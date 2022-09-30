Сотні росіян проводжають мобілізованих на залізничному пероні в місті Усть-Кут. ВIДЕО

У місті Усть-Кут Іркутської області зібралися сотні родичів та друзів мобілізованих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Проте перон виявився надто вузьким для тих, хто проводжав, і людей затисло між поїздом і парканом.

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