Іглу + 2 "мухи".
Звісно, все це теоретизування диванного генералісімуса.
Бачив декілька разів ролики, на яких сержант МТЗ, як добрий газда про свій город, розповідає: тут у мене Карли Густави (є 4 з 7 видів ***********), тут у мене НЛАВ, тут у мене РПГ-7, тут у мене заначені джавелінчики....
Тож, думаю, по мірі проходження все більшої кількості хлопців навчання в країнах НАТО - хлопці будуть обирати не Іглу, а Стінгер. Ну а зараз - маємо те, що маємо. І, звісно, Стінгери є. Навіть думки немає про те, що їх немає в мото-піхотних підрозділах.