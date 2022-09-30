СПЕЦВИПУСК. Юрій Бутусов та "БЕЗ ЦЕНЗУРИ". Розгром під Лиманом, НАТО! День 219. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі прокоментує відмову України від перемовин з Путіним, пришвидшений вступ до НАТО і втечу російських військ з Лиману.

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