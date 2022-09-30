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Сотні росіян проводжають мобілізованих на залізничному пероні в місті Усть-Кут. ВIДЕО
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У місті Усть-Кут Іркутської області зібралися сотні родичів та друзів мобілізованих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Проте перон виявився надто вузьким для тих, хто проводжав, і людей затисло між поїздом і парканом.
Топ коментарі
+70 Kyrylo Nazarenko
показати весь коментар30.09.2022 15:21
+33 Сергей Сергей b6462634
показати весь коментар30.09.2022 15:22
+33 Muron
показати весь коментар30.09.2022 15:22
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Будь ласка, зачекайте...
Тому потихеньку перемелювати і палити це все гафно Хаймерсами і всім чим є у ЗСУ, потрібно ще на підступах до України(а краще на території росії та білорусі)....бо як вломиться це все гафно в Україну, то жодна тотальна мобілізація країну не врятує...Україна стане гігантською зоною бойових дій і суцільних геноцидів. Буча, Батурин, голодомор чи Волинська різня, порівняно із цим буде веселою прогулянкою...
Ну що ж - нам своє робить...
Цього барана точно не мобілізують.