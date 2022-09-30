Знищення ворожої САУ 2С5 "Гіацинт-С" та двох вантажівок "Урал" з боєприпасами. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожу САУ 2С5 "Гіацинт-С" та дві вантажівки "Урал" з боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на техніку окупантів бійці опублікували у соцмережах.

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