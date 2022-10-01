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Маємо суттєві результати на сході нашої країни. Всі чули, що відбувається у Лимані, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 219 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Усі чули, що відбувається у Лимані Донецької області. Це кроки, які значать для нас багато. І я дякую усім нашим бійцям за реалізацію цього елементу нашого оборонного задуму!

Ми повинні звільнити всю нашу землю, і це буде найкращим доказом того, що міжнародне право й людські цінності не зламати жодній державі-терористу – навіть такій знахабнілій, як Росія.Україна сьогодні ухвалила рішення на свій захист. Усі вони будуть реалізовані. Рішення РНБО і Ставки. Працюємо заради нашої перемоги", - сказав Зеленський.

Також читайте: РНБО ухвалила нові санкції проти "значущих" росіян, а Рада має без зволікань підтримати законопроєкт про націоналізацію російських активів, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+45
Зараз зателефонував побратим з Ямполя.
- Слава, ми тут двом полоненим повідомили, що Путін підписав якусь цидульку про те, що всі окуповані території України стають частиною Росії і він буде їх захищати. То вони кажуть, що якщо так само захищати, як їм допомогу надали, то піздець Росії. Вони без воды вже добу. І їх командирів нема вже добу. А коли йшла наша техніка, то ніхто її навіть не намагався бомбити. Командири їм сказали тримати позицію і з'їбалися. З їх роти вони вдвох і залишилися. Всі інші 200. З роти, Слава! Такі справи.

Так я от що собі міркую. На мій хлопській розум все йде до того, що варіантів у Путіна буде лише два. Або він закінчить, як Гітлер, бо наші до нього прийдуть, або його кінчать, як Каддафі, свої, коли до них дійде, що відбувається та як розвиваються події. Тоді війна може раптово закінчитися. Якщо ні, то кінець війни, згідно оптимістичного прогнозу, буде у наступному році, а песимістичний прогноз каже, що за рік. Але в жодному варіанті у Росії не буде перемоги. https://t.me/Helgi_Ukraine/15578
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30.09.2022 21:56
+43
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30.09.2022 21:55
+22
у Лимані зараз
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30.09.2022 21:59
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30.09.2022 21:55 Відповісти
Слава ЗСУ і усім Силам оборони!
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30.09.2022 21:56 Відповісти
А ты, шмаркля,уклонист-наркоман.каким боком здесь?
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30.09.2022 23:25 Відповісти
Зараз зателефонував побратим з Ямполя.
- Слава, ми тут двом полоненим повідомили, що Путін підписав якусь цидульку про те, що всі окуповані території України стають частиною Росії і він буде їх захищати. То вони кажуть, що якщо так само захищати, як їм допомогу надали, то піздець Росії. Вони без воды вже добу. І їх командирів нема вже добу. А коли йшла наша техніка, то ніхто її навіть не намагався бомбити. Командири їм сказали тримати позицію і з'їбалися. З їх роти вони вдвох і залишилися. Всі інші 200. З роти, Слава! Такі справи.

Так я от що собі міркую. На мій хлопській розум все йде до того, що варіантів у Путіна буде лише два. Або він закінчить, як Гітлер, бо наші до нього прийдуть, або його кінчать, як Каддафі, свої, коли до них дійде, що відбувається та як розвиваються події. Тоді війна може раптово закінчитися. Якщо ні, то кінець війни, згідно оптимістичного прогнозу, буде у наступному році, а песимістичний прогноз каже, що за рік. Але в жодному варіанті у Росії не буде перемоги. https://t.me/Helgi_Ukraine/15578
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30.09.2022 21:56 Відповісти
Було б добре позбутись агентів рашки у владі.
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30.09.2022 21:56 Відповісти
Зеленского под управлением Ермака убрать и все буде добре...
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30.09.2022 22:08 Відповісти
Конституційним шляхом, Сєргєй?
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30.09.2022 22:24 Відповісти
яким боком до цієї події хенералісімус?
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30.09.2022 21:57 Відповісти
Як завжди - ротом.
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30.09.2022 22:08 Відповісти
https://youtu.be/Kc-b-XWokDg
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30.09.2022 22:31 Відповісти
Сприяв хіба що окупації, але не визволенню.
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30.09.2022 22:33 Відповісти
...це ЗСУ, НГУ, ТрО мають суттєві результати, ніц не ти, вальдемар
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30.09.2022 21:58 Відповісти
у Лимані зараз
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30.09.2022 21:59 Відповісти
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30.09.2022 22:03 Відповісти
Там від Ямпіль думаю 7 км. То можна і зайти
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30.09.2022 22:25 Відповісти
глянуть, чё там у мокшан..... )
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30.09.2022 22:32 Відповісти
ЗСУ ідуть на декількох напрямках на Сватове. Це і з Куп'янськ, через Борову, там такі маршрути карта показує,що Допоможи Боже українським захисникам..
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30.09.2022 22:39 Відповісти
Дмитрий Чекалкин @Chekalkin
Переиздание учебников истории и географии станет в россии еженедельным.
Российские семьи, потерявшие троих и более детей в спецоперации, получат микроавтобус.
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30.09.2022 22:01 Відповісти
...УАЗ буханку!!!
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30.09.2022 22:02 Відповісти
в масштабе 1:43
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30.09.2022 22:10 Відповісти
из папье-маше
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30.09.2022 22:44 Відповісти
из бумаги быстрее склеить, выкройки 1 лист а4
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30.09.2022 22:51 Відповісти
тут не скорость важна, а обтекаемость форм. девятку-зубило, да из бумаги можно сделать, не нарушив аутентичность модели. Но дутые кузова требуют округлой болванки и спецтехнологии. То есть поклейку из выкройки удачно переживёт т РАФ, а не буханка.
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30.09.2022 23:22 Відповісти
РАФ 1980 года выпуска.
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30.09.2022 23:31 Відповісти
"Зачем вам микроавтобус, если некого в нём возить?"
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30.09.2022 22:15 Відповісти
как некого, а полученного барана на чем везти
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30.09.2022 22:27 Відповісти
Все бараны пойдут своим ходом.
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30.09.2022 22:42 Відповісти
с возможностю выбора - или лего, или как пазлы ))
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30.09.2022 22:27 Відповісти
а в лес ты не хочешь сходить приЗЕдент...?
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30.09.2022 22:03 Відповісти
Я, наприклад, ще не чув офіційної інформації, що відбувається у Лимані Донецької області.
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30.09.2022 22:07 Відповісти
да нет уже никого в лимане.завтра наш флаг вывесят.
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30.09.2022 22:46 Відповісти
Це, офіційна інформація? І що, кацапів що, таки випустили?
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30.09.2022 22:51 Відповісти
Я имею ввиду командиров, ихтам уже нет . Пихота огородами сама здрыснет. Но там есть определённое упёртое шобло, которые хотят вывезти намародёреное барахло, автомобили легковые и прочее, под прикрытием брони.
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30.09.2022 23:11 Відповісти
А вот и завтра наступило.

Десантники ЗСУ розгорнули прапор України в Лимані. ВIДЕО
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01.10.2022 13:33 Відповісти
Це ще не в Лимані, а на в'їзді до Лиману тільки.
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01.10.2022 14:40 Відповісти
А яким боком тут зеЛебобікНайзеленіший42годі?
Ні ропанів ні шашликів тут немає.
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30.09.2022 22:12 Відповісти
Хлопці,ЗСУ, дайте їм , щоб своїй крові купалися!
за Азов і Бучу
За за Дніпро і кручі
За Ірпінь, який ти мучив
За за лани квітучі
За Херсон - землю родючу
За Донбас получиш
За Чернігів - неминуче
За ліси дрімучі
За Хмельницького Богдана!
За Франка Івана!
І за Суми, і за храми
ЗСУ прийде за вами!
І за ночі, і за рани
За кожен тривожний ранок!
За Харків і тюльпани
За Одесу-маму
За Рівне і Здолбунів, за Полтаву, Львів і пулі
За Київ, Луцьк, за Вінницю, за Миколаїв
За Чернівці, Черкаси, Тернопіль і Кривий Ріг
За Запоріжжя і Житомир, і за Крим забуться - гріх
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30.09.2022 22:12 Відповісти
За Одесу-маму...
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30.09.2022 22:28 Відповісти
Ще за Тростянець, Охтирку, Ізюм, Куп'янськ, Марганець і Нікополь!
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30.09.2022 22:20 Відповісти
У цiм роцi, я те бачу,
Ми Донбас повернем.
Що до Криму, так утнем,
Що Кремлю й вiдверне.

Горе-кремль ще й до Китаю
Данину поверне -
Забайкальський ввесь Сибiр
Й до Уралу землi.

НАТО ж вдячне за Вкраiну
Вовi, що у Кремлi.
Бо ранiше й увi снi
не йшли у цi Землi.
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30.09.2022 22:21 Відповісти
Taras Ratushnyy

Проблема постійних ляпів Подоляка - в тому, що Подоляк випадкова людина і новітню історію знає з переказів і чуток.
Ні, Міша, українці, які колоною проривались із оточення в Іловайську, зброї не складали.
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30.09.2022 22:39 Відповісти
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30.09.2022 22:42 Відповісти
Слова Подоляка "Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется Рф." це вже початок торгу з Кремлем?
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30.09.2022 22:53 Відповісти
Зечмоні у всій своїй "красі". Як тільки щось починають бовкати - то все невпопад.
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30.09.2022 22:58 Відповісти
подоляка - ти де був коли наші ЗІ ЗБРОЄЮ виходили з полону? на кухні борщ їв з кастрюлі?
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30.09.2022 23:04 Відповісти
Пасквілі строчив в соцмережах на "злачинну владу", яка вигнала його попереднього роботодавця Яника.
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30.09.2022 23:09 Відповісти
Нічого немає такого вже тайного,що не стало б явним.Ці пророчі слова підтверджуються.Не думаю,що це ляп Подоляка.І тоді дивувало, як це домовлялися,що колона була розстріляна?Мабуть, для пояснення дій кацапів, ті перемовщики і запевняли нас,що наші бійці були зі зброєю.Але зараз це вже ніяк не перевіриш...
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01.10.2022 09:37 Відповісти
Є живі свідки, учасники тих подій.

Андрій Тетерук

@a_teteruk

У відповідь @Podolyak_M

"Як учасник Іловайських боїв категорично наголошую - ми зброю не складали.
Таку пропозицію нами було категорично відхилено. Виходили з оточення з боями.
Українці не складають зброю перед ворогом. Слава Україні!"
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01.10.2022 09:43 Відповісти
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01.10.2022 02:18 Відповісти
Цього Зеленського не можна показувати на люди: він дразнить і злить українців більше за всіх московських пропагандистів разом взятих. Своїми словами - остойоб уже своїми пустопорожніми самозакоханими монологами... Дешевий клоун.
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01.10.2022 07:52 Відповісти
Пане Орест,так навіщо ви дивитися відеозвернення?Всі ж,просунуті, ненавидять совок,но всім їм хочеться отієї пропагандистської,совкової подачі новин з фронту-"Від радянського інфорбюро..." та ще голосом покійного Левітана.А тут облом.І щоб без картинки,а біля репродуктора на площі.
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01.10.2022 09:44 Відповісти
 
 