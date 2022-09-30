Десантники 95-ї бригади знищили ворожий танк на Харківщині. ВIДЕО
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Десантники 95-ї бригади знищили російський танк під час штурму Ольгівки на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.
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