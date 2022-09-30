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Знищення ворожої САУ 2С5 "Гіацинт-С" та двох вантажівок "Урал" з боєприпасами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни знищили ворожу САУ 2С5 "Гіацинт-С" та дві вантажівки "Урал" з боєприпасами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на техніку окупантів бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+36 Bob Fayn
показати весь коментар30.09.2022 12:38
+28 Топ Ган
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+20 Bob Fayn
показати весь коментар30.09.2022 12:39
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Будь ласка, зачекайте...
на власні очі бачимо як представник родини Brachycera переходить на оn-line пошук здобичі,
на цьому конкретному відео бачимо ретельний пошук координат
за якими буде здобич. (¡эʎʞіv хіwɔ)
https://www.youtube.com/watch?v=eFwTmLRDBFM
Вільна Україна переможе!
А "моль", в шинелі гоголя, ненавидить москаликів і тонами шле добрива до Неньки.