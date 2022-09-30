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Знищення ворожої САУ 2С5 "Гіацинт-С" та двох вантажівок "Урал" з боєприпасами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни знищили ворожу САУ 2С5 "Гіацинт-С" та дві вантажівки "Урал" з боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на техніку окупантів бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищують ворожий танк з ПТРК Javelin на Харківщині. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+36
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30.09.2022 12:38
+28
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30.09.2022 12:37
+20
«Мрази, набрали диванных дол…ов. Вы посмотрите на себя в интернете все в зетках и триколорах, кричите, что можете повторить, а когда мобилизовали, даже автомат в руках держать не умеете, вообще ничего не умеете. Костер и то не можете развести. Сплошная пьянь»
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30.09.2022 12:39
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30.09.2022 12:37 Відповісти
У нас даже мухи боевые.
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30.09.2022 12:48 Відповісти
Сингулярність розвитку видів:

на власні очі бачимо як представник родини Brachycera переходить на оn-line пошук здобичі,

на цьому конкретному відео бачимо ретельний пошук координат

за якими буде здобич. (¡эʎʞіv хіwɔ)
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01.10.2022 16:03 Відповісти
Навіть мухам дуже цікаво як кацапи смажаться
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30.09.2022 18:10 Відповісти
эт не интерес!ждут когда кацапьё прожарится чтоб на них нагадить!!
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30.09.2022 18:51 Відповісти
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30.09.2022 12:38 Відповісти
«Мрази, набрали диванных дол…ов. Вы посмотрите на себя в интернете все в зетках и триколорах, кричите, что можете повторить, а когда мобилизовали, даже автомат в руках держать не умеете, вообще ничего не умеете. Костер и то не можете развести. Сплошная пьянь»
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30.09.2022 12:39 Відповісти
Еще ржачнее то, что этот недопропагандист всерьез не понимает, что можно иметь 95 бойцов средних, но если их разбавить пятеркой совсем неподготовленных, то в итоге все 100 человек побегут в панике. Так работают инстинкты в толпе. Это еще ФСБ на митингах использовало 10 лет назад на этой Болотной, когда переодетые мусорки по команде начинали драпать, ведя толпу за собой как стадо баранов и это реально так работает. И что даже если в это можно поверить (скоро узнаем, были ли там мобилированные или он хочет свалить вину с кадрового мяса, которое не сильно лучше), то тут самый большой провал в том, что кто-то вообще догадался так ввести людей в бой.
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30.09.2022 12:45 Відповісти
Это фейковый аккаунт. Иногда троллит кацапов, но в целом выдает нейтральные посты с очень низким качеством военного юмора.
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01.10.2022 10:39 Відповісти
Мухи це гівно кацапське через екран відчувають?
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30.09.2022 12:39 Відповісти
Чуют скорую добычу
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30.09.2022 13:18 Відповісти
«Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов 29 сентября заявил, что российская 4-я танковая дивизия 1-й гвардейской танковой армии за последние несколько недель понесла значительные потери во время действий в Купянске, который расположен у реки Оскол. На этапах контрнаступления украинских войск в Харьковской области 4-я танковая дивизия потеряла почти целый полк передовых танков Т-80»
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30.09.2022 12:40 Відповісти
Кацапы снова за старое. У вас же под 30 крупных складов прогорели, а вы продолжайте кучковать боеприпасы под ваншот и стрелять ими непрерывно. Необучаемые просто. Шо вы будете делать, когда Ваньки приедут на фронт и будут сдавать все позиции за 2-4 бутылки с дронов? Ванькам же выгодно, чтобы всю вашу арту мы уничтожили, тогда они просто скажут, что не могут воевать, так как нечем. Это еще последние ОРДЛОшники со всем сбродом кое-как воюют за идею и власть, а Ваньки совсем-совсем иные приедут.
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30.09.2022 12:41 Відповісти
то мухи по екрану..а я сліпий думав, шо то дрони літають.
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30.09.2022 12:43 Відповісти
это новые муходроны, наводят на цель.
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30.09.2022 13:03 Відповісти
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30.09.2022 13:19 Відповісти
Тут славный мультик по теме муходронов. Жесть начинается от 7:14

https://www.youtube.com/watch?v=eFwTmLRDBFM
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30.09.2022 13:28 Відповісти
Мухи продвинутые, вот и прилетели определить на мониторе дрона точные координаты будущего пиршества. 21 век, технологии рулят.
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30.09.2022 21:41 Відповісти
welcom to Ukraine
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30.09.2022 12:45 Відповісти
Мухи вже навчені - якщо кудись летить наш дрон, значить так скоро буде багато москальського м'яса.
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30.09.2022 13:37 Відповісти
Горить, палає техніка ворожа,
Вільна Україна переможе!
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30.09.2022 14:25 Відповісти
Кацап біжить, не заважайте 😁
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30.09.2022 16:11 Відповісти
Мухи лазять по екрану і волають так голосно, аж мурахи шкірою.. Єдині хто оплакує кацапчиків..
А "моль", в шинелі гоголя, ненавидить москаликів і тонами шле добрива до Неньки.
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30.09.2022 22:37 Відповісти
Мухи навіть рвуться ТУДИ, У БІЙ!
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30.09.2022 22:54 Відповісти
******, підсмажились. Вони вважають, що зайшли на цю Землю на якіхось правах ... Так вам відповіть: ваш обов'язок здохнути на цій Землі, підори!!!
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01.10.2022 02:15 Відповісти
Мухи уже готовы жрать кацапов
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01.10.2022 10:32 Відповісти
 
 