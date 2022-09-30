Українські воїни знищують ворожий танк з ПТРК Javelin на Харківщині. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою ПТРК Javelin знищили російський танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео пуску ракети з американського ПТРК опублікований у соцмережах.

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