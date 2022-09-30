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Бойовики "ДНР" роздають обіцянки з Кремля: "Всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим, все будет как мы любим". ВIДЕО
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Після промови Путіна про анексію частини українських територій терористи "ЛДНР", відчувши себе новою "елітою", обіцяють вбивства та пограбування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим, все будет как мы любим", - заявив терорист-пропагандист Владлен Татарський, записавши відео з Кремля.
Топ коментарі
+66 Йцу Кенг 07b0c614
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Будь ласка, зачекайте...
Какой уважающий самого себя человек, даже если ему очень будет хотеться по*рать на могилу дохлого путина, ради этого полезет по горе фекалий аж до МКС?
А потом по ней же обратно (если не утопится, конечно).
Кому, кроме расеянина, придёт в голову такая форма мести пакойнику?
https://www.youtube.com/watch?v=wx5Gea-qwz8&t=1s
но это не значит, что я кого-то из них слышу.....
але кожен вiдповiдаэ за свiй вибiр.....
Мне вас искренне жальженщина, ума нет а глупой злости полная голова.
"Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ. Якщо, звичайно, банкетуючим у Кремлі є справа до своїх солдатів" , - написав у соцмережі Подоляк.
То вся надія на Залужного, що він нарешті пішле менеджера нахер...
Альтернативная боеголовка LEO
Вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама для поражения площади без неразорвавшихся боеприпасов
Дальность до 84км
Точность (КВО) 7м
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не потрібно звертати увагу на брєдні кацапського облізлого пєтушари а відповідь дає ЗСУ
Я дууже уважно дивилася трансляцію з Кремля (робота в мене така, вибачте). Бо розуміла, що харями Сальдо і Пушиліна, перелік знайомих облич не завершиться. Інтуїція не підвела. Знайомтеся.
1. Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ (яка типу не МП) Пантелеймон. Відомий сєпар. Прям в канонічному значенні цього слова. Що не завадило Митроролиту Онуфрію призначити Пантелеймона на посаду в 2019-му. Так, в 2019-му. Хоча, повторюся, настроі його були відомі, вчинки - відповідні, а значна частина епархіі вже розташовувалася на окупованій териоріі. Ви знаєте, що він робив в травні місяці? Однією рукою - вітав росіян; приймав участь в «міжнародній конференції «Традиційні релігії Донбасу - проти екстремізму та неонацизму»". Другою рукою ця мразота підключалася до участі і Соборі УПЦ (на якому заявили, що вони типу більше не МП. Насправді - дуже МП. І РПЦ.
2. Настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до запорізької єпархії УПЦ. Це от взагалі мій улюблений персонаж. Обов'язково подивіться відео, як він закликає місцеву владу «поскоріше провести референдум за приєднання до Росіі». Тут треба зазначити, що запорізька епархія - чистий заповідник. Навіть за мірками УПЦ МП.
Треба зазначити, що запорізька епархія - чистий заповідник. Навіть за мірками УПЦ МП. Очолює її митрополит Лука. На фоні проросійськості якого мєркнуть навіть одеський Агафангел (останнім часом сидить тихо), Паканіч та Климент.
Це саме Лука на Соборі кричав, що він ніколи «не розстанеться Росією»; «що значить прибрати зі Статуту всі згадки про РПЦ?! Та я зараз звідси піду! Разом зі всією своєю делегацією! І собор буде зірвано!».
Ще раніше - зривав обмін полоненими в Запорізький області (я про це ще докладніше писатиму).
А знаєте, що він зараз робить? Відкриває парафії УПЦ (типу не МП) закордоном. Ні, я не жартую. За дивним збігом обставин, ці парафії знаходяться по сусідству (в буквальному сенсі) з парафіями РПЦ. Увага, питання: якби їх «розлучення» було б правдою, чи допустила б РПЦ появу у себе під носом конкуруючої структури? Відповідь, думаю, очевидна.
Отже. Маю питання.
1. До УПЦ. Як ви збираєтеся реагувати? Чи будуть дії ваших кліриків хоча б засуджені? Чи будуть вони позбавлені сану? Чи буде ініційовано церковний суд? Чи буде як з Ізюмським Митрополитом Єлисеєм, який втік до Бєлгорода і на колабораціонізм якого ви просто закрили очі?
2. До Служби безпеки України - що робити з цими колаборантами?
3. До секретаря РНБО Олексія Данілова. Як мінімум по всім цим персонажам треба вводити санкції. Мінімум.
4. До голови ВР Руслана Стефанчука - суто риторичне. Яка різниця між ОПЗЖ, яку Рада заборонила (а суди потім підтвердили) і УПЦ МП в нинішньому її виді?
До речі, з 2014-го року не було запроваджено жооооодноі, навіть найменшої санкції, проти жодного попа-колаборанта. Чому? Особисто мені зрозуміло. Але про це вже - іншим разом.
PS. Як і обіцяла, зараз працюю над великим текстом про попів-колаборантів.
Прикладів настільки багато, що доводиться вибирати найбільш промовисті
але й Петро Порошенко туди дуже любив ходити з дружиною в неділю та на церковні свята. Хто не вірить - є фотографії. .
Кацапи раби свого хана/ царя чи президента 🤓
К дождю.