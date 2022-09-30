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Бойовики "ДНР" роздають обіцянки з Кремля: "Всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим, все будет как мы любим". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після промови Путіна про анексію частини українських територій терористи "ЛДНР", відчувши себе новою "елітою", обіцяють вбивства та пограбування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим, все будет как мы любим", - заявив терорист-пропагандист Владлен Татарський, записавши відео з Кремля.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+66
«Если сейчас похоронить Путина и предоставить возможность всем желающим сходить по-большому на его могилу, то вырастет такая куча из фекалий, что последний, кто на неё заберётся, сможет пожать руки космонавтам на МКС» © Александр Невзоров
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30.09.2022 18:33
+62
Помните, Путин рассказывал, как опасно загонять крысу в угол? Но в угол он загнал себя сам. И из этого угла Украина с союзниками его уже не выпустит!
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30.09.2022 18:30
+61
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30.09.2022 18:30
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Помните, Путин рассказывал, как опасно загонять крысу в угол? Но в угол он загнал себя сам. И из этого угла Украина с союзниками его уже не выпустит!
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30.09.2022 18:30 Відповісти
Так он и есть крыса!
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01.10.2022 07:36 Відповісти
Если точнее, то ***** ...
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18.03.2023 21:03 Відповісти
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30.09.2022 18:30 Відповісти
«Если сейчас похоронить Путина и предоставить возможность всем желающим сходить по-большому на его могилу, то вырастет такая куча из фекалий, что последний, кто на неё заберётся, сможет пожать руки космонавтам на МКС» © Александр Невзоров
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30.09.2022 18:33 Відповісти
Да уж... Мальчика можно вывезти из расеи, а вот расею из мальчика - никогда.

Какой уважающий самого себя человек, даже если ему очень будет хотеться по*рать на могилу дохлого путина, ради этого полезет по горе фекалий аж до МКС?
А потом по ней же обратно (если не утопится, конечно).
Кому, кроме расеянина, придёт в голову такая форма мести пакойнику?
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30.09.2022 23:08 Відповісти
прошу пана, кушайте вашого невзорова, і не дивуйтеся, це всього лише фешенебельна ************.
https://www.youtube.com/watch?v=wx5Gea-qwz8&t=1s
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01.10.2022 00:06 Відповісти
та мне до лампочки..... я слушаю всех подряд.....,
но это не значит, что я кого-то из них слышу.....
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01.10.2022 00:09 Відповісти
споко, але було би дуже добре, як би пан не робив цим повіям реклами, бо не всі слухають і не чують. А ця підорва як людина - гівно, але як маніпулятор "очень и очень", думаєте хто зробив з русскіх таких вибл..ів? він і такі як він.
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01.10.2022 00:11 Відповісти
у нас свободная страна.....
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01.10.2022 00:18 Відповісти
свобода йде в парі з відповідальністю, (соціальна відповідальність). Бо інакше "73%" теж вам скажуть, "у нас свободная страна" і оберуть бойка і цьомайте в дупу хоч всіх поколейно.
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01.10.2022 00:23 Відповісти
да, забыл добавить - спасибо, что разъяснили ситуацию, а то об этом тут не знает только ленивый ))
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01.10.2022 00:21 Відповісти
знають, а лайкають кожен висєр цього цинічого ублюдка невзорова, піднімають йому рейтінги.
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01.10.2022 00:24 Відповісти
ну Зеленького ж обрали..... якщо вiйна нiкого нiчому не навчить то i бойка оберуть......
але кожен вiдповiдаэ за свiй вибiр.....
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01.10.2022 00:31 Відповісти
відповідальність в такому разі колективна, і постраждати може будь-хто незалежно від того за кого голосував. А високий рівень соціальної відповідальності як раз не дає більшості обирати "від ліхтаря", навіть якщо дуже хочеться (он такой мілашка. Мілашка най як постер на стіні вісить) і навіть якщо ніби і можна (ніхто не покарає, але "є речі, які не можна робити, навіть якщо можна").
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01.10.2022 02:10 Відповісти
Да уж женщина , явно вы не смотрели Невзоровские среды и не знаете этого человека . Если уж Невзоров враг Украины то ктотгда вы , пишушая глупости и гадости о человеке который поддерживает Украмну и его жена, которая спасает наших солдат в Италии.
Мне вас искренне жальженщина, ума нет а глупой злости полная голова.
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01.10.2022 09:07 Відповісти
Явка с повинной. Теперь за неверный ответ на вопрос "Чей Крым" можно стрелять в упор.
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30.09.2022 18:33 Відповісти
Та да. Таке стається, коли десять років, проведених у школі витрачені на подорож коридором між двома класами і туалетом, коли ж усіх підручників знайомий лише Букаар, та й то тому, що його сторінки пішли на самокрутки. 😊 Якби читав українські книги, то мав би знати прислів'я: "Пішов по лерсть, а повернувся стриженим". Грамота - велика сила!
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30.09.2022 19:01 Відповісти
пора правоохороним спецорганам працювати по тих хто хоче всіх убить і ограбить.
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30.09.2022 19:10 Відповісти
Там, до речі, подоляк збирається орків відпускати. Менеджер гаранта мабуть недовольний, що стільки орків може у полон потрапити:

"Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ. Якщо, звичайно, банкетуючим у Кремлі є справа до своїх солдатів" , - написав у соцмережі Подоляк.

То вся надія на Залужного, що він нарешті пішле менеджера нахер...
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30.09.2022 18:35 Відповісти
якщо випустиь значить за гроші іначе навіщо щоб ворог і надалі вбивав грабив нищив міста і села . в чому його інтерес.
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30.09.2022 19:15 Відповісти
ну як же за....ли. Ну де він випускати зібрався? І чому ви видалили частину повідомлення де він згадував як російська армія під Іловайськом розбила беззбройні війська України?
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30.09.2022 19:23 Відповісти
максим фомин трижды судимый за тяжкие преступления уголовник, освобожден кацапами и воюет (ртом) с 2014 года.
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30.09.2022 18:36 Відповісти
не "освобождён", а выпущен из колонии, в которой отбывал длительный срок за вооружённое ограбление.
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30.09.2022 18:49 Відповісти
Новое росийское дворянство
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30.09.2022 18:36 Відповісти
только не дворянство, а дворняжество ))))
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30.09.2022 18:49 Відповісти
"нова еліта" то "дворові кацапи"
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30.09.2022 19:30 Відповісти
"нова еліта" то "дворові кацапи"
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30.09.2022 19:31 Відповісти
тут того шериф получил новый бк и ждет репортера с репортажам Он уже спалил Пригоженских в располаге
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30.09.2022 18:37 Відповісти
M30A1
Альтернативная боеголовка LEO

Вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама для поражения площади без неразорвавшихся боеприпасов

Дальность до 84км
Точность (КВО) 7м
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30.09.2022 18:56 Відповісти
А ми обіцяємо 💀нищити усе кацабидло де тільки воно з'явиться "як ми любимо"!
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30.09.2022 18:37 Відповісти
на стадіоні віслюк називав оце "ополчением"
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30.09.2022 18:37 Відповісти
це владлен пі3добол
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30.09.2022 19:32 Відповісти
Даже не брешет. Наверное не кацап. Зрада!
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30.09.2022 18:37 Відповісти
рот ми ваш довбали) здохнете усі) ми так теж, любимо)
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30.09.2022 18:40 Відповісти
Картавий довбойоб.
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30.09.2022 18:41 Відповісти
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30.09.2022 18:44 Відповісти
повезло жителям днр, лнр, заздрю)
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30.09.2022 18:47 Відповісти
Дада - фсьо будет так как ви любіте -
""
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30.09.2022 18:49 Відповісти
"Головокружєніє от успєхов" лікується ЗСУ.
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30.09.2022 18:50 Відповісти
Расєя впєрдє била єсть і будєт всєгда-ето єйьо ісконнає скрєпнає духовнає мєста...
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30.09.2022 18:51 Відповісти
Все сделаю, все могу! Эээх!!!(с)

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30.09.2022 18:56 Відповісти
Скоро эту тварь поздравят с победой!!!!
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30.09.2022 18:56 Відповісти
****** дикая орда. Но мы вас вылечим путем ампутации головы
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30.09.2022 18:57 Відповісти
Люмпен: кто был ничем, ничем и останется.
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30.09.2022 18:57 Відповісти
Обезьянка радуется что ее хозяин в дом пустил. Завтра будет в кирзачах в окопах плакать что его абманули. Ему абещали кабинет а пошлют на фронт подыхать
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30.09.2022 19:00 Відповісти
Та ти шо?! В окоп хрен загонешь пабидителя!
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30.09.2022 19:04 Відповісти
Даунбаське сміття піде не перегной.
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30.09.2022 19:05 Відповісти
Щоб вони не чіпляли до гімна - його сутність не зміниться!
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01.10.2022 09:12 Відповісти
Не понятно почему ублюдки и твари вроде этой картавой погани ликвидационным отрядам СБУ не интересны? А,забыл ..бабушек на рынке крышевать надо
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30.09.2022 19:07 Відповісти
І в кінці "з богом"... моральний ублюдок - сатана твій бог
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30.09.2022 19:10 Відповісти
Подоляк з ОПИ заявив.....що Рашка повинна просити про те щоб Зе дав наказ випустити їх сили з Лиманського котла...Оце така відповідь Зе на сьогоднішню анексію....
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30.09.2022 19:15 Відповісти
Зе сьогодні показав себе президентом, якщо і насправді подасть заявку в НАТО. Повторюсь, Україна зробила свій вибір. Тільки Перемога
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30.09.2022 19:22 Відповісти
Зе цирк зробив. Про НАТО. Напишуть інший текст - буде робити цирк про щось інше.
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30.09.2022 20:29 Відповісти
Ай то ще не все. Ще забув сказати -"шапками всіх закидаємо".Розкукурікавя наче "пєтух гамбургський"
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30.09.2022 19:15 Відповісти
Це те чмо яке два місяці назад розповідало про п"ятий котел навколо Авдіївки?..
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30.09.2022 19:18 Відповісти
осталось за щеку взять, как любите
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30.09.2022 19:25 Відповісти
вже взяв)тільки за дві і одразу)
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30.09.2022 19:26 Відповісти
все буде Україна
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
не потрібно звертати увагу на брєдні кацапського облізлого пєтушари а відповідь дає ЗСУ
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30.09.2022 19:25 Відповісти
Соня Кошкіна (Ксенія Василенко), головний редактор видання "Лівий берег":
Я дууже уважно дивилася трансляцію з Кремля (робота в мене така, вибачте). Бо розуміла, що харями Сальдо і Пушиліна, перелік знайомих облич не завершиться. Інтуїція не підвела. Знайомтеся.
1. Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ (яка типу не МП) Пантелеймон. Відомий сєпар. Прям в канонічному значенні цього слова. Що не завадило Митроролиту Онуфрію призначити Пантелеймона на посаду в 2019-му. Так, в 2019-му. Хоча, повторюся, настроі його були відомі, вчинки - відповідні, а значна частина епархіі вже розташовувалася на окупованій териоріі. Ви знаєте, що він робив в травні місяці? Однією рукою - вітав росіян; приймав участь в «міжнародній конференції «Традиційні релігії Донбасу - проти екстремізму та неонацизму»". Другою рукою ця мразота підключалася до участі і Соборі УПЦ (на якому заявили, що вони типу більше не МП. Насправді - дуже МП. І РПЦ.
2. Настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до запорізької єпархії УПЦ. Це от взагалі мій улюблений персонаж. Обов'язково подивіться відео, як він закликає місцеву владу «поскоріше провести референдум за приєднання до Росіі». Тут треба зазначити, що запорізька епархія - чистий заповідник. Навіть за мірками УПЦ МП.
Треба зазначити, що запорізька епархія - чистий заповідник. Навіть за мірками УПЦ МП. Очолює її митрополит Лука. На фоні проросійськості якого мєркнуть навіть одеський Агафангел (останнім часом сидить тихо), Паканіч та Климент.
Це саме Лука на Соборі кричав, що він ніколи «не розстанеться Росією»; «що значить прибрати зі Статуту всі згадки про РПЦ?! Та я зараз звідси піду! Разом зі всією своєю делегацією! І собор буде зірвано!».
Ще раніше - зривав обмін полоненими в Запорізький області (я про це ще докладніше писатиму).
А знаєте, що він зараз робить? Відкриває парафії УПЦ (типу не МП) закордоном. Ні, я не жартую. За дивним збігом обставин, ці парафії знаходяться по сусідству (в буквальному сенсі) з парафіями РПЦ. Увага, питання: якби їх «розлучення» було б правдою, чи допустила б РПЦ появу у себе під носом конкуруючої структури? Відповідь, думаю, очевидна.

Отже. Маю питання.
1. До УПЦ. Як ви збираєтеся реагувати? Чи будуть дії ваших кліриків хоча б засуджені? Чи будуть вони позбавлені сану? Чи буде ініційовано церковний суд? Чи буде як з Ізюмським Митрополитом Єлисеєм, який втік до Бєлгорода і на колабораціонізм якого ви просто закрили очі?
2. До Служби безпеки України - що робити з цими колаборантами?
3. До секретаря РНБО Олексія Данілова. Як мінімум по всім цим персонажам треба вводити санкції. Мінімум.
4. До голови ВР Руслана Стефанчука - суто риторичне. Яка різниця між ОПЗЖ, яку Рада заборонила (а суди потім підтвердили) і УПЦ МП в нинішньому її виді?
До речі, з 2014-го року не було запроваджено жооооодноі, навіть найменшої санкції, проти жодного попа-колаборанта. Чому? Особисто мені зрозуміло. Але про це вже - іншим разом.

PS. Як і обіцяла, зараз працюю над великим текстом про попів-колаборантів.
Прикладів настільки багато, що доводиться вибирати найбільш промовисті
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30.09.2022 19:35 Відповісти
всіх москальских попів , як ворогів згідно закону до буцигарні.
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30.09.2022 21:25 Відповісти
Це тому, що деякі наші політики дуже ******* ходити в церкві Московського патріархату. Вибачте,
але й Петро Порошенко туди дуже любив ходити з дружиною в неділю та на церковні свята. Хто не вірить - є фотографії. .
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01.10.2022 09:17 Відповісти
Донецких интеллектуалов и интеллигенцию в Кремль пригласили.
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30.09.2022 19:53 Відповісти
Еще один бедитель хлебалом нарисовался. На виселице он будет кричать, что слова из контекста вырвали или чо-нить пооригинальнее придумает?
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30.09.2022 20:01 Відповісти
Все будет как вы любите, а это 1917 и 1991.
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30.09.2022 20:23 Відповісти
..кто это вспомнил о крысеныше,напомню крысу или в бочку или в бункер надо загонять сапогом...
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30.09.2022 20:43 Відповісти
Протоплазма!...
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30.09.2022 21:12 Відповісти

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30.09.2022 21:14 Відповісти
Ублюдки , что с них взять?
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01.10.2022 09:18 Відповісти
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30.09.2022 21:15 Відповісти
🤣
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30.09.2022 21:18 Відповісти
"У русского человека от тоски, чернухи и безнадеги, которая его окружает и той беспросветности, в которой он живет, выхода только два - алкоголизм и война. Война не важно где, не важно с кем, не важно за что. А в девяноста процентов случаев война еще и совмещенная с алкоголизмом." - Аркадий Бабченко, журналист
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01.10.2022 09:19 Відповісти
Ніхто кацапам не забороняє кинути пити, взятися за голову і будувати щось здорове і краще ніж сировинину країну. Але поки центр у москві, доти це той же самий Улус Джучі з ханом нагорі.
Кацапи раби свого хана/ царя чи президента 🤓
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01.10.2022 21:01 Відповісти
Чомусь згадалися гіві , моторола , захарченко...
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30.09.2022 21:45 Відповісти
Маски скинуті!
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30.09.2022 22:01 Відповісти
У Владлена уже трупные круги на глазницах проступили.
К дождю.
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30.09.2022 23:49 Відповісти
Чого всі кацапи картавять?)
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01.10.2022 15:54 Відповісти
Жаль що не можливо напряму дати інформативну відповідь данному кацапсько - мовному картавому дегенерату.
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18.03.2023 17:25 Відповісти
 
 