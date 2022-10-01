"Я не готовий вбивати": російський репер Петунін наклав на себе руки, щоб не йти на війну. ВIДЕО

27-річний репер Іван Walkie Петунін з Краснодара наклав на себе руки через оголошену в Росії часткову мобілізацію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання Meduza.

Тіло музиканта виявили біля однієї з висотних будівель Краснодара. Незадовго до самогубства він опублікував відеозвернення, в якому заявив, що збирається накласти на себе руки через небажання йти на війну.

"На свою душу я гріх вбивства брати не можу і не хочу. Я не готовий вбивати за будь-які ідеали", – сказав Петунін.

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За словами Петуніна, у нього була відстрочка від мобілізації через те, що він лежав у психоневрологічному диспансері, але він побоювався, що "найближчими днями часткова мобілізація перетвориться на мобілізацію повну".