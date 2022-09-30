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Десантники 95-ї бригади знищили ворожий танк на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Десантники 95-ї бригади знищили російський танк під час штурму Ольгівки на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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Ти бач який живучий, ще й вилізло ...
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30.09.2022 14:42 Відповісти
а один вискочив глянути що там заді тарабанить
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30.09.2022 14:42 Відповісти
тільки пір'я з двохголової залізяки полетіло
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30.09.2022 14:44 Відповісти
Це вже напрямок на Сватове.
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30.09.2022 14:50 Відповісти
Мы ехали-ехали и наконец приехали
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30.09.2022 15:02 Відповісти
Правильнее будет "На конец приехали".
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30.09.2022 18:05 Відповісти
 
 