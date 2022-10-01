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"Я не готовий вбивати": російський репер Петунін наклав на себе руки, щоб не йти на війну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

27-річний репер Іван Walkie Петунін з Краснодара наклав на себе руки через оголошену в Росії часткову мобілізацію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання Meduza.

Тіло музиканта виявили біля однієї з висотних будівель Краснодара. Незадовго до самогубства він опублікував відеозвернення, в якому заявив, що збирається накласти на себе руки через небажання йти на війну.

"На свою душу я гріх вбивства брати не можу і не хочу. Я не готовий вбивати за будь-які ідеали", – сказав Петунін.

Дивіться: Сотні росіян проводжають мобілізованих на залізничному пероні в місті Усть-Кут. ВIДЕО

За словами Петуніна, у нього була відстрочка від мобілізації через те, що він лежав у психоневрологічному диспансері, але він побоювався, що "найближчими днями часткова мобілізація перетвориться на мобілізацію повну".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+40
Ну и правильно. Намного легче сигануть с высотки, чем бороться за свои права с режимом) впрочем, хоть видео оставил, высказался, так сказать, с безопасного расстояния
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01.10.2022 09:43
+35
вже хороший рускій
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01.10.2022 09:47
+31
шибанутая страна на всю голову
проще сигануть с высотки чем пойти против власти
сами встали в позицию "НАЧАЛЬНИК ТОЛЬКО НЕ БЕЙ", еще до нападения на Украину
а сейчас удивляются, что их стаскивают с уютных диванов и дают ржавые автоматы.
до начала мобилизации их все устраивало
и убийства детей в Украине, и пытки и изнасилования мирных граждан Украины - любого возраста, и любого пола

воистину, когда Бог хочет наказать - он отбирает разум
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01.10.2022 09:50
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Та він прекрасно все зрозумів - тому й мовчить Та й я не зо зла - просто стараюся піднять форумчан-однодумців у інтелектуальному рівні Щоб потім не вишкіряться на кацапське бидло, яке зі злорадством йому "кістки перемиватиме" за "прокол"
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01.10.2022 20:30 Відповісти
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01.10.2022 21:03 Відповісти
за що вам серьозна і щира подяка!
іноді таке з ваших коментів узнаю, шо маленьким себе почуваю...
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01.10.2022 21:11 Відповісти
Заглянь На "Ватру" - я там сьогодні смачнючу штуку виклав Тобі сподобається У мене банка уже закінчується - завтра робитиму ще одну!
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01.10.2022 21:40 Відповісти
та ви ж там за їжу і смачно так, а я на дієті - тільки сало з хлібом...)
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01.10.2022 21:50 Відповісти
А там дієтично-малокалорійне! Тільки віскарь до нього потрібен!
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01.10.2022 21:53 Відповісти
ну не вірю я вам - заманите таки до холодільника...
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01.10.2022 21:58 Відповісти
Так вiскарь нiвроку апетит придае. Потiм , sure, лишнiй раз не пройдеш повз холодильник.
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01.10.2022 22:01 Відповісти
Спасибi. залюбки, але за iнших обставин. Не можу зрадити принципам. також боюся звабитись, бо не хочу мати здорову пузяру й морду ширшу, чим довшу. Дякую, шановний пане.
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01.10.2022 21:58 Відповісти
тим , що радіють ...
Так ... , сумно , але там 5-10 % нормальних людей ...
І багато з них - ви можете бачити в мережі ...
Дебилизация + Мобилизация = Могилизация + Утилизация.
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01.10.2022 10:00 Відповісти
Ви сильно перебільшуєте. не більше 2%, з яких 99% латентні.
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01.10.2022 10:13 Відповісти
Тим що сумують... Ні щоб бариню втопити, друга втопив. Краще б сам втопився.
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01.10.2022 10:14 Відповісти
глухонімий - не значить дурний. Герасим прикинув: втопить бариню - піде на каторгу, втопить Муму - бариня не доставатиме. Але муки совісті у нього були, от він їх не витримав і повісився.
Порівняння із тим репером я думаю не справедливе. Герасим однозначно краща людина.
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01.10.2022 10:39 Відповісти
А чого це Герасим повісився? В оповіданні він просто від барині пішов, але ж її дозволу на це вже не питав. Так і жив у селі до самого скону. А в реальному житті Герасим залишився прислужником у барині. Бо він був її рабом.
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01.10.2022 12:13 Відповісти
ой, у школі читали років з 55 тому. міг точно і не пам'ятати. А можливо в мене ще не адаптована версія оповідання була.
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01.10.2022 12:33 Відповісти
Не мели дурниць! Я тримав у руках ще дореволюційне видання "Муму"(товариш -бібліограф і колекціонер) І у ньому Герасим знайшов собі в "дярьовні" жінку, з якою і жив
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01.10.2022 13:25 Відповісти
мені зовсім нецікаво - що саме ти тримав у руках
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01.10.2022 16:42 Відповісти
Ну так чого ж ти "дурь" пишеш - себе неуком на весь форум виставляючи? Ти ще скажи, що таким чином ти займаєшся "моральним мазохізмом"!
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01.10.2022 16:47 Відповісти
нема там нормальних - ті 5-10 відсотків такі самі підараси як і 90-95%.
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01.10.2022 21:13 Відповісти
0,5-0,1 там нормальних, блд!!! Нагадай алгебру й пораХУЙ!
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01.10.2022 23:10 Відповісти
Добро пожаловать в клуб 27!
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01.10.2022 10:01 Відповісти
хотя..... 27 это же рокеры вроде только, а не какие то обезьяны, косящие под нигеров, мычащие тупые тексты под такую же "музыку"
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01.10.2022 10:10 Відповісти
"Гєрасім" замість того, щоб втопити Муму, втопився сам. Це вже прогрес.))
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01.10.2022 10:01 Відповісти
неправильно зробив. Спочатку треба було прийти до воєнкомату, перестріляти весь персонал, спалити будівлю, а потім вже себе вбити. Недопрацював.
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01.10.2022 10:02 Відповісти
Ви його портрет бачили?
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01.10.2022 10:40 Відповісти
Кацапорепер самогыгнувся - жалость то какая... Такой храбрый на сцене , в распальцовке песни петь. А с распальцовкой на главцвынтар нарабсеи(червоний майдан), горе реперу - слабо.
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01.10.2022 10:03 Відповісти
В президенты его!
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01.10.2022 10:04 Відповісти
Жест доброї волі!

Чудовий приклад для 100+ М бидло-стада.

Гарний вступ до новин під Лиманом.
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01.10.2022 10:04 Відповісти
кажуть, там 90+ М вже, росстат відчайдушно маневрує не перший рік
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01.10.2022 10:06 Відповісти
Суїцидологія дуже цікава дисципліна. У нас є навіть декілька спеціалістів у цій галузі. Наприклад Вадим Сулицький. Дослідники стверджують що публічне самогубство, а в даному випадку репер здійснив саме "публічне самогубство", створюють хвилю самогубств. То ж чекаємо. Буде дуже багато "харошіх руzкіх". І це буде просто апофеоз ескапізму (втечі) а не вимоги справедливості як у випадку з сепуку. У кацапів на відміну від японських самураїв поняття честі взагалі відсутнє. Звідси, основною причиною самогубства слабких духом завжди є страх ще більшого приниження...
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01.10.2022 10:09 Відповісти
Читав колись спомини якогось російського офіцера ХІХ ст (вже забув -кого саме Здається - Брусилова) Так от він згадує цікавий момент - один підпоручик застрелився уночі перед боєм Залишив предсмертну записку Написав, що боїться виявиться боягузом у бою...
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01.10.2022 16:31 Відповісти
Це називається "егоїстичний суїцид". Євтаназія, до речі, є різновидом цього виду.
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01.10.2022 17:42 Відповісти
Вся параша -ПНД . Всі кацапи повинні здохнути. (ВКПЗ)...
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01.10.2022 10:10 Відповісти
Ідіот! Ні щоб замочити того хто посилає на цю війну!
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01.10.2022 10:12 Відповісти
Він такий, як і більшисть його співвітчизників.
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01.10.2022 10:18 Відповісти
Oi oi , a 8 let mog smatretj kak tvai sarodichi ubivajet ukraincev ujobok . Jesli pravda chto zdoh , to eta slava bogu .
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01.10.2022 10:18 Відповісти
Дайте йому хороший гроб.
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01.10.2022 10:20 Відповісти
-1
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01.10.2022 10:20 Відповісти
Зинин лучше, Зинин круче, Зинин зажигательно-бензинен,
Дохлый репер самоизвинителен,падал вниз, но ушел за тучи,
А я говорю: ---- Зинин!
Не знаю ,кто была та Зина, кому и где , в какой локации она давала,
Но гены передались железные, правильные по естественности,
Отлился пацан из метала.
Тяжело быть героем, но легче , если рождён в их племени, на кручах днепровских,
Каждая из гор --- Голгота, Зинин же уродился в племенах орочьих, злобных, дерзких,
Средь мерзлот и болота.
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01.10.2022 10:21 Відповісти
На самом деле он покончил с собой из-за соседа с перфоратором, даже посмертную речь писал под звуки перфоратора.
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01.10.2022 10:22 Відповісти
Та не себе треба калічити та вбивати, а кремлівських, бункерного.
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01.10.2022 10:23 Відповісти
ПНД он и в Африке ПНД
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01.10.2022 10:25 Відповісти
боже, яке дурне...

у тебе був мільйон шляхів щоб оминути одненьке дерево посеред поля але ти з розгону саме в нього роз'їбало собі свою дурну голову...

ну, врешті-решт ти москаль а мертвий москаль то вже москаль хороший.
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01.10.2022 10:30 Відповісти
Один репер из рабZeи тоже спел...две тысячи лет война, война без особых причин...погиб в подстроенной автокатастрофе ..,другой репер спел круче...никогда я не Вернусь ,в страну дураков и не Гениев...
Спите спокойно чуваки... ваш Концлагерь жив и по прежнему льет Кровь невинных людей на1/6 части суши....
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01.10.2022 10:42 Відповісти
Ох и черти собрались в комментах, этот человек ничего нам гражданам Украины плохого не сделал, более того - убил себя, чтобы его не заставили делать... Чего вы на него накинулись бараны? Парень творческий, хрупкий, не справился со стрессом, поделиться было не с кем, видать родители вата полная и не поймут. Конечно поступил глупо, что тут скажешь. Но как смог выразил свой протест против режима.
Да можно сказать, почему 7 месяцев не протестовал, ну ответ очевиден - боялся. И это понять можно. Каждому по вине его. У него вины перед Украиной нет, он ничего не сделал и ни в чём не виноват. Так, что RIP.
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01.10.2022 10:43 Відповісти
нет вины никакой? он 8 лет молчал после оккупации Крыма и не видел смерти наших на Донбасе, но когда пршла пора прострелить его шкуру, психика парня творческого и хрупкого не справилась со стрессом.....боялся щенок....
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01.10.2022 11:45 Відповісти
Надеюсь большая часть расеи последует его примеру.
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01.10.2022 10:44 Відповісти
Если бы носитель чемодана с дерьмом сделал это в 90тые годы, благо высоток в питере хватает, мир бы сейчас был совсем иным.
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01.10.2022 10:45 Відповісти
Прости Господи, до меня только дотекло с чем ассоциируется эта ситуация

ДА ОН ЖЕ ГЕРАСИМ И МУМУ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

БЛДЖАД...

барыня сказала утопить Муму Герасим поплакал, но Муму утопил. правда, классическому немому дворнику хватило свалить после этого жить в деревню.
а этот - сказала барыня превратись в перегной в Украине - он выполнил приказ, только далеко решил не ехать.
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01.10.2022 10:45 Відповісти
Про грех самоубийства дебилушка не слышал ничего
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01.10.2022 10:48 Відповісти
хороший русский
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01.10.2022 10:50 Відповісти
Я против, это грех. Можно как-то более разумно окончить свои дни.
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01.10.2022 10:55 Відповісти
Володя Маяковский тоже сам себя замочил чтоб не жить в советском дерьме..а Серёга Есенин подох от водки...,а Лермонтов с Пушкиным друг друга замочили в том рюSSkoм сортире...
Это РабZея...🤣🦍🦍
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01.10.2022 10:55 Відповісти
"а Лермонтов с Пушкиным друг друга замочили" - це щось нове
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02.10.2022 18:26 Відповісти
Хоча б, тіматі з собою забрав би...
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01.10.2022 11:00 Відповісти
Тарас Чорновіл До речі, не слід захоплюватися тими виступами й жорсткими протестами, які пройшли в Дагестані. Вони не проти війни, не проти убивств і навіть не проти того, що їх масово шлють убивати українців та гинути самим. Вони лише раптом не захотіли гинути, як інші рашики - тупим стадом без підготовки. Дайте їм пів роки, щоб вони надресирували своїх бойовиків, підготували й тоді з радістю та прапорами бігом в Україну. І своїх воєнних злочинців, які зараз творять злодіяння на українській землі, це бидло вважає "хєроямі".
Тут жінка муфтія Дагестану Айна Гамзатова розродилася зверненням до пуйла. А "дружина муфтія" в кавказьких мусульманських районів - це щось, як перша леді в інших країнах. Не так, як наше непорозуміння, а в нормальному значенні. Саме вона висловлює основні гуманітарні звернення й формує та відображає позицію населення в таких питаннях. Отже муфтиха звернулася до путлєра з тим, що звучить у Дагестані від дуже багатьох: «Я и мой народ хотели бы также предложить Вам, с учётом того, что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов. В течение шести месяцев мы обещаем Вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах. Очень просим Вас рекомендовать нам таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов».

Тому, знову ж, жодного співчуття до всіх отих підрашистських народів. Вони самі вибрали свою роль і місце в імперії. І готові служити наймерзеннішими її головорізами. Виняток - бунтівна частина народу Ічкерії, представники якої захищають сьогодні Україну в тому числі й від рашистських виродків.

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01.10.2022 11:03 Відповісти
щось портрет пуйла у дагестанки дуже припудрений, насправдi ж воно таке -

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01.10.2022 11:58 Відповісти
Запоребрикові розуміють тільки одну річ-піздюліна називається...все решта для них чуже
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03.10.2022 07:26 Відповісти
За 53 года что я прожил на этой грешной Земле,уважал только двоих,родившихся на рабZee мавзолейцев...,за их гражданскую позицию...,это Валерия Новодворская и Анна Политковская...
Вечная Им Память...
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01.10.2022 11:08 Відповісти
Немцов?
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01.10.2022 11:46 Відповісти
есть еще, но все равно, их единицы- Фейгин, Пионтковский...
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01.10.2022 11:59 Відповісти
Ахахаха)) Вы о чём? Наводворская родилась в Беларуси, а Палитковская в США))))
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01.10.2022 13:14 Відповісти
Дівоче прзвище Політковської - Мазепа.

А ще колись була Галина Старовойтова. Теж боєць.
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02.10.2022 18:38 Відповісти
Здох один свинособака, а такий резонанс з десятками коментарів... Сам теж руку приклав, каюсь)))
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01.10.2022 11:37 Відповісти
Ох і дебіл, хоча молживо це початок флешмобу серед кацапської молоді, тоді дуже підтримую...
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01.10.2022 11:45 Відповісти
нехай всі росіяни наслідують його приклад,земля чистіще буде!
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01.10.2022 11:55 Відповісти
Передав челендж решті кацапам, чи просто тупо пішов?
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01.10.2022 12:07 Відповісти
Він теж не цікавився політикою?
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01.10.2022 12:10 Відповісти
Кобзону нужны кадры.
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01.10.2022 12:14 Відповісти
Якби кацапи в пам`ять Петуніну започаткували флеш-моб по самоліквідації, то було б дуже добре
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01.10.2022 12:21 Відповісти
Міг би з собою якийсь военкомат прихватити . Не хорошо с порожнимі руками до вічності йти
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01.10.2022 12:21 Відповісти
не правильно було йому вбивати себе.... треба було спробувати ***** вбити, це б вберегло багато життів....
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01.10.2022 12:36 Відповісти
Может ему позвонили и объяснили, что никуда он со своей бумагой не денется. Он уже столкнулся с этой системой и больше иметь с ней дело
не захотел. Послал путина на три буквы как смог.
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01.10.2022 12:37 Відповісти
"Я не готовий вбивати за будь-які ідеали".
Тут он должен был добавить: "...не виновных ни в чём украинских граждан", - тогда можно засчитать как протест против пуйловской вакханалии.

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01.10.2022 12:49 Відповісти
Правильно сделал. На войне если не готов убивать ты- значит убьют тебя.
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01.10.2022 13:04 Відповісти
Дивно, що типу правосланий кацап не в курсі, що самовбивство - це теж гріх.
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01.10.2022 13:08 Відповісти
Одного россиянина он уже убил. Хороший русский.
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01.10.2022 13:58 Відповісти
кацапы, если вы решили покончить жизнь самоубийством - подождите, не спешите самоустраняться, вы можете реально помочь в борьбе против режима и ускорить завершение войны (если вас будет много).
ночью сжечь ближайший военкомат, либо любое другое государственное учреждение, вышки сотовой связи, заправки, газопроводы, трансформаторные подстанции.
сжечь транспорт либо жилье местным главарям существующего режима.
повредить железнодорожное полотно.
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01.10.2022 14:13 Відповісти
МО ЛО ДЕ ЦЬ , холодець!
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01.10.2022 14:42 Відповісти
а тобі, казлу, і не придеться нікого вбивати,
їди сюди - пітунін... в тебе все померкне за 3 дні.
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01.10.2022 21:16 Відповісти
Щоб чинити опір системі кремля,треба бути сильною особистістю.
Дякуємо,що в нашій країни є мільйон сильних особистостей на фронті і ще мільйони в тилу - перш за все діти,які збирають кошти армії...
Такий у нас народ,така у нас нація непереможна.
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01.10.2022 23:03 Відповісти
ай-ай-ай
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02.10.2022 08:25 Відповісти
Оце правильний вчинок для кацапа, хоча для християнина це теж саме вбивство, іронія.
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02.10.2022 18:29 Відповісти
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