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На Одещині прикордонники викрили мережу російських агентів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Місцеві мешканці пропагували гасло "Одесса – русский город" та вивішували на будинках банери подібного характеру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України

"До складу мережі входило троє місцевих жителів.Головний фігурант займався вербуванням найманців для здійснення колабораційної та підривної діяльності на території Одещини. Злочинці організували свій "банк грошей" для закупівлі зброї, боєприпасів та амуніції з метою підготовки ДРГ, а також утримання усіх учасників групи", - йдеться в повідомленні.

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Організатор злочинної групи займав активну проросійську позицію та брав участь у політичних заходах "русского мира" ще у 2014 році. Він та інші фігуранти справи у серпні цього року активно пропагували серед місцевого населення гасло "Одесса – русский город" та вивішували на будинках банери подібного характеру. Усі свої злочинні дії щодо пропаганди "русского мира" агенти фіксували на засоби зв’язку та як звіт відправляли докази кураторам з РФ.

За даними слідства, учасники групи розробили план насильницького викрадення місцевого підприємця, який не підтримував збройну агресію Росії.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
1. Ківалов
2. Труханов
3. ...
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30.09.2022 14:06
+4
не дожарили
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30.09.2022 14:08
+4
Одному мені сумно від того, що я бачу як оці п*дараси ворушаться лежачи на землі?
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30.09.2022 14:12
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1. Ківалов
2. Труханов
3. ...
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30.09.2022 14:06 Відповісти
вілкул
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30.09.2022 19:42 Відповісти
не дожарили
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30.09.2022 14:08 Відповісти
Всіх на бутель
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30.09.2022 14:11 Відповісти
Трухонов он пропагандує руській мір Катьою. Коли вже і його, отак об землю?
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30.09.2022 14:11 Відповісти
Одному мені сумно від того, що я бачу як оці п*дараси ворушаться лежачи на землі?
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30.09.2022 14:12 Відповісти
Труханов главный российский агент и паспорт у него даже РФ. И он был в розыске интерпола от Болгарии. Такие люди не имеют ни по каким законам быть во власти!
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30.09.2022 14:14 Відповісти
Може знищили? А нi, викрили, чмонi.
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30.09.2022 14:23 Відповісти
може через одного затримувати потрібно? Нє?
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30.09.2022 15:16 Відповісти
за последнюю неделю Одесса отличилась
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30.09.2022 15:32 Відповісти
скільки ще???
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30.09.2022 19:43 Відповісти
 
 