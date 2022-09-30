Бойовики "ДНР" роздають обіцянки з Кремля: "Всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим, все будет как мы любим". ВIДЕО

Після промови Путіна про анексію частини українських територій терористи "ЛДНР", відчувши себе новою "елітою", обіцяють вбивства та пограбування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим, все будет как мы любим", - заявив терорист-пропагандист Владлен Татарський, записавши відео з Кремля.